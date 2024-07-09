УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11291 відвідувач онлайн
Новини
5 005 52

США та союзники посилять ППО України, - Байден

Президент США Джо Байден

Останні удари РФ ракетами по цивільних свідчать про важливість подальшої підтримки України. Тому Сполучені Штати Америки та союзники посилять протиповітряну оборону нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, у цьому запевнив президент США Джо Байден.

"Ракетні удари Росії, які сьогодні вбили десятки українських мирних жителів і спричинили руйнування та жертви в найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Дуже важливо, щоб світ надалі підтримував Україну в цей важливий момент, і щоб ми не ігнорували російську агресію", - йдеться у заяві американського президента.

Байден нагадав, що цього тижня  в столиці США починає роботу саміт НАТО. Союзники по НАТО планують оголосити нові пакети допомоги Україні, щоб "зміцнити протиповітряну оборону України та допомогти їй захистити свої міста та цивільних від російських ударів", запевнив Байден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО у Вашингтоні, - Білий дім

Нагадаємо, зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23449) Україна (5969)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Та й упор тільки на ППО -це шлях в нікуди. Кацапня завалюватиме нас ракетами, а пуск однієї протиракети Петріот -3 ляма.Нескінченні перемовини та консультації про поставку чергових 50 штук на один залп. Потрібні дзеркальні відповіді. Знищувати на кацапстані все підряд. Але...ніхто не дасть Томагавки, АТАКМС ніззя більше 100 км, а своє в асфальті.
показати весь коментар
09.07.2024 06:41 Відповісти
+16
Однотипне бекання-мекання напротязі двох з половиною років.
показати весь коментар
09.07.2024 06:27 Відповісти
+16
Просили до цього хоча б сім батарей петріот. І що? русня поки вони радилися вибила нам всю енергетику, повбивала купу цивільни та, цілі міста перетворила на руїни. І от нарешті ці тугодуми наважилися все ж таки щось дати. І то - відтягували все до саміту НАТО. Ніби до цього не можна було дати без ідіотської прив'язки до дат або подій.

Тьху!
показати весь коментар
09.07.2024 06:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленкою напиши собі на лобі, щоб не забути!!! Альцгеймер х...їв !!!!!
показати весь коментар
09.07.2024 06:24 Відповісти
Бідон, пішов вон.
показати весь коментар
09.07.2024 06:26 Відповісти
лицемір-дай дозвіл бити американською зброєю по військових об'єктах на ториторії рашистськава рєйха...
показати весь коментар
09.07.2024 06:26 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2024 06:30 Відповісти
Однотипне бекання-мекання напротязі двох з половиною років.
показати весь коментар
09.07.2024 06:27 Відповісти
Просили до цього хоча б сім батарей петріот. І що? русня поки вони радилися вибила нам всю енергетику, повбивала купу цивільни та, цілі міста перетворила на руїни. І от нарешті ці тугодуми наважилися все ж таки щось дати. І то - відтягували все до саміту НАТО. Ніби до цього не можна було дати без ідіотської прив'язки до дат або подій.

Тьху!
показати весь коментар
09.07.2024 06:29 Відповісти
Та й упор тільки на ППО -це шлях в нікуди. Кацапня завалюватиме нас ракетами, а пуск однієї протиракети Петріот -3 ляма.Нескінченні перемовини та консультації про поставку чергових 50 штук на один залп. Потрібні дзеркальні відповіді. Знищувати на кацапстані все підряд. Але...ніхто не дасть Томагавки, АТАКМС ніззя більше 100 км, а своє в асфальті.
показати весь коментар
09.07.2024 06:41 Відповісти
Поки цей маразматик сидітиме у Білому домі нічого не буде. Але альтернатива, на жаль, ще гірше.
показати весь коментар
09.07.2024 06:43 Відповісти
Байден - это левацкий дегенерат, впавший в реальный сенильный маразм: это не оскорбление, это просто медицинский диагноз.

Поэтому хуже Байдена ничего быть не может.

Трамп всё время воняет, что "Снова сделает Америку великой":

это пропагандистская вонь о величии США вынудит Трампа пойти против гегемонистского беспредела путина.

Поэтому ради показухи перед своими избирателями Трамп может пойти на конфронтацию с путиным и начать массированную помощь Украине.
показати весь коментар
09.07.2024 08:55 Відповісти
А може і не піти.
Може сказати "договаривайтесь немедленно. У россии - все завоеванньіе земли и гарантия вашего полного нейтралитета (включительно с запретом на поставки любого оружия извне), у вас - обещание россии не нападать. Не согласитесь - ну что ж, сами разбирайтесь".
показати весь коментар
09.07.2024 09:17 Відповісти
Проте поточний стан:
- дайтк 61млрд. Дали. За 2.5місяці тільки 0.9млрд по PDA надали. 150млн сказали журналістам. потім созвонились з міністром оборони росії і забули дати. через тиждень знову пообіцяли 150млн. і до сих пір https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ на сайті нема
- відмовились ввести санкціїї проти танкерів - не вигідно Байдену
- відмовились від дозволу бити вглиб росії американською зброєю
- про ракетну атаку сказали, хтось повинен розслідувати - "дуже потужна" заява

що там з законом, розробити план перемоги України впродовж 45 днів, пройшло 2.5 місяці
також закон котрий можна не виконувати?
показати весь коментар
09.07.2024 09:39 Відповісти
Те, що Байден - слабкий політик, не робить Трампа чудовою та єдиною йому альтернативою.
Як про мене, волів би бачити в президентському кріслі Ніккі Гейлі.
показати весь коментар
09.07.2024 09:41 Відповісти
якщо "вибирати" не з того що хочеться, а з того що пропонується?
показати весь коментар
09.07.2024 10:03 Відповісти
Не хвилюйтесь, Трамп обов'язково виграє.
показати весь коментар
09.07.2024 10:11 Відповісти
уважаемый Денис, тут может выйти вот какой неполитический, а психологический расклад:

Рыжий мудак Трамп по психическому профилю - самовлюбленный капризный нарцисс с бешеным темпераментом:

импульсивный мудак Трамп в молодости 4 года проучился в военном училище: прослыл там очень упрямым и скандальным. Требовал ввести в армии новый строевой устав, который он сам разработал, но был выгнан.

Трампа всю его бурную жизнь бешено раздражали ситуации, когда ему кто-то мешает в реализации его нарциссических амбициозных планов:

по этой причине он, всю жизнь считавший себя неотразимым красавцем, высоким, темпераментным, богатым, может сугубо по причине мужского самцовского самолюбия вызвериться на бледного карлика-беспредельщика путина, который будет мешать Трампу " снова сделать Америку великой"...

А от этого самцовского вызверения Трампа против кремлёвского карлика будет очень большая польза для Украины...
показати весь коментар
09.07.2024 10:01 Відповісти
самовлюбленный капризный нарцисс с бешеным темпераментом
Те, що треба для розвалу демократії просто в її центральному бастіоні - США.
Якщо Трамп робитиме те, що зробив Уіндріп з роману Сіклера Льюїса (або просто створить хаос у держуправлінні), ***** навіть може тимчасово поступитись Україною.
Щоб потім, коли почнеться громадянська в США, забрати собі і Україну, і всю Європу у вигляді бонусу.
Русня на варіант "Civil War 2.0" дуже сподівається та працює. Передумови там є.
показати весь коментар
09.07.2024 10:09 Відповісти
Неизвестно как будет

Но Байден провалился на дебатах.
При этом республиканцы молчат - т.к. им это выгодно
Но зато не молчат демократы, и их пресса - которые уговаривают добровольно уйти из президентской гонки.

