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Новини
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Росіяни заявили про масовану атаку дронів на Ростовську область. ВIДЕО

У ніч на 9 липня Ростовську область масовано атакували безпілотники, на одній з електропідстанцій спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Унаслідок повітряної атаки в Родіоново-Несвітайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхали пожежники", - заявив губернатор Василь Голубєв.

Він наголосив, що масована атака дронів почалася близько 2 години ночі.

"Силами ППО знищено та подавлено кілька десятків цілей у різних районах регіону", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Волгоградській області РФ через удар дронів сталася пожежа на нафтобазі. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

росія (66144) дрони (4932)


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Топ коментарі
+23
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09.07.2024 07:44 Відповісти
+11
Як там верещав один кацап:
- Дгоны, дгоны...
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09.07.2024 07:58 Відповісти
+10
Жара -- кругом горить
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09.07.2024 07:34 Відповісти
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Жара -- кругом горить
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09.07.2024 07:34 Відповісти
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09.07.2024 07:44 Відповісти
"Силами ППО знищено та подавлено кілька десятків цілей у різних районах регіону" Джерело:

Що ж ти, падло, принижуєш свою ппо? Там точно були сотні цілей...
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09.07.2024 07:46 Відповісти
Як там верещав один кацап:
- Дгоны, дгоны...
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09.07.2024 07:58 Відповісти
Ой як файно горить, наче ватра ...
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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09.07.2024 08:03 Відповісти
Очєрєдніє 36 БПЛА сбілі.)
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09.07.2024 08:15 Відповісти
ЗСУ віднійше куди треба вдарить, але я вважаю шо покі дарагие масквичи на власной шкірке не відчують тож саме шо було вчора у Києві, Дніпрі, Кривому Розі тощо, і взагалі з 24.02.24, то війна їх буде влаштовувати, вона ж у телевізорі а не за вікном.
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09.07.2024 08:20 Відповісти
Ні. Поки ***** на власні шкурі не відчує (і не раз).
Бо русня така, що їх правителям серти на всіх, хто знизу.
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09.07.2024 09:05 Відповісти
несерйозно.
атака аж така масована, що загорілось тільки 2 трансформатори....
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09.07.2024 08:22 Відповісти
*повідомили про два трансформатора, а що там насправді...дізнаємось потім
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09.07.2024 08:33 Відповісти
Добрий ранок. Жара. Ростовська область. Кондиціонери. Не витримують. Дрони. Всє збили. Палає добрє . Все під контролем.
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09.07.2024 08:53 Відповісти
В ростовській області через жару блекаут. Ну, тепер точно все наладиться)))
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09.07.2024 08:34 Відповісти
Ті самі дрони могли прилетіти замість нафтобаз у якусь лікарню в ростові, але сенсу з цього - нуль.
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09.07.2024 09:49 Відповісти
На москву ті дрони треба прямо на голови тим,що віддавали накази і бомбили вчора наші міста.Потвори мають щезнути з лиця землі.
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09.07.2024 09:55 Відповісти
Ну що , кацапи кляті , вже не смішно , коли своє горить ?

Будьте ви прокляті назавжди 😡
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09.07.2024 10:43 Відповісти
чтоб вас там всех поубивало ***** ********* за вчерашнюю резню!!!!
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09.07.2024 11:53 Відповісти
Ростов - город,
Ростов - Дон,
Синий в дронах небосклон!
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09.07.2024 12:52 Відповісти
 
 