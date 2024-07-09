Массированная атака РФ на столицу: 57 человек госпитализированы, 5 – тяжелые

Бригады скорой помощи из больницы "Охматдет" перевели в другие медицинские учреждения 94 ребенка. Из них 8 – пострадавших.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, в стационарах коммунальных медучреждений на сегодняшнее утро находятся 57 человек (все взрослые). 5 из них – в тяжелом состоянии.

По данным судмедэкспертизы, погибших в результате вчерашней атаки врага - 26 человек. В том числе, трое детей (по данным КГВА, погибли 4 ребенка. - Ред.).

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Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили в Украину более 40 ракет разных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в том числе крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилищному фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждена СТО, на другой - многоэтажка. Известно об одном погибшем, ранены.