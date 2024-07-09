США виділили Польщі $2 млрд кредиту: Варшава закупить винищувачі F-35, Patriot і Abrams
Сполучені Штати Америки ухвалили рішення виділити Польщі кредит у розмірі $2 млрд для закупівлі зброї, за кошти придбають винищувачі F-35, зенітно-ракетні комплекси Patriot і танки Abrams.
Про це заявив керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
"Польща є вірним союзником США, і ця угода ще більше зміцнить східний фланг НАТО. Польща здійснює масштабну програму військової модернізації, в тому числі закуповує американське оборонне обладнання, таке як літаки F-35, ракетні системи Patriot і основні бойові танки Abrams.
Прямі кредити в рамках програми Foreign Military Financing - це інструмент співпраці у сфері безпеки, зарезервований для деяких з наших найважливіших партнерів у сфері безпеки. Кредитні кошти сприятимуть подальшій військовій модернізації Польщі в широкому діапазоні сил і засобів, що зробить значний внесок у зміцнення оборони і стримування східного флангу НАТО", - зазначив він.
Міллер також сказав, що Польща є лідером в НАТО і наразі витрачає на оборону чотири відсотки ВВП, що є найвищим показником в Альянсі.
Він підкреслив, що у Польщі дислокуються тисячі військовослужбовців США і членів НАТО, в тому числі штаб-квартира американського V корпусу в Познані.
Представник Держдепу зазначив, що уряд США надає до 60 мільйонів доларів США в рамках програми "Зовнішнє військове фінансування" для субсидування відсоткової ставки за цим кредитом, що допоможе прискорити оборонну модернізацію Польщі за рахунок підтримки термінових закупівель оборонних товарів і послуг у США.
Як повідомлялося, напередодні Туск допустив передачу додаткових МіГів Україні, якщо союзники знайдуть їм сучаснішу заміну. Також зазначалося, що Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29.
Нагадаємо, 8 липня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві 8 липня угоду про гарантії безпеки.
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І подруге кого вибирають в США не важливо, тому що там діють закони не тільки для простих громадян, а головне для політиків.
і ще раз наголошу і підкреслю: Україна не має права зараз гавкати на США за те, що вони не можуть гарантувати нам безпеку по Будапешстському меморандум. Наші комуняки підписували той меморандум з розрахунку, шо це рашка має нам гарантувати безпеку від можливого нападу зі сторони імперіалістичної нати... от якби Україна тоді сама просилася у НАТО і американці її тоді би відмовили у цьому, натомість змусивши Україну підписати Будапештський меморандум, то тоді так, можна би було роззявляти зараз пащеку на американців про те "Байден, паміму ми нє в НАТО?"..
Україні надали подібної зброї
1 патріот
31 абрамс
0 літаків
Конгрес за 2.5 роки виділив 175+ під гаслом допомога Україні
Щось неможливо порівняти 175 та 2млрд, та техніку котра була передана
Якщо прибрати поміч іншим країнам, та підтримку бюджету, то військова допомога складе 72+млрд
Якщо прибрати обіцянки через 5+ років по програмі USAI, та залишити лише PDA - то допомога складе 20+млрд
Все рівно це в 10 раз більше за 2млрд
проте 1 патріот, 0 літаків
Мабуть проблема в завищенні цін, котрі виявив https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ аудит , перевіривши 37м перших пакетів PDA - завищення склало 8.1млрд на сумі приблизно в 21млрд