США та союзники посилять ППО України, - Байден

Останні удари РФ ракетами по цивільних свідчать про важливість подальшої підтримки України. Тому Сполучені Штати Америки та союзники посилять протиповітряну оборону нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, у цьому запевнив президент США Джо Байден.

"Ракетні удари Росії, які сьогодні вбили десятки українських мирних жителів і спричинили руйнування та жертви в найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Дуже важливо, щоб світ надалі підтримував Україну в цей важливий момент, і щоб ми не ігнорували російську агресію", - йдеться у заяві американського президента.

Байден нагадав, що цього тижня в столиці США починає роботу саміт НАТО. Союзники по НАТО планують оголосити нові пакети допомоги Україні, щоб "зміцнити протиповітряну оборону України та допомогти їй захистити свої міста та цивільних від російських ударів", запевнив Байден.

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Нагадаємо, зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.