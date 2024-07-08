Питання про прийом України до НАТО має бути обумовлене лише одним – волею українського народу, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що питання про членство України в НАТО має бути визначене тільки одним - волею українського народу.

Про це йдеться у повідомленні Канцелярії президента Польщі у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання прийняття України до НАТО має бути обумовлене лише одним - волею українського народу. Якщо це так - Альянс не повинен вагатися", - заявив Дуда.

Політик зазначив, що з самого початку Польща підтримувала європейські та євроатлантичні прагнення України. Польський лідер додав, що готовий обстоювати вступ України до НАТО на ювілейному саміті Альянсу 9-11 липня у Вашингтоні.

"Якщо на саміті НАТО і пролунає сильний голос на користь України і за Україну, то це, безумовно, буде голос Польщі", - сказав лідер Польщі.

Він також наголосив, що процес вступу України до НАТО був би, з одного боку, важливим сигналом для українського суспільства - це підняло б бойовий дух захисників. З іншого боку, це також був би сильний сигнал у бік Росії-агресора, що показало б послідовність політики Альянсу.

Раніше президент Естонії Алар Каріс заявив, що членство України в НАТО не може бути предметом переговорів. Рух України до членства в Альянсі є незворотнім.

Читайте також: Столтенберг про вступ України до НАТО: Сподіваюсь, що це буде до 2034 року

Ювілейний саміт НАТО

9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт до 75-річчя Північноатлантичного Альянсу. Військово-політичний блок НАТО був створений 4 квітня 1949 році. Нині членами НАТО є 32 держави.

В українській Конституції закріплений курс на вступ у НАТО. Країни-члени Альянсу активно допомогають Україні в боротьбі з повномасштабною агресією РФ, постачаючи озброєння, боєприпаси та організовуючи навчання для українських військових.

Читайте також: Наше послання РФ чітке – Україна стане членом НАТО та ЄС, - президент Фінляндії Стубб