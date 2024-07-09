США выделили Польше $2 млрд кредита: Варшава закупит истребители F-35, Patriot и Abrams

Соединенные Штаты Америки приняли решение выделить Польше кредит в размере $2 млрд для закупки оружия, за средства приобретут истребители F-35, зенитно-ракетные комплексы Patriot и танки Abrams.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Польша является верным союзником США, и это соглашение еще больше укрепит восточный фланг НАТО. Польша осуществляет масштабную программу военной модернизации, в том числе закупает американское оборонное оборудование, такое, как самолеты F-35, ракетные системы Patriot и основные боевые танки Abrams.

Прямые кредиты в рамках программы Foreign Military Financing - это инструмент сотрудничества в сфере безопасности, зарезервированный для некоторых из наших важнейших партнеров в сфере безопасности. Кредитные средства будут способствовать дальнейшей военной модернизации Польши в широком диапазоне сил и средств, что внесет значительный вклад в укрепление обороны и сдерживание восточного фланга НАТО", - отметил он.

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Миллер также сказал, что Польша является лидером в НАТО и сейчас тратит на оборону четыре процента ВВП, что является самым высоким показателем в Альянсе.

Он подчеркнул, что в Польше дислоцируются тысячи военнослужащих США и членов НАТО, в том числе - штаб-квартира американского V корпуса в Познани.

Представитель Госдепа отметил, что правительство США предоставляет до 60 миллионов долларов США в рамках программы "Внешнее военное финансирование" для субсидирования процентной ставки по этому кредиту, что поможет ускорить оборонную модернизацию Польши за счет поддержки срочных закупок оборонных товаров и услуг в США.

Как сообщалось, накануне Туск допустил передачу дополнительных МиГов Украине, если союзники найдут им более современную замену. Также отмечалось, что Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29.

Напомним, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о гарантиях безопасности.