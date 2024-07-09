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США выделили Польше $2 млрд кредита: Варшава закупит истребители F-35, Patriot и Abrams

Польща купить винищувачі F-35

Соединенные Штаты Америки приняли решение выделить Польше кредит в размере $2 млрд для закупки оружия, за средства приобретут истребители F-35, зенитно-ракетные комплексы Patriot и танки Abrams.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Польша является верным союзником США, и это соглашение еще больше укрепит восточный фланг НАТО. Польша осуществляет масштабную программу военной модернизации, в том числе закупает американское оборонное оборудование, такое, как самолеты F-35, ракетные системы Patriot и основные боевые танки Abrams.

Прямые кредиты в рамках программы Foreign Military Financing - это инструмент сотрудничества в сфере безопасности, зарезервированный для некоторых из наших важнейших партнеров в сфере безопасности. Кредитные средства будут способствовать дальнейшей военной модернизации Польши в широком диапазоне сил и средств, что внесет значительный вклад в укрепление обороны и сдерживание восточного фланга НАТО", - отметил он.

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Миллер также сказал, что Польша является лидером в НАТО и сейчас тратит на оборону четыре процента ВВП, что является самым высоким показателем в Альянсе.

Он подчеркнул, что в Польше дислоцируются тысячи военнослужащих США и членов НАТО, в том числе - штаб-квартира американского V корпуса в Познани.

Представитель Госдепа отметил, что правительство США предоставляет до 60 миллионов долларов США в рамках программы "Внешнее военное финансирование" для субсидирования процентной ставки по этому кредиту, что поможет ускорить оборонную модернизацию Польши за счет поддержки срочных закупок оборонных товаров и услуг в США.

Как сообщалось, накануне Туск допустил передачу дополнительных МиГов Украине, если союзники найдут им более современную замену. Также отмечалось, что Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29.

Напомним, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о гарантиях безопасности.

Автор: 

авиация (2856) Польша (8515) США (27166)


