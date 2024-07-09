США та союзники посилять ППО України, - Байден
Останні удари РФ ракетами по цивільних свідчать про важливість подальшої підтримки України. Тому Сполучені Штати Америки та союзники посилять протиповітряну оборону нашої країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, у цьому запевнив президент США Джо Байден.
"Ракетні удари Росії, які сьогодні вбили десятки українських мирних жителів і спричинили руйнування та жертви в найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Дуже важливо, щоб світ надалі підтримував Україну в цей важливий момент, і щоб ми не ігнорували російську агресію", - йдеться у заяві американського президента.
Байден нагадав, що цього тижня в столиці США починає роботу саміт НАТО. Союзники по НАТО планують оголосити нові пакети допомоги Україні, щоб "зміцнити протиповітряну оборону України та допомогти їй захистити свої міста та цивільних від російських ударів", запевнив Байден.
Нагадаємо, зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".
У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.
Будь ласка, зачекайте...
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Тьху!
Поэтому хуже Байдена ничего быть не может.
Трамп всё время воняет, что "Снова сделает Америку великой":
это пропагандистская вонь о величии США вынудит Трампа пойти против гегемонистского беспредела путина.
Поэтому ради показухи перед своими избирателями Трамп может пойти на конфронтацию с путиным и начать массированную помощь Украине.
Може сказати "договаривайтесь немедленно. У россии - все завоеванньіе земли и гарантия вашего полного нейтралитета (включительно с запретом на поставки любого оружия извне), у вас - обещание россии не нападать. Не согласитесь - ну что ж, сами разбирайтесь".
- дайтк 61млрд. Дали. За 2.5місяці тільки 0.9млрд по PDA надали. 150млн сказали журналістам. потім созвонились з міністром оборони росії і забули дати. через тиждень знову пообіцяли 150млн. і до сих пір https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ на сайті нема
- відмовились ввести санкціїї проти танкерів - не вигідно Байдену
- відмовились від дозволу бити вглиб росії американською зброєю
- про ракетну атаку сказали, хтось повинен розслідувати - "дуже потужна" заява
що там з законом, розробити план перемоги України впродовж 45 днів, пройшло 2.5 місяці
також закон котрий можна не виконувати?
Як про мене, волів би бачити в президентському кріслі Ніккі Гейлі.
Рыжий мудак Трамп по психическому профилю - самовлюбленный капризный нарцисс с бешеным темпераментом:
импульсивный мудак Трамп в молодости 4 года проучился в военном училище: прослыл там очень упрямым и скандальным. Требовал ввести в армии новый строевой устав, который он сам разработал, но был выгнан.
Трампа всю его бурную жизнь бешено раздражали ситуации, когда ему кто-то мешает в реализации его нарциссических амбициозных планов:
по этой причине он, всю жизнь считавший себя неотразимым красавцем, высоким, темпераментным, богатым, может сугубо по причине мужского самцовского самолюбия вызвериться на бледного карлика-беспредельщика путина, который будет мешать Трампу " снова сделать Америку великой"...
А от этого самцовского вызверения Трампа против кремлёвского карлика будет очень большая польза для Украины...
Те, що треба для розвалу демократії просто в її центральному бастіоні - США.
Якщо Трамп робитиме те, що зробив Уіндріп з роману Сіклера Льюїса (або просто створить хаос у держуправлінні), ***** навіть може тимчасово поступитись Україною.
Щоб потім, коли почнеться громадянська в США, забрати собі і Україну, і всю Європу у вигляді бонусу.
Русня на варіант "Civil War 2.0" дуже сподівається та працює. Передумови там є.
Но Байден провалился на дебатах.
При этом республиканцы молчат - т.к. им это выгодно
Но зато не молчат демократы, и их пресса - которые уговаривают добровольно уйти из президентской гонки.
До выборов 3.5 месяца, в конце августа - уже в принципе будет известен кто участвует и какие шансы
И вдруг, все заговорили о переговорах
Для Украины это понятно - говорить о переговорах
Но почему россия еще раньше начала говорить, что готова договариваться, Орбан начал ей также помогать.
Ведь проще всего молча подождать полгода, и как утверждают здесь на форуме "купленный" Трамп - может стать президентом.
Тогда все и порешали бы, молча и тихо.
Но нет надо делать заявления, чуть ли не каждую неделю.
Если Байден станет повторно президентом, тогда в принципе для россии ничего не изменится.
Поэтому все это выглядит со стороны странно
1) ти себе до "цього народу" не зараховуєш і захисту не потребуєш
2) путін все робить правильно
3) американці, не надаючи нам зброю у достатній кількості, хочуть нас покарати
4) поразка України буде найкращим виходом з цієї ситуації
Я нічого не пропустив?
На горбатiй дiд не хоче: З молодою жениться.
Вiн у шлюбi бачить щастя - та й не у азiйськiм .
Там пенальтi фарисейськi, тотожнi Левiнськiм.
В Украине снег идет, а в Москве метелица,
На горбатой дед не хочет- на красивой женится.
Он во свадьбе видит счастье, но не в Евразийской.
Дивиденд там - фарисейский, включают Левинскую.
Може це і є такий план по максимальному звільненню території України від корінного населення для майбутнього заселення вільної території мільонами мігрантів зі Старої Європи?
Мабуть колишній протермінований Президент Зеленський та його Пророк Єрмак більше знають?
А Байден ... та що цей дідусь, він ледве рухається .
У ***** дозволу питали? Він офіційно вже вніс "звільнені" землі до "конституції" єрєф.
та ж біден буквально вчора заявляв, що воно зупинило пукіна....
ПВО не помогает, сколько его ни увеличивай. Разве не видно? Помогут только удары по территории РФ. А дорогие партнеры почему-то жмутся сиротливо в прихожей.