Посол США Брінк про ракетну атаку РФ: "Ця бездушна агресія - повна зневага до людського життя"
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні вранці 8 липня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі X.
"У той час, як лідери НАТО збираються відзначити 75-ту річницю Альянсу, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія - повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку", - наголосила Брінк.
Вона зазначила, що саме тому цього тижня лідери членів НАТО візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України.
Топ коментарі
+17 Виктор Дийнега
показати весь коментар08.07.2024 14:23 Відповісти Посилання
+14 Прощай немытая раССея
показати весь коментар08.07.2024 14:18 Відповісти Посилання
+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.07.2024 14:18 Відповісти Посилання
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Пока китайскому маразматику не начнет тошнить от этого .
А с Дурилкой картонной венгерской и так все понятно - он просто Дурилка . Пока он выходит на прессуху и гордо рассказывает "за мир" - в это-же время ***** "разносит" детские больницы ... Ох и "миротворец" из ****** ...
Слабка армія вдається до терору некомбатантів супротивника в його тилу, аби змусити політиків капітулювати.
Імпотенти з оон навіть не викинуть терориста з Совбезу - це як?
Якщо не буде відповіді (окрім в твітері), то хто тоді бреше?
Вже пройшло 2.5місяці, як надано 61млрд на запит адміністрації
за цей час поставлено:
0 ППО, 0 літаків, 0 рсзо, 0 гармат, 0 танків, 115 бмп бредлі (ціна ~350млн)
треба чекати саміта НАТО 9-11липня
точно щось пообіцяють, та скоріш за все трохи чогось нададуть
Мгм...
Бо буває агресія душевна, мі-мі-мішна.