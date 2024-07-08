В результате атаки россиян на Северный ГОК Группы Метинвест погибли 10 и ранены более 30 человек. ФОТО

8 июля россияне атаковали Северный ГОК в Кривом Роге. В компании Метинвест сообщили о 10 погибших и более 30 раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Группа Метинвест.

"Утром, 8 июля, российская ракета попала в административное здание Северного ГОКа Группы Метинвест в Кривом Роге. По состоянию на 12:30, известно о 10 погибших людях и более 30, которые получили ранения. Все пострадавшие в результате российского теракта немедленно доставлены в одну из больниц города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за вражеской атаки поврежден холл столовой заводоуправления, выбиты окна. Сейчас проводится разборка завалов.





Группа Метинвест выражает соболезнования всем пострадавшим и их близким. Раненым сотрудникам и семьям погибших компания окажет всестороннюю помощь.

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Как сообщалось, войска РФ 8 июля осуществили массированную ракетную атаку на Кривой Рог: зафиксировано несколько попаданий, 11 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые. 9 июля 2024 года в Кривом Роге объявлено днем траура.