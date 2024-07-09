Удар по Кривому Рогу: 28 поранених перебувають у лікарнях

Станом на ранок 9 липня У Кривому Розі в медзакладах після ракетного удару росіян перебуває 28 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Вчора було завершено пошуково-рятувальну операцію на місці удару. Слава Богу, більше під завалами постраждалих виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

На ранок у лікарнях міста знаходиться 28 поранених - дуже тяжкий 1, тяжких 7, 18 середньої тяжкості, у 2 стан задовільний. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, 8 липня росіяни атакували Північний ГЗК у Кривому Розі. У компанії Метінвест повідомили про 10 загиблих та понад 30 поранених.

9 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби у зв'язку з великою кількістю жертв внаслідок масованої ракетної атаки на місто.

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