До выборов 3.5 месяца, в конце августа - уже в принципе будет известен кто участвует и какие шансы

И вдруг, все заговорили о переговорах
Для Украины это понятно - говорить о переговорах

Но почему россия еще раньше начала говорить, что готова договариваться, Орбан начал ей также помогать.
Ведь проще всего молча подождать полгода, и как утверждают здесь на форуме "купленный" Трамп - может стать президентом.
Тогда все и порешали бы, молча и тихо.

Но нет надо делать заявления, чуть ли не каждую неделю.

Если Байден станет повторно президентом, тогда в принципе для россии ничего не изменится.

Поэтому все это выглядит со стороны странно
показати весь коментар
09.07.2024 10:12 Відповісти
Головне, щоб Трамп не переплутав і не визвірився на нашого карлика.
показати весь коментар
09.07.2024 10:17 Відповісти
А це легко може бути. Хрипате скаже щось на кшталт - і Трамп йому одразу ж доведе на ділі, що це не примітивна, а дуже геніальна ідея, бо це його власна ідея, тому саме так він і зробить.
показати весь коментар
09.07.2024 10:22 Відповісти
А ти схочеш допомагати народу, котрому "какая разніца" па жызні і котрий обирає собі президентом то бандюка, то паяца? Яка мета допомагати державі, у котрої в керівництві сидять явні агенти ФСБ та україноненависники, а у Верховній Раді їх ціла факція! Роками! В керівництві держави є люди, котрі ту державу завжди ненавиділи і в будь-який момент можуть змінити політичний курс! У вищому керівництві держави етнічних українців нема. Американці про це не знають? Як допомагати народу, котрий відмовився від рідної мови, а молодь під час війни(!) масово косить від армії? Американці пам'ятають, як 2014-го десятки тисяч силовиків зрадили Присязі і перекинулися на сторону Путіна. Америка не знає, що мільйони, завезені з московії, сплять і бачать, як Лівобережна відійшла до Росії? Хе-хе, уся братія Януковича легально(!) повернулася в Україну і рже... А ви питаєте, чому Америка не допомагає нам ґрунтовно? Американці не знають як зелені знімали з радарів клістрони?... Чи цього всього не було? Джо Байден зобов'язаний допомагати народу, більшість котрого донедавна вважала головним своїм ворогом США, а найкращим другом була Москва? Він повинен переживати за суспільство, котре проголосувало за бандитів, фотографів, конюхів і блазнів?
показати весь коментар
09.07.2024 12:49 Відповісти
З цього всього я роблю наступні висновки:

1) ти себе до "цього народу" не зараховуєш і захисту не потребуєш
2) путін все робить правильно
3) американці, не надаючи нам зброю у достатній кількості, хочуть нас покарати
4) поразка України буде найкращим виходом з цієї ситуації

Я нічого не пропустив?
показати весь коментар
15.07.2024 14:19 Відповісти
Я щось збрехала?
показати весь коментар
15.07.2024 15:13 Відповісти
Тобто з моїми висноками ти погоджуєшся. ОК, так і запишемо.
показати весь коментар
15.07.2024 15:36 Відповісти
Ти не зрозумів. https://day.kyiv.ua/blog/polityka/chy-zrostaye-kilkist-durniv-na-planeti Це проблема планетарна.
показати весь коментар
15.07.2024 17:45 Відповісти
Стара боягузлива істота, ціною життів українців надає зброю для захисту
показати весь коментар
09.07.2024 06:30 Відповісти
Не пойму , обнуленные с утра белены обжерлися, в унисон ольгинскую запели?
показати весь коментар
09.07.2024 06:34 Відповісти
Де переклад з собачої?!!!!!
показати весь коментар
09.07.2024 06:41 Відповісти
В Украiнi снiг iде , а В Москвi - хурделиця,
На горбатiй дiд не хоче: З молодою жениться.
Вiн у шлюбi бачить щастя - та й не у азiйськiм .
Там пенальтi фарисейськi, тотожнi Левiнськiм.

