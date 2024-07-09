Удар по Кривому Рогу: 28 поранених перебувають у лікарнях
Станом на ранок 9 липня У Кривому Розі в медзакладах після ракетного удару росіян перебуває 28 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Вчора було завершено пошуково-рятувальну операцію на місці удару. Слава Богу, більше під завалами постраждалих виявлено не було", - йдеться в повідомленні.
На ранок у лікарнях міста знаходиться 28 поранених - дуже тяжкий 1, тяжких 7, 18 середньої тяжкості, у 2 стан задовільний. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, 8 липня росіяни атакували Північний ГЗК у Кривому Розі. У компанії Метінвест повідомили про 10 загиблих та понад 30 поранених.
9 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби у зв'язку з великою кількістю жертв внаслідок масованої ракетної атаки на місто.
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Кара, до кожного надійде! Гроші, не спасуть вас!!
Сашко Білий, був правим! Тільки кара, за власні злочини на посада, що призвели до смертей та крові Українців, може виправити, отих привладних на посадах!!