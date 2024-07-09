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Новости
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США и союзники усилят ПВО Украины, - Байден

Президент США Джо Байден

Последние удары РФ ракетами по гражданским свидетельствуют о важности дальнейшей поддержки Украины. Поэтому Соединенные Штаты Америки и союзники усилят ее противовоздушную оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, в этом заверил президент США Джо Байден.

"Ракетные удары России, которые сегодня убили десятки украинских мирных жителей и вызвали разрушения и жертвы в крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасным напоминанием о жестокости России. Очень важно, чтобы мир в дальнейшем поддерживал Украину в этот важный момент, и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию", - говорится в заявлении американского президента.

Байден напомнил, что на этой неделе в столице США начинает работу саммит НАТО. Союзники по НАТО планируют объявить новые пакеты помощи Украине, чтобы "укрепить противовоздушную оборону Украины и помочь ей защитить свои города и гражданских от российских ударов", заверил Байден.

Читайте: Во время саммита НАТО Байден проведет встречу государств, заключивших соглашения о безопасности с Украиной, - Карпентер

Напомним, утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: в одном месте повреждена СТО, в другом - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

Автор: 

Байден Джо (2795) США (27166) Украина (45020)


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Топ комментарии
+20
Та й упор тільки на ППО -це шлях в нікуди. Кацапня завалюватиме нас ракетами, а пуск однієї протиракети Петріот -3 ляма.Нескінченні перемовини та консультації про поставку чергових 50 штук на один залп. Потрібні дзеркальні відповіді. Знищувати на кацапстані все підряд. Але...ніхто не дасть Томагавки, АТАКМС ніззя більше 100 км, а своє в асфальті.
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09.07.2024 06:41 Ответить
+16
Однотипне бекання-мекання напротязі двох з половиною років.
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09.07.2024 06:27 Ответить
+16
Просили до цього хоча б сім батарей петріот. І що? русня поки вони радилися вибила нам всю енергетику, повбивала купу цивільни та, цілі міста перетворила на руїни. І от нарешті ці тугодуми наважилися все ж таки щось дати. І то - відтягували все до саміту НАТО. Ніби до цього не можна було дати без ідіотської прив'язки до дат або подій.

Тьху!
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09.07.2024 06:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зеленкою напиши собі на лобі, щоб не забути!!! Альцгеймер х...їв !!!!!
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09.07.2024 06:24 Ответить
Бідон, пішов вон.
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09.07.2024 06:26 Ответить
лицемір-дай дозвіл бити американською зброєю по військових об'єктах на ториторії рашистськава рєйха...
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09.07.2024 06:26 Ответить
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09.07.2024 06:30 Ответить
Однотипне бекання-мекання напротязі двох з половиною років.
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09.07.2024 06:27 Ответить
Просили до цього хоча б сім батарей петріот. І що? русня поки вони радилися вибила нам всю енергетику, повбивала купу цивільни та, цілі міста перетворила на руїни. І от нарешті ці тугодуми наважилися все ж таки щось дати. І то - відтягували все до саміту НАТО. Ніби до цього не можна було дати без ідіотської прив'язки до дат або подій.

Тьху!
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09.07.2024 06:29 Ответить
Та й упор тільки на ППО -це шлях в нікуди. Кацапня завалюватиме нас ракетами, а пуск однієї протиракети Петріот -3 ляма.Нескінченні перемовини та консультації про поставку чергових 50 штук на один залп. Потрібні дзеркальні відповіді. Знищувати на кацапстані все підряд. Але...ніхто не дасть Томагавки, АТАКМС ніззя більше 100 км, а своє в асфальті.
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09.07.2024 06:41 Ответить
Поки цей маразматик сидітиме у Білому домі нічого не буде. Але альтернатива, на жаль, ще гірше.
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09.07.2024 06:43 Ответить
Байден - это левацкий дегенерат, впавший в реальный сенильный маразм: это не оскорбление, это просто медицинский диагноз.

Поэтому хуже Байдена ничего быть не может.

Трамп всё время воняет, что "Снова сделает Америку великой":

это пропагандистская вонь о величии США вынудит Трампа пойти против гегемонистского беспредела путина.

Поэтому ради показухи перед своими избирателями Трамп может пойти на конфронтацию с путиным и начать массированную помощь Украине.
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09.07.2024 08:55 Ответить
А може і не піти.
Може сказати "договаривайтесь немедленно. У россии - все завоеванньіе земли и гарантия вашего полного нейтралитета (включительно с запретом на поставки любого оружия извне), у вас - обещание россии не нападать. Не согласитесь - ну что ж, сами разбирайтесь".
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09.07.2024 09:17 Ответить
Проте поточний стан:
- дайтк 61млрд. Дали. За 2.5місяці тільки 0.9млрд по PDA надали. 150млн сказали журналістам. потім созвонились з міністром оборони росії і забули дати. через тиждень знову пообіцяли 150млн. і до сих пір https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ на сайті нема
- відмовились ввести санкціїї проти танкерів - не вигідно Байдену
- відмовились від дозволу бити вглиб росії американською зброєю
- про ракетну атаку сказали, хтось повинен розслідувати - "дуже потужна" заява