В Украине снег идет, а в Москве метелица,
На горбатой дед не хочет- на красивой женится.
Он во свадьбе видит счастье, но не в Евразийской.
Дивиденд там - фарисейский, включают Левинскую.
показати весь коментар
09.07.2024 06:50 Відповісти
Вже потрібні томагавки!
показати весь коментар
09.07.2024 06:38 Відповісти
Балакучі балакуни
показати весь коментар
09.07.2024 06:38 Відповісти
Посилять, тільки зовсім чучуть. Бо де ж це бачено, щоб пітун не мав змоги обстрілювати Україну. Так і образитись може.
показати весь коментар
09.07.2024 07:30 Відповісти
Голос из политической преисподни
показати весь коментар
09.07.2024 07:55 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2024 08:48 Відповісти
Самі обрали "простих рєбят із народа", які тільки прібарахляться вміють, і то не без підказки.
показати весь коментар
09.07.2024 09:18 Відповісти
е ні, брате! це не є "інстутиційна неспроможність влади"! це - відвертий, свідомий, цілеспрямований саботаж з боку влади! це усвідомлена робота на ворога.
показати весь коментар
09.07.2024 10:13 Відповісти
Тобто дають зброї так, щоб ця війна була нескінченою.

Може це і є такий план по максимальному звільненню території України від корінного населення для майбутнього заселення вільної території мільонами мігрантів зі Старої Європи?

Мабуть колишній протермінований Президент Зеленський та його Пророк Єрмак більше знають?

А Байден ... та що цей дідусь, він ледве рухається .
показати весь коментар
09.07.2024 09:06 Відповісти
план по максимальному звільненню території України від корінного населення для майбутнього заселення вільної території мільонами мігрантів зі Старої Європи
У ***** дозволу питали? Він офіційно вже вніс "звільнені" землі до "конституції" єрєф.
показати весь коментар
09.07.2024 09:19 Відповісти
Світом керують пізд@боли та популісти. Чи ми насправді такі тупі, що обираємо їх до влади?
показати весь коментар
09.07.2024 09:11 Відповісти
Не треба за весь світ казати ... треба казати за Україну та тупих2019.
показати весь коментар
09.07.2024 09:36 Відповісти
Можливо, таки порозумнішають опісля того, що зара відбувається.
показати весь коментар
09.07.2024 12:24 Відповісти
та не треба! та нащо?
та ж біден буквально вчора заявляв, що воно зупинило пукіна....
показати весь коментар
09.07.2024 09:12 Відповісти
Не заважайте, дід зупиняє
показати весь коментар
09.07.2024 09:18 Відповісти
Обіцянка-цяцянка, а дурневі радість. Все більше переконуюся, що нас розвели солодкими речами про ЕС і НАТО, і використали, як гарматне м'ясо проти кацапів, щоб вони тут стиралися в Україні і не лізли далі. Тому й старий пердун і заявив, що "зупинив *****". Зупинив Україною. Гнидози ви падлючі і лицемірні.
показати весь коментар
09.07.2024 09:35 Відповісти
Він не казав що зупинив *****. То геть як поганий переклад, і дивовижно що один дурень перекладає і потім ціла манада ( отара?) журналістів повторює.
показати весь коментар
09.07.2024 18:57 Відповісти
Каждый раз делать одно и то-же, и ожидать другой результат? Маразм!

ПВО не помогает, сколько его ни увеличивай. Разве не видно? Помогут только удары по территории РФ. А дорогие партнеры почему-то жмутся сиротливо в прихожей.
показати весь коментар
09.07.2024 09:40 Відповісти
Потрібно купити зброю в Китаю ті самі полонези, там обмежень не має, гроші є гроші.
показати весь коментар
09.07.2024 10:05 Відповісти
а наФІГА ЩОСЬ ПОСИЛЮВАТИ? ти ж уже "зупинив путіна"!
показати весь коментар
09.07.2024 10:10 Відповісти
А он уже не помнит.
показати весь коментар
09.07.2024 10:58 Відповісти
Байден лох, може треба послаблювати атакувальні можливості кацапського біосміття?
показати весь коментар
09.07.2024 11:21 Відповісти
 
 