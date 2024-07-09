Росіяни заявили про масовану атаку дронів на Ростовську область. ВIДЕО

У ніч на 9 липня Ростовську область масовано атакували безпілотники, на одній з електропідстанцій спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Унаслідок повітряної атаки в Родіоново-Несвітайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхали пожежники", - заявив губернатор Василь Голубєв.

Він наголосив, що масована атака дронів почалася близько 2 години ночі.

"Силами ППО знищено та подавлено кілька десятків цілей у різних районах регіону", - додав він.

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