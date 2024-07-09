США и союзники усилят ПВО Украины, - Байден

Последние удары РФ ракетами по гражданским свидетельствуют о важности дальнейшей поддержки Украины. Поэтому Соединенные Штаты Америки и союзники усилят ее противовоздушную оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, в этом заверил президент США Джо Байден.

"Ракетные удары России, которые сегодня убили десятки украинских мирных жителей и вызвали разрушения и жертвы в крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасным напоминанием о жестокости России. Очень важно, чтобы мир в дальнейшем поддерживал Украину в этот важный момент, и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию", - говорится в заявлении американского президента.

Байден напомнил, что на этой неделе в столице США начинает работу саммит НАТО. Союзники по НАТО планируют объявить новые пакеты помощи Украине, чтобы "укрепить противовоздушную оборону Украины и помочь ей защитить свои города и гражданских от российских ударов", заверил Байден.

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Напомним, утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: в одном месте повреждена СТО, в другом - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.