Движение поездов "красной" линией метро восстановлено в обычном режиме (обновлено)

Поезда "красной" линии метро курсируют от станции "Академгородок" до "Арсенальной"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Движение поездов по наземной части от станции "Днепр" до станции "Лесная" временно не осуществляется", - написали в КГГА.

Как отмечается, ограничения в работе "красной" линии метро введены из соображений безопасности и для полного обследования открытого участка после массированного ракетного обстрела столицы.

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"О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме проинформируем дополнительно", - добавили в КГГА.

Обновление

В КГГА сообщили: "Все станции наземного участка открыты для пассажирских перевозок.

Обследование открытого участка "красной" линии метро завершено. Обнаружены и изъяты опасные для движения поездов предметы, появившиеся на путях в результате ракетных обстрелов"

Ракетная атака РФ на Киев 8 июля

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

Как отметил Зеленский, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

В Днепровском районе столицы обломки упали на медцентр, 7 погибших и 3 травмированных, есть разрушения

В результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, еще около полусотни - ранены.