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Новости Война
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В результате атаки россиян на Северный ГОК Группы Метинвест погибли 10 и ранены более 30 человек. ФОТО

Атака на Північний ГЗК 8 липня

8 июля россияне атаковали Северный ГОК в Кривом Роге. В компании Метинвест сообщили о 10 погибших и более 30 раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Группа Метинвест.

"Утром, 8 июля, российская ракета попала в административное здание Северного ГОКа Группы Метинвест в Кривом Роге. По состоянию на 12:30, известно о 10 погибших людях и более 30, которые получили ранения. Все пострадавшие в результате российского теракта немедленно доставлены в одну из больниц города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за вражеской атаки поврежден холл столовой заводоуправления, выбиты окна. Сейчас проводится разборка завалов.

Загиблі і поранені унаслідок атаки на Північний ГЗК 8 липня
Загиблі і поранені унаслідок атаки на Північний ГЗК 8 липня

Группа Метинвест выражает соболезнования всем пострадавшим и их близким. Раненым сотрудникам и семьям погибших компания окажет всестороннюю помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная ракетная атака РФ по Украине: 20 человек погибли, еще около 50 - ранены, - МВД

Как сообщалось, войска РФ 8 июля осуществили массированную ракетную атаку на Кривой Рог: зафиксировано несколько попаданий, 11 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые. 9 июля 2024 года в Кривом Роге объявлено днем траура.

Автор: 

ГОК (51) Кривой Рог (1406) жертвы (2097) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+20
Єслі ми будєм фінансіровать оборонку, то как жє ми будєм строіть дорогі?
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08.07.2024 14:05 Ответить
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08.07.2024 14:04 Ответить
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Де там ті під*ри, які казали, "што война не заканчіваєтся, бо она вигодна Порошенко"?
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08.07.2024 14:08 Ответить
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08.07.2024 14:04 Ответить
Єслі ми будєм фінансіровать оборонку, то как жє ми будєм строіть дорогі?
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08.07.2024 14:05 Ответить
Де там ті під*ри, які казали, "што война не заканчіваєтся, бо она вигодна Порошенко"?
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08.07.2024 14:08 Ответить
Вони тепер кажуть що Ахмет сам знищує свій бізнес. Клініка
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08.07.2024 14:11 Ответить
Да-да, потрібно терміново побібікать. Говорять ну дуже допомагає.
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08.07.2024 18:11 Ответить
Як там сіпіняорбан? Припиняємо?
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08.07.2024 14:10 Ответить
Русні набридло, що "хохли растасківают НАШІ нєдра".
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08.07.2024 15:00 Ответить
Ахметов на роботі був? У Монако чи у Лондоні гудок вмикав....?
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08.07.2024 15:00 Ответить
Рудий не хоче відбудувати Охмадит?
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08.07.2024 16:03 Ответить
Тільки тарифи на ел. енергію піднять. "мудрий наріід" таке любить, особливо якщо звинуватити Пороха.
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08.07.2024 18:12 Ответить
кріварожци очєнь гардяца сваім криварагульним прі3.14здєнтам!
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08.07.2024 16:42 Ответить
Он вєдь віділ істіну в глазах (очкє) ввх, а тот в благадарнасть сво зашіфравал как ZVO, савпадєніє, ні думаю.
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08.07.2024 18:17 Ответить
 
 