Росіяни заявили про масовану атаку дронів на Ростовську область. ВIДЕО
У ніч на 9 липня Ростовську область масовано атакували безпілотники, на одній з електропідстанцій спалахнула пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Унаслідок повітряної атаки в Родіоново-Несвітайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхали пожежники", - заявив губернатор Василь Голубєв.
Він наголосив, що масована атака дронів почалася близько 2 години ночі.
"Силами ППО знищено та подавлено кілька десятків цілей у різних районах регіону", - додав він.
Топ коментарі
+23 саша паламарчук
показати весь коментар09.07.2024 07:44 Відповісти Посилання
+11 AbOriginal_UA
показати весь коментар09.07.2024 07:58 Відповісти Посилання
+10 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.07.2024 07:34 Відповісти Посилання
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Що ж ти, падло, принижуєш свою ппо? Там точно були сотні цілей...
- Дгоны, дгоны...
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
Бо русня така, що їх правителям серти на всіх, хто знизу.
атака аж така масована, що загорілось тільки 2 трансформатори....
Будьте ви прокляті назавжди 😡
Ростов - Дон,
Синий в дронах небосклон!