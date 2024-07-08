Движение поездов "красной" линией метро восстановлено в обычном режиме (обновлено)
Поезда "красной" линии метро курсируют от станции "Академгородок" до "Арсенальной"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Движение поездов по наземной части от станции "Днепр" до станции "Лесная" временно не осуществляется", - написали в КГГА.
Как отмечается, ограничения в работе "красной" линии метро введены из соображений безопасности и для полного обследования открытого участка после массированного ракетного обстрела столицы.
"О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме проинформируем дополнительно", - добавили в КГГА.
Обновление
В КГГА сообщили: "Все станции наземного участка открыты для пассажирских перевозок.
Обследование открытого участка "красной" линии метро завершено. Обнаружены и изъяты опасные для движения поездов предметы, появившиеся на путях в результате ракетных обстрелов"
Ракетная атака РФ на Киев 8 июля
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
Как отметил Зеленский, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
В Днепровском районе столицы обломки упали на медцентр, 7 погибших и 3 травмированных, есть разрушения
В результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, еще около полусотни - ранены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль