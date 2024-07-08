Посол США Бринк о ракетной атаке РФ: "Эта бездушная агрессия - полное пренебрежение к человеческой жизни"

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку России по Украине утром 8 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети X.

"В то время, как лидеры НАТО собираются отметить 75-ю годовщину Альянса, Россия запустила 40 ракет по Украине. Эта бездушная агрессия - полное пренебрежение к человеческой жизни, которая ставит под угрозу европейскую и трансатлантическую безопасность", - подчеркнула Бринк.

Она отметила, что именно поэтому на этой неделе лидеры членов НАТО возьмут на себя значительные обязательства по безопасности Украины.

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