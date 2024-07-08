Вопрос о приеме Украины в НАТО должен быть определен только одним – волей украинского народа, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО должен быть определен только одним - волей украинского народа.
Об этом говорится в сообщении Канцелярии президента Польши в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопрос принятия Украины в НАТО должен быть обусловлен только одним - волей украинского народа. Если это так - Альянс не должен колебаться", - заявил Дуда.
Политик отметил, что с самого начала Польша поддерживала европейские и евроатлантические стремления Украины. Польский лидер добавил, что готов отстаивать вступление Украины в НАТО на юбилейном саммите Альянса 9-11 июля в Вашингтоне.
"Если на саммите НАТО и прозвучит сильный голос в пользу Украины и за Украину, то это, безусловно, будет голос Польши", - сказал лидер Польши.
Он также отметил, что процесс вступления Украины в НАТО был бы, с одной стороны, важным сигналом для украинского общества - это подняло бы боевой дух защитников. С другой стороны, это также был бы сильный сигнал в сторону России-агрессора, что показало бы последовательность политики Альянса.
Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров. Движение Украины к членству в Альянсе является необратимым.
Юбилейный саммит НАТО
9-11 июля в Вашингтоне состоится саммит к 75-летию Североатлантического Альянса. Военно-политический блок НАТО был создан 4 апреля 1949 года. В настоящее время членами НАТО являются 32 государства.
В украинской Конституции закреплен курс на вступление в НАТО. Страны-члены Альянса активно помогают Украине в борьбе с полномасштабной агрессией РФ, поставляя вооружение, боеприпасы и организуя учения для украинских военных.
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А РАДА висловила ЩЕ раз прохання про вступ до НАТО ????