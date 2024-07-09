Удар по Кривому Рогу: 28 раненых находятся в больницах
По состоянию на утро 9 июля в Кривом Роге в медучреждениях после ракетного удара россиян находится 28 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Вчера была завершена поисково-спасательная операция на месте удара. Слава Богу, больше под завалами пострадавших обнаружено не было", - говорится в сообщении.
На утро в больницах города находится 28 раненых - очень тяжелый 1, тяжелых 7, 18 средней тяжести, у 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, 8 июля россияне атаковали Северный ГОК в Кривом Роге. В компании Метинвест сообщили о 10 погибших и более 30 раненых.
9 июля в Кривом Роге объявлен днем траура в связи с большим количеством жертв в результате массированной ракетной атаки на город.
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Кара, до кожного надійде! Гроші, не спасуть вас!!
Сашко Білий, був правим! Тільки кара, за власні злочини на посада, що призвели до смертей та крові Українців, може виправити, отих привладних на посадах!!