Удар по Кривому Рогу: 28 раненых находятся в больницах

По состоянию на утро 9 июля в Кривом Роге в медучреждениях после ракетного удара россиян находится 28 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Вчера была завершена поисково-спасательная операция на месте удара. Слава Богу, больше под завалами пострадавших обнаружено не было", - говорится в сообщении.

На утро в больницах города находится 28 раненых - очень тяжелый 1, тяжелых 7, 18 средней тяжести, у 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, 8 июля россияне атаковали Северный ГОК в Кривом Роге. В компании Метинвест сообщили о 10 погибших и более 30 раненых.

9 июля в Кривом Роге объявлен днем траура в связи с большим количеством жертв в результате массированной ракетной атаки на город.

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