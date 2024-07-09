Массированная атака РФ на столицу: 57 человек госпитализированы, 5 – тяжелые
Бригады скорой помощи из больницы "Охматдет" перевели в другие медицинские учреждения 94 ребенка. Из них 8 – пострадавших.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, в стационарах коммунальных медучреждений на сегодняшнее утро находятся 57 человек (все взрослые). 5 из них – в тяжелом состоянии.
По данным судмедэкспертизы, погибших в результате вчерашней атаки врага - 26 человек. В том числе, трое детей (по данным КГВА, погибли 4 ребенка. - Ред.).
Массированный обстрел Украины 8 июля
Утром 8 июля войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили в Украину более 40 ракет разных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в том числе крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".
В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилищному фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести.
В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждена СТО, на другой - многоэтажка. Известно об одном погибшем, ранены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль