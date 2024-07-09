Тіла ще чотирьох жінок дістали з-під завалів будинку у Шевченківському районі Києва (оновлено). ФОТО
З-під уламків будинку в Шевченківському районі Києва рятувальники дістали тіла ще 4 жінок.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом, за його словами, уже 10 загиблих мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває.
Пізніше Кличко повідомив, що тіло ще однієї жінки тільки що дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці.
"Вже 11 загиблих в цьому будинку", - уточнив він.
Згодом у ДСНС опублікували фото, на яких зафіксовано аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару на Сирці.
Оновлена інформація
"Ще одне тіло жінки дістали з будинку на Сирці. 5 загиблих сьогодні дістали з-під завалів рятувальники в цьому будинку. 12 загиблих…", - уточнив мер Кличко о 13:08.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Києві 8 липня зафіксовано влучання в житловий будинок у Шевченківському районі: один під’їзд зруйновано, мешканців евакуюють.
Заступник голови КМДА Микола Поворозник 9 липня повідомив, що під завалами у Шевченківському районі Києва можуть бути люди.
Масований обстріл України 8 липня
Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".
У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.
Будь ласка, зачекайте...
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- прямі влучання ракет, які вже давно збивали ще на підльотах до Києва;
- на Банковій в робочий день нікого з "топ менеджерів";
- зелена "монобільшість" заздалегідь відмінила пленарні засідання на цей тиждень;
- звинувачення у всьому західних союзників.
бачив своїми очима прольот ракети учора, швидко, на малій висоті, приблизно над Берковецьким кладовищем-Нивками, десь з боку Ірпеня.. у минулі атаки приблизно над тим же місцем (у тому ж секторі огляду), правда уночі, ракета була збита з яскравим фейерверком у нічному небі, а цього разу була чути лише стрілкотня (гепард чи кулемет), і то - дуже коротко (зрозуміло, там лише кілька секунд можливості влучити для гармати-кулемета), і за кілька секунд-хвилин потужний вибух...
..шось геть нема довіри нестабільному-стрьомному верховному говножуваючому з кремлівсько-ригівською свитою...
Та ВОНО вже остаточно скурвилось!
А повернутись в Україну і висловити співчуття на руїнах в рідному Кривому Розі слабо?
Яке ж воно ГНИЛЕ! ГАНЬБА!
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/pfbid02fqjeh4X6N88mQ6vdyKBULhvK7PQ1ghM6URGY9Gv157sT8VcnpH4ftY6R1NsE2uMJl?__cft__[0]=AZX2C_Pwp7NxT6AUTXKeacjSX7gbHsqSXICHY18TpdIGljxTO8-J5n8fJ0-etAt-F3Kifis1fibrXCScnQG_YhcE1sxbxJXStzl2cGdPruAnqgbw5Ozg3CWcnDdEM1D3oREOVeZSiNoAiKniDguDBB1SYpzUuYoeGBiA4rJmgbiUFA&__tn__=%2CO%2CP-R 8 хв ·
Позітівна пропаганда незрозуміло з яких причин розганяє антинатівські тези, що дуже підозріло нагадує технологію Кремля, у якого теж піддані переконані, що "в усьом віноват Запад".
Опустимо моральну складову імені "хуже Скабєєвой" та проігнорованих попереджень західних розвідок про вторгнення, а подивимось на дії НАТО після російського. широкомаштабного нападу на Україну.
До складу Альянсу прийнято Швецію та Фінляндію, збільшено фінансування оборонних видатків країнами-членами. як наслідок зростає виробництво ******** видів озброєння, на досвіді української війни перебудовується система реагування на ризики тощо.
І головне - завдяки зброї НАТО, розвідці НАТО, коштам НАТО зупинено путінський бліц-кріг в Україні;
ніхто не "іспугался росіі", бо якби НАТО злякались росії, то України б вже не існувало.
Але любителям "простих рєшєній" цього мало, бо блок НАТО не спалив їм Москву, не замінував Чонгар, не випустив серійно Нептуни та Сапсани, не збудував фортифікації, не провів вчасно мобілізацію... (вони таке враження взагалі не помітили, що напали на нас, а не на НАТО).
Хрінове НАТО вобщєм, особливо в порівнянні з такими ********* нашими розмінувальщіками, розводільщіками військ та прокладальщіками асфальту, ну куди тим "західним куколдам" до Тарана, Рєзнікова, Баканова, Хомчака, Найєма та інших "********".
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Цей примітивізм та лицемірство по відношенню до потужного партнера може дуже дорого нам коштувати, як вже обернулось українцям катастрофою ідіотське "а то путін нападьот" та "бєз панікі".
Треба позбавлятись в турбо-режимі від цієї подоляковської малоросійської зневаги та звичці шукати винних де завгодно крім дзеркала, тоді може колись отримаємо шанс таки стати складовою НАТО і назавжди позбутись небезпеки бути знищеними як держава.