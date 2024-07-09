Тіла ще чотирьох жінок дістали з-під завалів будинку у Шевченківському районі Києва (оновлено). ФОТО

З-під уламків будинку в Шевченківському районі Києва рятувальники дістали тіла ще 4 жінок.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом, за його словами, уже 10 загиблих мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває.

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Пізніше Кличко повідомив, що тіло ще однієї жінки тільки що дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці.

"Вже 11 загиблих в цьому будинку", - уточнив він.

Згодом у ДСНС опублікували фото, на яких зафіксовано аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару на Сирці.

Оновлена інформація

"Ще одне тіло жінки дістали з будинку на Сирці. 5 загиблих сьогодні дістали з-під завалів рятувальники в цьому будинку. 12 загиблих…", - уточнив мер Кличко о 13:08.







Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Києві 8 липня зафіксовано влучання в житловий будинок у Шевченківському районі: один під’їзд зруйновано, мешканців евакуюють.

Заступник голови КМДА Микола Поворозник 9 липня повідомив, що під завалами у Шевченківському районі Києва можуть бути люди.

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Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.