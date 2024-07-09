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Удар по Кривому Рогу: 28 раненых находятся в больницах

кривий,ріг

По состоянию на утро 9 июля в Кривом Роге в медучреждениях после ракетного удара россиян находится 28 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Вчера была завершена поисково-спасательная операция на месте удара. Слава Богу, больше под завалами пострадавших обнаружено не было", - говорится в сообщении.

На утро в больницах города находится 28 раненых - очень тяжелый 1, тяжелых 7, 18 средней тяжести, у 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, 8 июля россияне атаковали Северный ГОК в Кривом Роге. В компании Метинвест сообщили о 10 погибших и более 30 раненых.

9 июля в Кривом Роге объявлен днем траура в связи с большим количеством жертв в результате массированной ракетной атаки на город.

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Автор: 

Кривой Рог (1406) ранение (3397)


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На крові та смертях Українців, миру не збудують, оті зайди, слуги приблуд95!!!
Кара, до кожного надійде! Гроші, не спасуть вас!!
Сашко Білий, був правим! Тільки кара, за власні злочини на посада, що призвели до смертей та крові Українців, може виправити, отих привладних на посадах!!
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09.07.2024 09:24 Ответить
 
 