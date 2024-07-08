УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11123 відвідувача онлайн
Новини
3 442 1

Рух поїздів "червоною" лінією метро відновлений у звичайному режимі (оновлено)

Станція метро

Поїзди "червоної" лінії метро курсують від станції "Академмістечко" до "Арсенальної"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Рух поїздів наземною частиною від станції "Дніпро" до станції "Лісова" тимчасово не здійснюється", - написали в КМДА.

Як зазначається, обмеження в роботі "червоної" лінії метро запроваджені з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки після масованого ракетного обстрілу столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повторний удар по Києву: у Дніпровському районі уламки впали на медцентр, 7 загиблих та 3 травмованих, є руйнування (оновлено)

"Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі поінформуємо додатково", - додали в КМДА.

Оновлення

 У КМДА повідомили: "Усі станції наземної ділянки відкриті для пасажирських перевезень

Обстеження відкритої ділянки "червоної" лінії метро завершено. Виявлені й вилучені небезпечні для руху поїздів предмети, що зʼявились на коліях внаслідок ракетних обстрілів"

Ракетна атака РФ на Київ 8 липня

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.

Як зазначив Зеленський, ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів. Згодом стало відомо, що у Києві влучання в приміщення Охматдиту, є руйнування.

У Дніпровському районі столиці уламки впали на медцентр, 7 загиблих та 3 травмованих, є руйнування

Унаслідок ранкової атаки Росії по Україні загинуло близько 20 людей, ще близько півсотні - поранено.

Автор: 

Київ (19683) Метрополітен (1422) Повітряні атаки на Київ (822)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли продовжать червону гілку до Стокгольму ?
показати весь коментар
08.07.2024 23:38 Відповісти
 
 