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Вопрос о приеме Украины в НАТО должен быть определен только одним – волей украинского народа, - Дуда

Питання про прийом України до НАТО має бути обумовлене лише одним – волею українського народу, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО должен быть определен только одним - волей украинского народа.

Об этом говорится в сообщении Канцелярии президента Польши в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос принятия Украины в НАТО должен быть обусловлен только одним - волей украинского народа. Если это так - Альянс не должен колебаться", - заявил Дуда.

Политик отметил, что с самого начала Польша поддерживала европейские и евроатлантические стремления Украины. Польский лидер добавил, что готов отстаивать вступление Украины в НАТО на юбилейном саммите Альянса 9-11 июля в Вашингтоне.

"Если на саммите НАТО и прозвучит сильный голос в пользу Украины и за Украину, то это, безусловно, будет голос Польши", - сказал лидер Польши.

Он также отметил, что процесс вступления Украины в НАТО был бы, с одной стороны, важным сигналом для украинского общества - это подняло бы боевой дух защитников. С другой стороны, это также был бы сильный сигнал в сторону России-агрессора, что показало бы последовательность политики Альянса.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров. Движение Украины к членству в Альянсе является необратимым.

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Юбилейный саммит НАТО

9-11 июля в Вашингтоне состоится саммит к 75-летию Североатлантического Альянса. Военно-политический блок НАТО был создан 4 апреля 1949 года. В настоящее время членами НАТО являются 32 государства.

В украинской Конституции закреплен курс на вступление в НАТО. Страны-члены Альянса активно помогают Украине в борьбе с полномасштабной агрессией РФ, поставляя вооружение, боеприпасы и организуя учения для украинских военных.

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Автор: 

Польша (8515) членство в НАТО (1535) Дуда Анджей (772)


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Топ комментарии
+6
Всі так гарно стелять - тільки спати жорстко
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08.07.2024 18:33 Ответить
+5
Воля українського народу вже давно сформульована. Де вступ в НАТО?
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08.07.2024 18:24 Ответить
+3
Дуда або *****@ий або не сповна розуму. Як би від нас залежить ми би давно би там були.
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08.07.2024 18:34 Ответить
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Шта?🤔
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08.07.2024 18:18 Ответить
...ты против.
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08.07.2024 18:21 Ответить
Воля українського народу вже давно сформульована. Де вступ в НАТО?
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08.07.2024 18:24 Ответить
...и записана в конституции. Но Штаты против, как и шольца кусок.
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08.07.2024 18:32 Ответить
А, чуть не забыл - там еще опа с елдаком против.
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08.07.2024 18:34 Ответить
зараз...єрмачки з арахаміями "поспілкуються" з центром прийняття рішень з кремлем.... чи порушує вступ України до Нато оманські договорнячки....
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08.07.2024 18:43 Ответить
Всі так гарно стелять - тільки спати жорстко
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08.07.2024 18:33 Ответить
хай п. Дуда запитається в єрмачків з шифірами, чи воні згодні щоб Україна вступила до Нато...а то з якимось Голобородькою...якісь діалоги..."спорчений телефон"....
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08.07.2024 18:52 Ответить
Дуда або *****@ий або не сповна розуму. Як би від нас залежить ми би давно би там були.
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08.07.2024 18:34 Ответить
Мабудь йому хтось на вухо на шептав, що народ протт????? А може в нього радники на ФСБ працюють?
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08.07.2024 19:55 Ответить
Воля народу чим вимірюється - волометром?
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08.07.2024 18:50 Ответить
Потужністю потужного ...
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08.07.2024 21:38 Ответить
Потужністю потужного надпотужного...
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09.07.2024 14:59 Ответить
Пусть нас захватит НАТА.
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08.07.2024 18:50 Ответить
Так воля народу вже давно за, тільки в НАТО якщо не двері непрохідні, то міст.
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08.07.2024 18:52 Ответить
Во, ду..к! А у народа Украины кто-то что-то спрашивает? У нас даже преЗедент сам себя на новый срок назначает.
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08.07.2024 19:15 Ответить
волю укрАїнського мудрого нАріду ми бачили у 2009, потім у 2019 році ... тоді було за стабІльність, потім за шашлики, за поржать та "хуже не будет"
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08.07.2024 19:34 Ответить
Це махання морковкою біля носу. Хто повірить той дурень, притому повний.
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08.07.2024 19:44 Ответить
Якщо це так - Альянс не повинен вагатися Джерело:

А РАДА висловила ЩЕ раз прохання про вступ до НАТО ????
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08.07.2024 19:52 Ответить
 
 