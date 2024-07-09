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Новини
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Удар по Кривому Рогу: 28 поранених перебувають у лікарнях

кривий,ріг

Станом на ранок 9 липня У Кривому Розі в медзакладах після ракетного удару росіян перебуває 28 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив керівник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Вчора було завершено пошуково-рятувальну операцію на місці удару. Слава Богу, більше під завалами постраждалих виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

На ранок у лікарнях міста знаходиться 28 поранених - дуже тяжкий 1, тяжких 7, 18 середньої тяжкості, у 2 стан задовільний. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, 8 липня росіяни атакували Північний ГЗК у Кривому Розі. У компанії Метінвест повідомили про 10 загиблих та понад 30 поранених.

9 липня у Кривому Розі оголошено  днем жалоби у зв'язку з великою кількістю жертв внаслідок масованої ракетної атаки на місто.

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Автор: 

Кривий Ріг (1362) поранення (2820)


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На крові та смертях Українців, миру не збудують, оті зайди, слуги приблуд95!!!
Кара, до кожного надійде! Гроші, не спасуть вас!!
Сашко Білий, був правим! Тільки кара, за власні злочини на посада, що призвели до смертей та крові Українців, може виправити, отих привладних на посадах!!
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09.07.2024 09:24 Відповісти
 
 