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Топ комментарии
+15
В Польщі національний уряд
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09.07.2024 09:22 Ответить
+9
Польща - член НАТО, а хто Україна для США? Країна, народ якої обирає в президенти зеків і клоунів? Країна з найвищим рівнем корупції в Європі? То хто пі...раси???
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09.07.2024 09:57 Ответить
+5
Спитай найома, КУДИ поділися мільярди раніше отриманих коштів
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09.07.2024 09:25 Ответить
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Хм… на два мільярди стільки добра… а в нас профіцит бюджету кажуть, 10 млрд… щось не так тут 🤬
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09.07.2024 09:20 Ответить
В Польщі національний уряд
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09.07.2024 09:22 Ответить
Вуйку, це ж не негайні поставки, а на роки. Тим більше нас з цього всього цікавили б лише Петріоти.
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09.07.2024 09:24 Ответить
чому ??? F35 чи навіть F22/F16 не булиб заввими в Україні, 300-500 Амбрансів також !!!
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09.07.2024 09:34 Ответить
Абрамси себе не виправдали - у ******** війні легко нистяться дронами. Ф-35 це ще не для нас.
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09.07.2024 09:46 Ответить
Спитай найома, КУДИ поділися мільярди раніше отриманих коштів
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09.07.2024 09:25 Ответить
Польща - член НАТО, а хто Україна для США? Країна, народ якої обирає в президенти зеків і клоунів? Країна з найвищим рівнем корупції в Європі? То хто пі...раси???
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09.07.2024 09:57 Ответить
Так Україна не член НАТО, але Україна не клоун і не зек чи будь інший якийсь през зробила і робить зараз для США і ЕС більш ніж Польща, та може взагалі більш ніж будь яка країна, коли знищила на вимогу і вигоду США і НАТО третій ядерний потенціал в Світі і не отримала ні чого після чого отримала корупцію і війну, а українські зхисники захищають не тільки нас , а і всю Европу , а народу України так і не запропонували з 1996 року нічого( за 2 тис. ядерних боєголовок США надали нам аж 1 комплекс Петріот, а повинні були 20 і 100 F-35) і саме головне вчасно.
І подруге кого вибирають в США не важливо, тому що там діють закони не тільки для простих громадян, а головне для політиків.
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09.07.2024 11:36 Ответить
Не набридло нести маячню про "ми всіх захищаємо" (чомусь на члена НАТО Естонію Парашка ссить напасти і Україну ніхто ні про який "захист" не просив - НАТО цілком достатньо для захисту), про "нас надурили" (значить, дурні, якщо надурили) і про "нам всі винні" (ніхто нічого не винен)?
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09.07.2024 11:41 Ответить
Ніхто ні чого не винен, ніхто ні кого не захищає?,так може тоді з твого розуміння і тебе ніхто не захищаєтеж? тоді спитай у тіх же Естонців на яких ти зсилаєшся - захищає їх Україна чи ні? подруге Україна знищила третій ядерний потенціал підкреслюю для особливо обдарованих і ні чого за це не отримала, тобто угода не закрита і строк давності немає значення, але бажано виконати ще як кажуть вчора, але це ні коли не дойде до таких як ви, бо ви не тільки байдужі до людей , а і тупі.
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09.07.2024 12:27 Ответить
не знищила ядерний потенціал, а тупо передала його кацапам, підтершись папірцем Будапешстського меморандуму, на який кацапи наплювали. може навіть кацапи ще самі були авторами цього документа.... А американці пропонували нам за ядерну зброю тоді 100 млрд доларів і вступ до НАТО. і зброю ядерну не потрібно було нікому передавати, її американці мали переробити на ядерне паливо для наших же АЕС, яке і оцінили тоді у суму 100 млрд доларів. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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09.07.2024 11:50 Ответить
