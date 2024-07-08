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Новини
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Питання про прийом України до НАТО має бути обумовлене лише одним – волею українського народу, - Дуда

Питання про прийом України до НАТО має бути обумовлене лише одним – волею українського народу, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що питання про членство України в НАТО має бути визначене тільки одним - волею українського народу.

Про це йдеться у повідомленні Канцелярії президента Польщі у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання прийняття України до НАТО має бути обумовлене лише одним - волею українського народу. Якщо це так - Альянс не повинен вагатися", - заявив Дуда.

Політик зазначив, що з самого початку Польща підтримувала європейські та євроатлантичні прагнення України. Польський лідер додав, що готовий обстоювати вступ України до НАТО на ювілейному саміті Альянсу 9-11 липня у Вашингтоні.

"Якщо на саміті НАТО і пролунає сильний голос на користь України і за Україну, то це, безумовно, буде голос Польщі", - сказав лідер Польщі.

Він також наголосив, що процес вступу України до НАТО був би, з одного боку, важливим сигналом для українського суспільства - це підняло б бойовий дух захисників. З іншого боку, це також був би сильний сигнал у бік Росії-агресора, що показало б послідовність політики Альянсу.

Раніше президент Естонії Алар Каріс заявив, що членство України в НАТО не може бути предметом переговорів. Рух України до членства в Альянсі є незворотнім.

Читайте також: Столтенберг про вступ України до НАТО: Сподіваюсь, що це буде до 2034 року

Ювілейний саміт НАТО

9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт до 75-річчя Північноатлантичного Альянсу. Військово-політичний блок НАТО був створений 4 квітня 1949 році. Нині членами НАТО є 32 держави.

В українській Конституції закріплений курс на вступ у НАТО. Країни-члени Альянсу активно допомогають Україні в боротьбі з повномасштабною агресією РФ, постачаючи озброєння, боєприпаси та організовуючи навчання для українських військових.

Читайте також: Наше послання РФ чітке – Україна стане членом НАТО та ЄС, - президент Фінляндії Стубб

Автор: 

Польща (8634) членство в НАТО (1745) Дуда Анджей (788)


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Топ коментарі
+6
Всі так гарно стелять - тільки спати жорстко
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08.07.2024 18:33 Відповісти
+5
Воля українського народу вже давно сформульована. Де вступ в НАТО?
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08.07.2024 18:24 Відповісти
+3
Дуда або *****@ий або не сповна розуму. Як би від нас залежить ми би давно би там були.
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08.07.2024 18:34 Відповісти
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Шта?🤔
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08.07.2024 18:18 Відповісти
...ты против.
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08.07.2024 18:21 Відповісти
Воля українського народу вже давно сформульована. Де вступ в НАТО?
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08.07.2024 18:24 Відповісти
...и записана в конституции. Но Штаты против, как и шольца кусок.
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08.07.2024 18:32 Відповісти
А, чуть не забыл - там еще опа с елдаком против.
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08.07.2024 18:34 Відповісти
зараз...єрмачки з арахаміями "поспілкуються" з центром прийняття рішень з кремлем.... чи порушує вступ України до Нато оманські договорнячки....
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08.07.2024 18:43 Відповісти
Всі так гарно стелять - тільки спати жорстко
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08.07.2024 18:33 Відповісти
хай п. Дуда запитається в єрмачків з шифірами, чи воні згодні щоб Україна вступила до Нато...а то з якимось Голобородькою...якісь діалоги..."спорчений телефон"....
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08.07.2024 18:52 Відповісти
Дуда або *****@ий або не сповна розуму. Як би від нас залежить ми би давно би там були.
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08.07.2024 18:34 Відповісти
Мабудь йому хтось на вухо на шептав, що народ протт????? А може в нього радники на ФСБ працюють?
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08.07.2024 19:55 Відповісти
Воля народу чим вимірюється - волометром?
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08.07.2024 18:50 Відповісти
Потужністю потужного ...
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08.07.2024 21:38 Відповісти
Потужністю потужного надпотужного...
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09.07.2024 14:59 Відповісти
Пусть нас захватит НАТА.
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08.07.2024 18:50 Відповісти
Так воля народу вже давно за, тільки в НАТО якщо не двері непрохідні, то міст.
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08.07.2024 18:52 Відповісти
Во, ду..к! А у народа Украины кто-то что-то спрашивает? У нас даже преЗедент сам себя на новый срок назначает.
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08.07.2024 19:15 Відповісти
волю укрАїнського мудрого нАріду ми бачили у 2009, потім у 2019 році ... тоді було за стабІльність, потім за шашлики, за поржать та "хуже не будет"
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08.07.2024 19:34 Відповісти
Це махання морковкою біля носу. Хто повірить той дурень, притому повний.
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08.07.2024 19:44 Відповісти
Якщо це так - Альянс не повинен вагатися Джерело:

А РАДА висловила ЩЕ раз прохання про вступ до НАТО ????
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08.07.2024 19:52 Відповісти
 
 