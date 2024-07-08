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Новости Война
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Завтра в Кривом Роге день траура

жалоба у Кривому Розі

Завтра, 9 июля 2024 года, в Кривом Роге будет день траура в связи с большим количеством жертв в результате массированной ракетной атаки на город.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ

"Завтра в Кривом Роге объявляется день траура", - информирует он.

Смотрите: Последствия ракетного удара РФ по Киеву. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, войска РФ 8 июля осуществили массированную ракетную атаку на Кривой Рог: зафиксировано несколько попаданий, 10 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые.

Автор: 

Кривой Рог (1406) траур (234) жертвы (2097)


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Украинцам стоит понять одно. Все летчики рашки есть законной военной целью. Возле их подъездов, киллеры должны дежурить круглосуточно.
Все ублюдки которые запускают ракеты по украинским городам, есть законной военной целью.
Убивать мразей нужно до того как они залезут в самолет и сбросят ракеты или бомбы на украинские города, на мирных жителей, на детские больницы.
Украинский Мосад должен уже навести такого ужаса на путинских пилотов, чтобы те боялись в самолет садится и знали что за сброшенную ракету, даже если она никого не убьет - гарантированная смертная казнь.
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08.07.2024 13:39 Ответить
Сражаться с кровожадным зверем используя танец балерины - глупо. Чтобы победить кровожадного зверя нужно стать более кровожадным чем он.
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08.07.2024 13:44 Ответить
Так может нанять киллера и **** убрать? Это же все так просто и элементарно. Нужны только ДЕНЬГИ!
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08.07.2024 13:49 Ответить
Он Червінський знищував уродів!...
Другий рік сидить!...
По чиєму приказу...- круг замикається!...
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08.07.2024 14:03 Ответить
Лучше бы на взлёте, с техникой
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08.07.2024 14:15 Ответить
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08.07.2024 13:44 Ответить
 
 