Плутоній не переробиш на ядренне пальне для ядрених електростанцій - крім того в тих тисячах боєголовок як би там був замість плутонію уран вистачило би десь на шоб один оаз пара трійка реакторів пропрацювали один раз ( американці плутоній з ядрених боєголовок використовували і використовують шоб робити пальне для цього - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 ).
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09.07.2024 12:00 Ответить
та то вже деталі. посхухайте краще Костенка, який розповідав, що нам американці пропонували за ядерне розброєння.
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09.07.2024 12:06 Ответить
А те шо Костенко трішки бреше ви не думаєте - а деталі то є важлива річ ( ми підписали меморандум а не договір - те шо це трішечки різні речі це ж просто деталі але які наслідки ці деталі мають теперка для нас , такшо деталі важливі ).
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09.07.2024 12:13 Ответить
не про ці деталі малось на увазі. під деталями малось на увазі плутоній-уран-ядерне паливо. то все деталі ядерної кухні. а от стосовно меморандум, договір - це вже деталі іншої кухні. і так, я не вважаю Костенка брехуном. за словами Костенка, ми хотіли гарантії безпеки без вступу у НАТО. США говорили нам, що єдиними гарантіями безпеки, які вони можуть нам гарантувати - це є вступ України до НАТО. Наші комуняки на чолі країни вступ до НАТО відкинули тоді.... а тепер ми маємо нахабність звинувачувати американців, що вони не гарантували нам безпеку по Будапештському меморандуму. про який вони ще тоді говорили, що той меморандум - це просто папірець, який не може гарантувати безпеку на 100 %.
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09.07.2024 12:38 Ответить
Костенко каже те шо кажуть і кацапи - а кацапи кажуть шо в кулуарах американці обіцяли не приймати в НАТО країни Східної Європи , бо якшо ми віримо Костенко то маємо повірити і кацапам - або нема документа і відповідно ніякої пропозиції реальної не було ( а якби було то ці документи би вже давно спливли - і першими би їх оприлюднили кацапи бо це би грало на їхню користь різними способами ).
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09.07.2024 13:26 Ответить
не рівняй Костенка з кацапами..
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09.07.2024 13:44 Ответить
Якби американці дійсно хотіли шоб ми вступили в НАТО то в них був шанс у 2005 -2010 роках але - але в 2008 році нм навіть ПДЧ не надали ( а провести пропагандиську акцію в Україні шоб в деяких українців натофобія пропала вони могли б - але ні в НАТО ні в ЄС нас не бачили і я не впевнений шо хочуть теперка бачити , а корупція то є відмовка - коли тре то засновниками НАТО стають авторитарні країни чи корумповані ).
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09.07.2024 13:55 Ответить
ага.. все якби. якби в роті росли гриби, якби у бабушки било одно мєсто... якби нє ми (кацапи), то вайска НАТО билі би в Криму і т.д...
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09.07.2024 14:02 Ответить
Якшо немає документа шо підтверджує слова Костенко шо нас хотіли прийняти в НАТО в обмін на ядренну зброю то це просто слова - це навіть не мемурандум , такшо слова Костенка це - "ага.. все якби. якби в роті росли гриби, якби у бабушки било одно мєсто... якби нє ми (кацапи), то вайска НАТО билі би в Криму і т.д...".
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09.07.2024 14:07 Ответить
для тугодумів: Костенко не стверджував, що американці нас тоді хотіли прийняти в НАТО і не запрощували нас вступити у НАТО. Він стверджував, що на відповідь на питання про гарантії безпеки американці говорили, що єдиними гарантіями безпеки, за які вони можуть поручитись - є НАТО. Для американців важливішим є питання ядерної зброї, а не те чи є Україна в НАТО чи нема. якби тоді від України виходили ініціативи про те, що ми хочемо бути в НАТО, американці могли піти нам на зустріч і розпочати цю процедуру (до речі, є маса інформації в новинах від 2008-рго року, та навіть і сам Ющенко заявляв, що Буш був не проти надання Україні ПДЧ, проти була Меркель та Саркозі)...проте ми не хотіли робити таких ініціатив, бо НАТО для совкового обивателя на той час вважалося ворожою структурою. та й Україною тоді керували комуняки. А в американців пріоритетом на той час було вирішити питання з ядерною зброєю.

