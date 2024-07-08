Завтра в Кривом Роге день траура
Завтра, 9 июля 2024 года, в Кривом Роге будет день траура в связи с большим количеством жертв в результате массированной ракетной атаки на город.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ
"Завтра в Кривом Роге объявляется день траура", - информирует он.
Как сообщалось, войска РФ 8 июля осуществили массированную ракетную атаку на Кривой Рог: зафиксировано несколько попаданий, 10 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые.
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Все ублюдки которые запускают ракеты по украинским городам, есть законной военной целью.
Убивать мразей нужно до того как они залезут в самолет и сбросят ракеты или бомбы на украинские города, на мирных жителей, на детские больницы.
Украинский Мосад должен уже навести такого ужаса на путинских пилотов, чтобы те боялись в самолет садится и знали что за сброшенную ракету, даже если она никого не убьет - гарантированная смертная казнь.
Другий рік сидить!...
По чиєму приказу...- круг замикається!...