США выделили Польше $2 млрд кредита: Варшава закупит истребители F-35, Patriot и Abrams
Соединенные Штаты Америки приняли решение выделить Польше кредит в размере $2 млрд для закупки оружия, за средства приобретут истребители F-35, зенитно-ракетные комплексы Patriot и танки Abrams.
Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Польша является верным союзником США, и это соглашение еще больше укрепит восточный фланг НАТО. Польша осуществляет масштабную программу военной модернизации, в том числе закупает американское оборонное оборудование, такое, как самолеты F-35, ракетные системы Patriot и основные боевые танки Abrams.
Прямые кредиты в рамках программы Foreign Military Financing - это инструмент сотрудничества в сфере безопасности, зарезервированный для некоторых из наших важнейших партнеров в сфере безопасности. Кредитные средства будут способствовать дальнейшей военной модернизации Польши в широком диапазоне сил и средств, что внесет значительный вклад в укрепление обороны и сдерживание восточного фланга НАТО", - отметил он.
Миллер также сказал, что Польша является лидером в НАТО и сейчас тратит на оборону четыре процента ВВП, что является самым высоким показателем в Альянсе.
Он подчеркнул, что в Польше дислоцируются тысячи военнослужащих США и членов НАТО, в том числе - штаб-квартира американского V корпуса в Познани.
Представитель Госдепа отметил, что правительство США предоставляет до 60 миллионов долларов США в рамках программы "Внешнее военное финансирование" для субсидирования процентной ставки по этому кредиту, что поможет ускорить оборонную модернизацию Польши за счет поддержки срочных закупок оборонных товаров и услуг в США.
Как сообщалось, накануне Туск допустил передачу дополнительных МиГов Украине, если союзники найдут им более современную замену. Также отмечалось, что Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29.
Напомним, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о гарантиях безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І подруге кого вибирають в США не важливо, тому що там діють закони не тільки для простих громадян, а головне для політиків.
і ще раз наголошу і підкреслю: Україна не має права зараз гавкати на США за те, що вони не можуть гарантувати нам безпеку по Будапешстському меморандум. Наші комуняки підписували той меморандум з розрахунку, шо це рашка має нам гарантувати безпеку від можливого нападу зі сторони імперіалістичної нати... от якби Україна тоді сама просилася у НАТО і американці її тоді би відмовили у цьому, натомість змусивши Україну підписати Будапештський меморандум, то тоді так, можна би було роззявляти зараз пащеку на американців про те "Байден, паміму ми нє в НАТО?"..
Україні надали подібної зброї
1 патріот
31 абрамс
0 літаків
Конгрес за 2.5 роки виділив 175+ під гаслом допомога Україні
Щось неможливо порівняти 175 та 2млрд, та техніку котра була передана
Якщо прибрати поміч іншим країнам, та підтримку бюджету, то військова допомога складе 72+млрд
Якщо прибрати обіцянки через 5+ років по програмі USAI, та залишити лише PDA - то допомога складе 20+млрд
Все рівно це в 10 раз більше за 2млрд
проте 1 патріот, 0 літаків
Мабуть проблема в завищенні цін, котрі виявив https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ аудит , перевіривши 37м перших пакетів PDA - завищення склало 8.1млрд на сумі приблизно в 21млрд