і ще раз наголошу і підкреслю: Україна не має права зараз гавкати на США за те, що вони не можуть гарантувати нам безпеку по Будапешстському меморандум. Наші комуняки підписували той меморандум з розрахунку, шо це рашка має нам гарантувати безпеку від можливого нападу зі сторони імперіалістичної нати... от якби Україна тоді сама просилася у НАТО і американці її тоді би відмовили у цьому, натомість змусивши Україну підписати Будапештський меморандум, то тоді так, можна би було роззявляти зараз пащеку на американців про те "Байден, паміму ми нє в НАТО?"..
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09.07.2024 14:36 Ответить
"А американці пропонували нам за ядерну зброю тоді 100 млрд доларів і вступ до НАТО. і зброю ядерну не потрібно було нікому передавати, її американці мали переробити на ядерне паливо для наших же АЕС" - ліпше бути тугудумом чим рибкою гуппі ( тугудум рано чи пізно вирішить задачку а ось рибка гуппі ніт - рибка гуппі забудеться задачку яку сама і запропонувала розвязати ).
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09.07.2024 15:37 Ответить
я ж дав посилання на інтерв'ю з Костенком. послухай уважно. но ти його так і не продившись, відразу через 5 хвилин тут почав заявляти, що Костенко бреше. ти хто такий, щоб стверджувати, що Костенко бреше? Може ти тоді в 92-му році був у цій переговорній групі і вів переговори з американцями як це робив Костенко? дуже сумніваюсь. проте береш на себе сміливість стверджувати, що Костенко бреше. та ще й порівнювати Костенка в контексті кацапської брехні..
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09.07.2024 16:13 Ответить
Не міг Костенко шось там в 1992 році обговорювати з американцями - з кацапами міг з американцями ніту ( https://file.liga.net/ua/persons/urii-kostenko ). Ше раз документу ніту такшо Костенко брехун - буде документ я визнаю шо був неправий ( а бо ви брехун або якось по дибільному комент надрукували - такшо такшо).
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09.07.2024 16:44 Ответить
ти послухай інтерв'ю Костенка. і який тобі документ треба? запрошення України в НАТО. чи документ про надання Україні ПДЧ? хто тут мову веде про документ.. ти послухай, шо каже Костенко. підстав йому не вірити у мене немає. у тебе є підстави, можеш собі не вірити. Костенко як тодішній міністр з екології і ядерної енергетики був присутнім на тодішніх переговорах щодо ядерного розброєння, бо то була його ділянка роботи.
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09.07.2024 16:56 Ответить
країна у якої вони забрали яз, ракети і літаки під пусті обіцянки і зекономили трильйони доларів на ядерному стимуванні. Вам мало цього? кончені під*ри
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09.07.2024 16:40 Ответить
І ще одне - Україні США виділили десятки млрд, то може під..ас це ти і тобі подібні, невдячне лайно? От тільки в Польщі сказали, куди витратять гроші, а що твоя ЗЕКО-***** мовчить?
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09.07.2024 10:12 Ответить
порахуйте скільк трильйони доларів сша зекономили на нашому роззброєнні. І стане зразу зрозуміло, хто під*ас.
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09.07.2024 16:44 Ответить
Маловато. Если верить Google один комплекс Patriot стоит 1 млрд., а один F-35 полмиллиарда.
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09.07.2024 09:27 Ответить
Польща витрачає грощі на вітер. ***** все одно до них не піде, а якщо і піде, то поляку з переляку одразу все здадуть.
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09.07.2024 09:43 Ответить
Вони в НАТО
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09.07.2024 09:50 Ответить
Не може бути!
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09.07.2024 10:01 Ответить
Поляки за свою історію неоднаразово Мацкву мали. І в 17 ст. і на початку 20 ст. Єдиний цар кацапів, що помер у полоні - Шуйський. І помер он саме у польському полоні
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09.07.2024 10:03 Ответить
2 млрд?А знаєте скільки коштує один 35й?))
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09.07.2024 10:24 Ответить
Знаєш як формується кредитна програма, чи ти з лісу виліз
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09.07.2024 10:33 Ответить
))))
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09.07.2024 13:36 Ответить
пошукайте хвотку зустрічі Туск-***** після смоленської авіакатастрофи. Друзям ***** все, а ворогам - занепокоєння.
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09.07.2024 11:04 Ответить
"кредит у розмірі $2 млрд для закупівлі зброї, за кошти придбають винищувачі F-35, зенітно-ракетні комплекси Patriot і танки Abrams"

Україні надали подібної зброї
1 патріот
31 абрамс
0 літаків
Конгрес за 2.5 роки виділив 175+ під гаслом допомога Україні

Щось неможливо порівняти 175 та 2млрд, та техніку котра була передана
Якщо прибрати поміч іншим країнам, та підтримку бюджету, то військова допомога складе 72+млрд
Якщо прибрати обіцянки через 5+ років по програмі USAI, та залишити лише PDA - то допомога складе 20+млрд

Все рівно це в 10 раз більше за 2млрд
проте 1 патріот, 0 літаків

Мабуть проблема в завищенні цін, котрі виявив https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ аудит , перевіривши 37м перших пакетів PDA - завищення склало 8.1млрд на сумі приблизно в 21млрд
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09.07.2024 11:17 Ответить
вартість батареі петріот $1млрд. Вартість одного F-35 - $230млн. Шось не то іи пишете
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09.07.2024 16:08 Ответить
а скільки вони нам мали передати F-35, Patriot і Abrams по ленд лізу?
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09.07.2024 16:46 Ответить
 
 