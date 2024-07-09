Масована атака РФ на столицю: 57 осіб госпіталізовано, 5 - важкі

Бригади швидкої допомоги з лікарні "Охматдит" перевели в інші медичні заклади 94 дитини. Із них 8 - постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, як зазначається, у стаціонарах комунальних медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають 57 людей (усі дорослі). 5 із них - у важкому стані.

За даними судмедекспертизи, загиблих внаслідок вчорашньої атаки ворога - 26 людей. В тому числі, троє дітей (за даними КМВА, загинули 4 дитини. - Ред.).

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Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.