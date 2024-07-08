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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Посол США Брінк про ракетну атаку РФ: "Ця бездушна агресія - повна зневага до людського життя"

Брінк про масовану ракетну атаку Росії по Україні 8 липня

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні вранці 8 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі X.

"У той час, як лідери НАТО збираються відзначити 75-ту річницю Альянсу, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія - повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку", - наголосила Брінк. 

Вона зазначила, що саме тому цього тижня лідери членів НАТО візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський терор не має меж. Це посилює мотивацію якнайшвидше надати Україні більше ППО, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Автор: 

Київ (19683) обстріл (29262) Брінк Бріджит (235)


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Топ коментарі
+17
Цинизм высшего уровня. Вы так же не уважаете жизни людей если авиация рашистов до сих пор существует, а вы говорите о недопустимости ударов по аэродромах рашки дальше 100 км от линии фронта. Ведь прекратить террор против людей очень просто - дайте оружие и дайте разрешение это оружие использовать против источника террора, а именно против дальней авиации рашистов
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08.07.2024 14:23 Відповісти
+14
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08.07.2024 14:18 Відповісти
+12
Ждем заявление старика Байдена, который остановил *****?
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08.07.2024 14:18 Відповісти
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08.07.2024 14:18 Відповісти
Эта фотка должна крутиться по всем канал - включая интернет.
Пока китайскому маразматику не начнет тошнить от этого .
А с Дурилкой картонной венгерской и так все понятно - он просто Дурилка . Пока он выходит на прессуху и гордо рассказывает "за мир" - в это-же время ***** "разносит" детские больницы ... Ох и "миротворец" из ****** ...
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08.07.2024 14:37 Відповісти
Орбан ще з часів комуністичної молодості агент КГБ\ФСБ
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08.07.2024 15:17 Відповісти
Ждем заявление старика Байдена, который остановил *****?
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08.07.2024 14:18 Відповісти
Та залиште діда в спокої, в нього батарейки підсіли...
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08.07.2024 15:52 Відповісти
Реакція має бути іншою пані : «сьогоднішня атака показала що рсоія є державою терористом, тому ми надаємо Україні 3000 томагавків, 500 літаків і безліміт по іншій зброї. Заоаним правом застосовувати іі по всій територіі терориста без виключення. Також Україна має право відновии ядерний потенціал а до того часу ми також надаємо ядерну зброю».
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08.07.2024 14:20 Відповісти
Ого. Вам що, занепокоєння та стурбованості мало?
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08.07.2024 14:25 Відповісти
Кацап-идёшь на х#й.
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08.07.2024 14:59 Відповісти
Про очевидні речі побалакали. То коли ATACMS полетять по смолєнску чи рязані?
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08.07.2024 14:20 Відповісти
Для свинособак така заява виглядає, як комплімент.
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08.07.2024 14:22 Відповісти
Цинизм высшего уровня. Вы так же не уважаете жизни людей если авиация рашистов до сих пор существует, а вы говорите о недопустимости ударов по аэродромах рашки дальше 100 км от линии фронта. Ведь прекратить террор против людей очень просто - дайте оружие и дайте разрешение это оружие использовать против источника террора, а именно против дальней авиации рашистов
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08.07.2024 14:23 Відповісти
Что-то вас много здесь стало ...
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08.07.2024 14:39 Відповісти
Говноед кацапский, не пошел бы ты в манду.
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08.07.2024 14:48 Відповісти
Звершувати добро та справедливість набагато ефективніше кольтом та добрим словом, а ніж лише добрим словом ...
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08.07.2024 15:54 Відповісти
Якщо відкинути емоції, з воєнної точки зору кацапи, по суті, примають рішення як того вимагає книга. ВПК, енергозабезпечення, медицина, соціальна сфера... Руйнується цеглинка за цеглинкою. Інформаційні атаки, хакерські атаки... Збільшення незадоволення серед населення. По суті мета одна, завалити державне управління як таке. А далі хаос, згадаймо перші дні повномаштабного сторгнення. Паніка, черги... якби тоді пару днів дотисли, то все... Стратегія мокшан не змінилась.
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08.07.2024 14:24 Відповісти
Хаос-це зеленопузі при владі? Чим вони управляють? Грошовими потоками і не більше.
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08.07.2024 14:36 Відповісти
Та ну. Чому тоді Україна досі не розвалилась, хоча нам за два роки і по енергетиці насипали, і по транспортній, і по цивільній інфраструктурі?
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08.07.2024 15:49 Відповісти
Напевно, що є певні ресурси, якими ми поки можемо оперувати. Як тільки в якійсь галузі все буде вичерпано, ми відчуємо це набагато гостріше.
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08.07.2024 15:55 Відповісти
Коли була операція "Буря в пустелі", Коаліція винесла під нуль армію Іраку, яка була у всіх сенсах більшою за ЗСУ, менш ніж за місяць. Так воюють справжні передові держави. У війні "судного дня" Ізраїль розгромив арабів, що наступали, ще швидше. Те, що бачимо ми - тероризм. Тероризмом ще жодної війни не виграли.
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08.07.2024 16:06 Відповісти
Ні, тут ви не праві. Війна, в повному значенні цього слова. По своїй суті війна не може бути благородною і називати дії на війні можна будь як, в тому числі терором. Не хотів би щось порівнювати і углублятися в якісь оперативні та стратегічні моменти, я не військовий.
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08.07.2024 16:14 Відповісти
Сильна армія швидко знищує ЗС супротивника - і все, опиратись немає кому, капітуляція.
Слабка армія вдається до терору некомбатантів супротивника в його тилу, аби змусити політиків капітулювати.
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08.07.2024 16:25 Відповісти
Бити на 300км по території куйлостану,не на часі!!!А куйлостан буде вбивати дітей то все нормально!!!
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08.07.2024 14:26 Відповісти
І далі що? Це треба припинити не даючи Україні зброю? Йдуть на три веселі букви, лицеміри
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08.07.2024 14:28 Відповісти
Цікаво, пан Байден, це вже є розширенням фронту чи нє??????
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08.07.2024 14:32 Відповісти
Ті, хто пише про ракети на 300км, а тимпаче про Томагавки для ударів по параші - забудьте. Це не входить у концепцію війни діда Бідона. Ця концепція війни схожа до концепції війни пуйла, де всі військові дії, вбивиства і страждання мають бути на території України і гинути мають тільки Українці, бо якщо таке дозволити на території рососії це викличе протести і невдоволення, що може завершитись її розвалом, тому вся русня в мацкві і пітєрі має жити в мирі та спокої. Головна їхня концепція також включає неможливість дати Україні виграти, бо це може викликати схожі наслідки. Тому ми на свого роду вівтарі, як жертва у імʼя «безпеки» в головах дідів, яка не має сильно пручатись, коли страдає
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08.07.2024 14:33 Відповісти
Допоки не прилетять томагавки по мацквабаду та расчлєнінграду - не буде нічого!
Імпотенти з оон навіть не викинуть терориста з Совбезу - це як?
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08.07.2024 14:35 Відповісти
Жалюгідно.
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08.07.2024 14:37 Відповісти
Бридко вже читати ці імпотентно-куколдні занепокоєння західних л(п)ідерів
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08.07.2024 14:43 Відповісти
Що тепер робити з заявою Байдена "Я той хто остановив путіна"
Якщо не буде відповіді (окрім в твітері), то хто тоді бреше?

Вже пройшло 2.5місяці, як надано 61млрд на запит адміністрації
за цей час поставлено:
0 ППО, 0 літаків, 0 рсзо, 0 гармат, 0 танків, 115 бмп бредлі (ціна ~350млн)

треба чекати саміта НАТО 9-11липня
точно щось пообіцяють, та скоріш за все трохи чогось нададуть
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08.07.2024 14:43 Відповісти
Взагалі незрозуміла репліка. При чому тут душа, якщо йдеться про нелюдську расу? Вона б ще пошукала душу у тарганів чи глистів.
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08.07.2024 14:45 Відповісти
Ця бездушна агресія

Мгм...
Бо буває агресія душевна, мі-мі-мішна.
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08.07.2024 14:52 Відповісти
Ну не будь ти блондинкою.
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08.07.2024 15:16 Відповісти
"Полное пренебрежение" - це повна відсутність реакціі штатів на це, всі дуже зайняті просуванням "муміі" Байдена ще на один термін президенства.
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08.07.2024 15:29 Відповісти
Байден не поганий, і він багато для нас зробив. Але невже немає молодшого і єнергійнішого приємника, невже все тримається на персоналіі. А як же "deep state", приємництво державноі політики...
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08.07.2024 18:35 Відповісти
І…..????
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08.07.2024 15:30 Відповісти
Як втомили ваші заяви, сами допомогли цьому психопату стати таким. Ху@ло вже вбиває при владі 24 роки, а ви його обнімати, гладили, казали вбивай собі, а нас не рухай
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08.07.2024 16:17 Відповісти
Пошли вы все в жопу с вашими заявлениями от которых толку 0.
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08.07.2024 17:05 Відповісти
Че там Трамп? Вже подзвонив путіну із вітаннями?
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08.07.2024 18:17 Відповісти
Відповідати треба розумно - наняти за любі гроші кілерів, щоб убити кацапських льотчиків, керівників польотів обов'язково із сім'ями.
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08.07.2024 18:42 Відповісти
 
 