що там з законом, розробити план перемоги України впродовж 45 днів, пройшло 2.5 місяці
також закон котрий можна не виконувати?
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09.07.2024 09:39 Ответить
Те, що Байден - слабкий політик, не робить Трампа чудовою та єдиною йому альтернативою.
Як про мене, волів би бачити в президентському кріслі Ніккі Гейлі.
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09.07.2024 09:41 Ответить
якщо "вибирати" не з того що хочеться, а з того що пропонується?
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09.07.2024 10:03 Ответить
Не хвилюйтесь, Трамп обов'язково виграє.
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09.07.2024 10:11 Ответить
уважаемый Денис, тут может выйти вот какой неполитический, а психологический расклад:

Рыжий мудак Трамп по психическому профилю - самовлюбленный капризный нарцисс с бешеным темпераментом:

импульсивный мудак Трамп в молодости 4 года проучился в военном училище: прослыл там очень упрямым и скандальным. Требовал ввести в армии новый строевой устав, который он сам разработал, но был выгнан.

Трампа всю его бурную жизнь бешено раздражали ситуации, когда ему кто-то мешает в реализации его нарциссических амбициозных планов:

по этой причине он, всю жизнь считавший себя неотразимым красавцем, высоким, темпераментным, богатым, может сугубо по причине мужского самцовского самолюбия вызвериться на бледного карлика-беспредельщика путина, который будет мешать Трампу " снова сделать Америку великой"...

А от этого самцовского вызверения Трампа против кремлёвского карлика будет очень большая польза для Украины...
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09.07.2024 10:01 Ответить
самовлюбленный капризный нарцисс с бешеным темпераментом
Те, що треба для розвалу демократії просто в її центральному бастіоні - США.
Якщо Трамп робитиме те, що зробив Уіндріп з роману Сіклера Льюїса (або просто створить хаос у держуправлінні), ***** навіть може тимчасово поступитись Україною.
Щоб потім, коли почнеться громадянська в США, забрати собі і Україну, і всю Європу у вигляді бонусу.
Русня на варіант "Civil War 2.0" дуже сподівається та працює. Передумови там є.
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09.07.2024 10:09 Ответить
Неизвестно как будет

Но Байден провалился на дебатах.
При этом республиканцы молчат - т.к. им это выгодно
Но зато не молчат демократы, и их пресса - которые уговаривают добровольно уйти из президентской гонки.

До выборов 3.5 месяца, в конце августа - уже в принципе будет известен кто участвует и какие шансы

И вдруг, все заговорили о переговорах
Для Украины это понятно - говорить о переговорах

Но почему россия еще раньше начала говорить, что готова договариваться, Орбан начал ей также помогать.
Ведь проще всего молча подождать полгода, и как утверждают здесь на форуме "купленный" Трамп - может стать президентом.
Тогда все и порешали бы, молча и тихо.

Но нет надо делать заявления, чуть ли не каждую неделю.

Если Байден станет повторно президентом, тогда в принципе для россии ничего не изменится.

Поэтому все это выглядит со стороны странно
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09.07.2024 10:12 Ответить
Головне, щоб Трамп не переплутав і не визвірився на нашого карлика.
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09.07.2024 10:17 Ответить
А це легко може бути. Хрипате скаже щось на кшталт - і Трамп йому одразу ж доведе на ділі, що це не примітивна, а дуже геніальна ідея, бо це його власна ідея, тому саме так він і зробить.
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09.07.2024 10:22 Ответить
А ти схочеш допомагати народу, котрому "какая разніца" па жызні і котрий обирає собі президентом то бандюка, то паяца? Яка мета допомагати державі, у котрої в керівництві сидять явні агенти ФСБ та україноненависники, а у Верховній Раді їх ціла факція! Роками! В керівництві держави є люди, котрі ту державу завжди ненавиділи і в будь-який момент можуть змінити політичний курс! У вищому керівництві держави етнічних українців нема. Американці про це не знають? Як допомагати народу, котрий відмовився від рідної мови, а молодь під час війни(!) масово косить від армії? Американці пам'ятають, як 2014-го десятки тисяч силовиків зрадили Присязі і перекинулися на сторону Путіна. Америка не знає, що мільйони, завезені з московії, сплять і бачать, як Лівобережна відійшла до Росії? Хе-хе, уся братія Януковича легально(!) повернулася в Україну і рже... А ви питаєте, чому Америка не допомагає нам ґрунтовно? Американці не знають як зелені знімали з радарів клістрони?... Чи цього всього не було? Джо Байден зобов'язаний допомагати народу, більшість котрого донедавна вважала головним своїм ворогом США, а найкращим другом була Москва? Він повинен переживати за суспільство, котре проголосувало за бандитів, фотографів, конюхів і блазнів?
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09.07.2024 12:49 Ответить
З цього всього я роблю наступні висновки:

1) ти себе до "цього народу" не зараховуєш і захисту не потребуєш
2) путін все робить правильно
3) американці, не надаючи нам зброю у достатній кількості, хочуть нас покарати
4) поразка України буде найкращим виходом з цієї ситуації

Я нічого не пропустив?
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15.07.2024 14:19 Ответить
Я щось збрехала?
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15.07.2024 15:13 Ответить
Тобто з моїми висноками ти погоджуєшся. ОК, так і запишемо.
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15.07.2024 15:36 Ответить
Ти не зрозумів. https://day.kyiv.ua/blog/polityka/chy-zrostaye-kilkist-durniv-na-planeti Це проблема планетарна.
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15.07.2024 17:45 Ответить
Стара боягузлива істота, ціною життів українців надає зброю для захисту
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09.07.2024 06:30 Ответить
Не пойму , обнуленные с утра белены обжерлися, в унисон ольгинскую запели?
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09.07.2024 06:34 Ответить
Де переклад з собачої?!!!!!
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09.07.2024 06:41 Ответить
В Украiнi снiг iде , а В Москвi - хурделиця,
На горбатiй дiд не хоче: З молодою жениться.
Вiн у шлюбi бачить щастя - та й не у азiйськiм .
Там пенальтi фарисейськi, тотожнi Левiнськiм.

В Украине снег идет, а в Москве метелица,
На горбатой дед не хочет- на красивой женится.
Он во свадьбе видит счастье, но не в Евразийской.
Дивиденд там - фарисейский, включают Левинскую.
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09.07.2024 06:50 Ответить
Вже потрібні томагавки!
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09.07.2024 06:38 Ответить
Балакучі балакуни
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09.07.2024 06:38 Ответить
Посилять, тільки зовсім чучуть. Бо де ж це бачено, щоб пітун не мав змоги обстрілювати Україну. Так і образитись може.
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09.07.2024 07:30 Ответить
Голос из политической преисподни
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09.07.2024 07:55 Ответить
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09.07.2024 08:48 Ответить
Самі обрали "простих рєбят із народа", які тільки прібарахляться вміють, і то не без підказки.
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09.07.2024 09:18 Ответить
е ні, брате! це не є "інстутиційна неспроможність влади"! це - відвертий, свідомий, цілеспрямований саботаж з боку влади! це усвідомлена робота на ворога.
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09.07.2024 10:13 Ответить
Тобто дають зброї так, щоб ця війна була нескінченою.

Може це і є такий план по максимальному звільненню території України від корінного населення для майбутнього заселення вільної території мільонами мігрантів зі Старої Європи?

Мабуть колишній протермінований Президент Зеленський та його Пророк Єрмак більше знають?

А Байден ... та що цей дідусь, він ледве рухається .
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09.07.2024 09:06 Ответить
план по максимальному звільненню території України від корінного населення для майбутнього заселення вільної території мільонами мігрантів зі Старої Європи
У ***** дозволу питали? Він офіційно вже вніс "звільнені" землі до "конституції" єрєф.
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09.07.2024 09:19 Ответить
Світом керують пізд@боли та популісти. Чи ми насправді такі тупі, що обираємо їх до влади?
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09.07.2024 09:11 Ответить
Не треба за весь світ казати ... треба казати за Україну та тупих2019.
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09.07.2024 09:36 Ответить
Можливо, таки порозумнішають опісля того, що зара відбувається.
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09.07.2024 12:24 Ответить
та не треба! та нащо?
та ж біден буквально вчора заявляв, що воно зупинило пукіна....
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09.07.2024 09:12 Ответить
Не заважайте, дід зупиняє
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09.07.2024 09:18 Ответить
Обіцянка-цяцянка, а дурневі радість. Все більше переконуюся, що нас розвели солодкими речами про ЕС і НАТО, і використали, як гарматне м'ясо проти кацапів, щоб вони тут стиралися в Україні і не лізли далі. Тому й старий пердун і заявив, що "зупинив *****". Зупинив Україною. Гнидози ви падлючі і лицемірні.
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09.07.2024 09:35 Ответить
Він не казав що зупинив *****. То геть як поганий переклад, і дивовижно що один дурень перекладає і потім ціла манада ( отара?) журналістів повторює.
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09.07.2024 18:57 Ответить
Каждый раз делать одно и то-же, и ожидать другой результат? Маразм!

ПВО не помогает, сколько его ни увеличивай. Разве не видно? Помогут только удары по территории РФ. А дорогие партнеры почему-то жмутся сиротливо в прихожей.
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09.07.2024 09:40 Ответить
Потрібно купити зброю в Китаю ті самі полонези, там обмежень не має, гроші є гроші.
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09.07.2024 10:05 Ответить
а наФІГА ЩОСЬ ПОСИЛЮВАТИ? ти ж уже "зупинив путіна"!
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09.07.2024 10:10 Ответить
А он уже не помнит.
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09.07.2024 10:58 Ответить
Байден лох, може треба послаблювати атакувальні можливості кацапського біосміття?
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09.07.2024 11:21 Ответить
 
 