Посол США Брінк про ракетну атаку РФ: "Ця бездушна агресія - повна зневага до людського життя"

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні вранці 8 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі X.

"У той час, як лідери НАТО збираються відзначити 75-ту річницю Альянсу, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія - повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку", - наголосила Брінк.

Вона зазначила, що саме тому цього тижня лідери членів НАТО візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України.

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