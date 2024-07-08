Завтра в Кривом Роге день траура

Завтра, 9 июля 2024 года, в Кривом Роге будет день траура в связи с большим количеством жертв в результате массированной ракетной атаки на город.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ

"Завтра в Кривом Роге объявляется день траура", - информирует он.

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Как сообщалось, войска РФ 8 июля осуществили массированную ракетную атаку на Кривой Рог: зафиксировано несколько попаданий, 10 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые.