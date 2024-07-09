Тела еще четырех женщин извлекли из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева (обновлено) ФОТО
Из-под обломков дома в Шевченковском районе Киева спасатели извлекли тела еще 4 женщин.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
В целом, по его словам, уже 10 погибших жителей этого дома. Поисково-спасательная операция продолжается.
Позже Кличко сообщил, что тело еще одной женщины только что достали спасатели из-под завалов дома на Сырце.
"Уже 11 погибших в этом доме", – уточнил он.
Позже в ГСЧС опубликовали фото, на которых зафиксированы аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара на Сырце.
Обновленная информация
"Еще одно тело женщины достали из дома на Сырце. 5 погибших сегодня извлекли из-под завалов спасатели в этом доме. 12 погибших…", - уточнил мэр Кличко в 13:08.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве 8 июля зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе: один подъезд разрушен, жильцов эвакуируют.
Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник 9 июля сообщил, что под завалами в Шевченковском районе Киева могут быть люди.
Массированный обстрел Украины 8 июля
Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".
В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.
В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.
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- прямі влучання ракет, які вже давно збивали ще на підльотах до Києва;
- на Банковій в робочий день нікого з "топ менеджерів";
- зелена "монобільшість" заздалегідь відмінила пленарні засідання на цей тиждень;
- звинувачення у всьому західних союзників.
бачив своїми очима прольот ракети учора, швидко, на малій висоті, приблизно над Берковецьким кладовищем-Нивками, десь з боку Ірпеня.. у минулі атаки приблизно над тим же місцем (у тому ж секторі огляду), правда уночі, ракета була збита з яскравим фейерверком у нічному небі, а цього разу була чути лише стрілкотня (гепард чи кулемет), і то - дуже коротко (зрозуміло, там лише кілька секунд можливості влучити для гармати-кулемета), і за кілька секунд-хвилин потужний вибух...
..шось геть нема довіри нестабільному-стрьомному верховному говножуваючому з кремлівсько-ригівською свитою...
Та ВОНО вже остаточно скурвилось!
А повернутись в Україну і висловити співчуття на руїнах в рідному Кривому Розі слабо?
Яке ж воно ГНИЛЕ! ГАНЬБА!
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/pfbid02fqjeh4X6N88mQ6vdyKBULhvK7PQ1ghM6URGY9Gv157sT8VcnpH4ftY6R1NsE2uMJl?__cft__[0]=AZX2C_Pwp7NxT6AUTXKeacjSX7gbHsqSXICHY18TpdIGljxTO8-J5n8fJ0-etAt-F3Kifis1fibrXCScnQG_YhcE1sxbxJXStzl2cGdPruAnqgbw5Ozg3CWcnDdEM1D3oREOVeZSiNoAiKniDguDBB1SYpzUuYoeGBiA4rJmgbiUFA&__tn__=%2CO%2CP-R 8 хв ·
Позітівна пропаганда незрозуміло з яких причин розганяє антинатівські тези, що дуже підозріло нагадує технологію Кремля, у якого теж піддані переконані, що "в усьом віноват Запад".
Опустимо моральну складову імені "хуже Скабєєвой" та проігнорованих попереджень західних розвідок про вторгнення, а подивимось на дії НАТО після російського. широкомаштабного нападу на Україну.
До складу Альянсу прийнято Швецію та Фінляндію, збільшено фінансування оборонних видатків країнами-членами. як наслідок зростає виробництво ******** видів озброєння, на досвіді української війни перебудовується система реагування на ризики тощо.
І головне - завдяки зброї НАТО, розвідці НАТО, коштам НАТО зупинено путінський бліц-кріг в Україні;
ніхто не "іспугался росіі", бо якби НАТО злякались росії, то України б вже не існувало.
Але любителям "простих рєшєній" цього мало, бо блок НАТО не спалив їм Москву, не замінував Чонгар, не випустив серійно Нептуни та Сапсани, не збудував фортифікації, не провів вчасно мобілізацію... (вони таке враження взагалі не помітили, що напали на нас, а не на НАТО).
Хрінове НАТО вобщєм, особливо в порівнянні з такими ********* нашими розмінувальщіками, розводільщіками військ та прокладальщіками асфальту, ну куди тим "західним куколдам" до Тарана, