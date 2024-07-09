США и союзники усилят ПВО Украины, - Байден
Последние удары РФ ракетами по гражданским свидетельствуют о важности дальнейшей поддержки Украины. Поэтому Соединенные Штаты Америки и союзники усилят ее противовоздушную оборону.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, в этом заверил президент США Джо Байден.
"Ракетные удары России, которые сегодня убили десятки украинских мирных жителей и вызвали разрушения и жертвы в крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасным напоминанием о жестокости России. Очень важно, чтобы мир в дальнейшем поддерживал Украину в этот важный момент, и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию", - говорится в заявлении американского президента.
Байден напомнил, что на этой неделе в столице США начинает работу саммит НАТО. Союзники по НАТО планируют объявить новые пакеты помощи Украине, чтобы "укрепить противовоздушную оборону Украины и помочь ей защитить свои города и гражданских от российских ударов", заверил Байден.
Напомним, утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".
В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.
В Днепре есть попадания в двух районах: в одном месте повреждена СТО, в другом - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.
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Тьху!
Поэтому хуже Байдена ничего быть не может.
Трамп всё время воняет, что "Снова сделает Америку великой":
это пропагандистская вонь о величии США вынудит Трампа пойти против гегемонистского беспредела путина.
Поэтому ради показухи перед своими избирателями Трамп может пойти на конфронтацию с путиным и начать массированную помощь Украине.
Може сказати "договаривайтесь немедленно. У россии - все завоеванньіе земли и гарантия вашего полного нейтралитета (включительно с запретом на поставки любого оружия извне), у вас - обещание россии не нападать. Не согласитесь - ну что ж, сами разбирайтесь".
- дайтк 61млрд. Дали. За 2.5місяці тільки 0.9млрд по PDA надали. 150млн сказали журналістам. потім созвонились з міністром оборони росії і забули дати. через тиждень знову пообіцяли 150млн. і до сих пір https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ на сайті нема
- відмовились ввести санкціїї проти танкерів - не вигідно Байдену
- відмовились від дозволу бити вглиб росії американською зброєю
- про ракетну атаку сказали, хтось повинен розслідувати - "дуже потужна" заява
що там з законом, розробити план перемоги України впродовж 45 днів, пройшло 2.5 місяці
також закон котрий можна не виконувати?
Як про мене, волів би бачити в президентському кріслі Ніккі Гейлі.
Рыжий мудак Трамп по психическому профилю - самовлюбленный капризный нарцисс с бешеным темпераментом:
импульсивный мудак Трамп в молодости 4 года проучился в военном училище: прослыл там очень упрямым и скандальным. Требовал ввести в армии новый строевой устав, который он сам разработал, но был выгнан.
Трампа всю его бурную жизнь бешено раздражали ситуации, когда ему кто-то мешает в реализации его нарциссических амбициозных планов:
по этой причине он, всю жизнь считавший себя неотразимым красавцем, высоким, темпераментным, богатым, может сугубо по причине мужского самцовского самолюбия вызвериться на бледного карлика-беспредельщика путина, который будет мешать Трампу " снова сделать Америку великой"...
А от этого самцовского вызверения Трампа против кремлёвского карлика будет очень большая польза для Украины...
Те, що треба для розвалу демократії просто в її центральному бастіоні - США.
Якщо Трамп робитиме те, що зробив Уіндріп з роману Сіклера Льюїса (або просто створить хаос у держуправлінні), ***** навіть може тимчасово поступитись Україною.
Щоб потім, коли почнеться громадянська в США, забрати собі і Україну, і всю Європу у вигляді бонусу.
Русня на варіант "Civil War 2.0" дуже сподівається та працює. Передумови там є.
Но Байден провалился на дебатах.
При этом республиканцы молчат - т.к. им это выгодно
Но зато не молчат демократы, и их пресса - которые уговаривают добровольно уйти из президентской гонки.
До выборов 3.5 месяца, в конце августа - уже в принципе будет известен кто участвует и какие шансы
И вдруг, все заговорили о переговорах
Для Украины это понятно - говорить о переговорах
Но почему россия еще раньше начала говорить, что готова договариваться, Орбан начал ей также помогать.
Ведь проще всего молча подождать полгода, и как утверждают здесь на форуме "купленный" Трамп - может стать президентом.
Тогда все и порешали бы, молча и тихо.
Но нет надо делать заявления, чуть ли не каждую неделю.
Если Байден станет повторно президентом, тогда в принципе для россии ничего не изменится.
Поэтому все это выглядит со стороны странно
1) ти себе до "цього народу" не зараховуєш і захисту не потребуєш
2) путін все робить правильно
3) американці, не надаючи нам зброю у достатній кількості, хочуть нас покарати
4) поразка України буде найкращим виходом з цієї ситуації
Я нічого не пропустив?
На горбатiй дiд не хоче: З молодою жениться.
Вiн у шлюбi бачить щастя - та й не у азiйськiм .
Там пенальтi фарисейськi, тотожнi Левiнськiм.
В Украине снег идет, а в Москве метелица,
На горбатой дед не хочет- на красивой женится.
Он во свадьбе видит счастье, но не в Евразийской.
Дивиденд там - фарисейский, включают Левинскую.
Може це і є такий план по максимальному звільненню території України від корінного населення для майбутнього заселення вільної території мільонами мігрантів зі Старої Європи?
Мабуть колишній протермінований Президент Зеленський та його Пророк Єрмак більше знають?
А Байден ... та що цей дідусь, він ледве рухається .
У ***** дозволу питали? Він офіційно вже вніс "звільнені" землі до "конституції" єрєф.
та ж біден буквально вчора заявляв, що воно зупинило пукіна....
ПВО не помогает, сколько его ни увеличивай. Разве не видно? Помогут только удары по территории РФ. А дорогие партнеры почему-то жмутся сиротливо в прихожей.