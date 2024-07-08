Посол США Бринк о ракетной атаке РФ: "Эта бездушная агрессия - полное пренебрежение к человеческой жизни"
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку России по Украине утром 8 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети X.
"В то время, как лидеры НАТО собираются отметить 75-ю годовщину Альянса, Россия запустила 40 ракет по Украине. Эта бездушная агрессия - полное пренебрежение к человеческой жизни, которая ставит под угрозу европейскую и трансатлантическую безопасность", - подчеркнула Бринк.
Она отметила, что именно поэтому на этой неделе лидеры членов НАТО возьмут на себя значительные обязательства по безопасности Украины.
Топ комментарии
+17 Виктор Дийнега
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+14 Прощай немытая раССея
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+12 Підлога Маккартні
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Пока китайскому маразматику не начнет тошнить от этого .
А с Дурилкой картонной венгерской и так все понятно - он просто Дурилка . Пока он выходит на прессуху и гордо рассказывает "за мир" - в это-же время ***** "разносит" детские больницы ... Ох и "миротворец" из ****** ...
Слабка армія вдається до терору некомбатантів супротивника в його тилу, аби змусити політиків капітулювати.
Імпотенти з оон навіть не викинуть терориста з Совбезу - це як?
Якщо не буде відповіді (окрім в твітері), то хто тоді бреше?
Вже пройшло 2.5місяці, як надано 61млрд на запит адміністрації
за цей час поставлено:
0 ППО, 0 літаків, 0 рсзо, 0 гармат, 0 танків, 115 бмп бредлі (ціна ~350млн)
треба чекати саміта НАТО 9-11липня
точно щось пообіцяють, та скоріш за все трохи чогось нададуть
Мгм...
Бо буває агресія душевна, мі-мі-мішна.