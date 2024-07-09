США виділили Польщі $2 млрд кредиту: Варшава закупить винищувачі F-35, Patriot і Abrams

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення виділити Польщі кредит у розмірі $2 млрд для закупівлі зброї, за кошти придбають винищувачі F-35, зенітно-ракетні комплекси Patriot і танки Abrams.

Про це заявив керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Польща є вірним союзником США, і ця угода ще більше зміцнить східний фланг НАТО. Польща здійснює масштабну програму військової модернізації, в тому числі закуповує американське оборонне обладнання, таке як літаки F-35, ракетні системи Patriot і основні бойові танки Abrams.

Прямі кредити в рамках програми Foreign Military Financing - це інструмент співпраці у сфері безпеки, зарезервований для деяких з наших найважливіших партнерів у сфері безпеки. Кредитні кошти сприятимуть подальшій військовій модернізації Польщі в широкому діапазоні сил і засобів, що зробить значний внесок у зміцнення оборони і стримування східного флангу НАТО", - зазначив він.

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Міллер також сказав, що Польща є лідером в НАТО і наразі витрачає на оборону чотири відсотки ВВП, що є найвищим показником в Альянсі.

Він підкреслив, що у Польщі дислокуються тисячі військовослужбовців США і членів НАТО, в тому числі штаб-квартира американського V корпусу в Познані.

Представник Держдепу зазначив, що уряд США надає до 60 мільйонів доларів США в рамках програми "Зовнішнє військове фінансування" для субсидування відсоткової ставки за цим кредитом, що допоможе прискорити оборонну модернізацію Польщі за рахунок підтримки термінових закупівель оборонних товарів і послуг у США.

Як повідомлялося, напередодні Туск допустив передачу додаткових МіГів Україні, якщо союзники знайдуть їм сучаснішу заміну. Також зазначалося, що Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29.

Нагадаємо, 8 липня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві 8 липня угоду про гарантії безпеки.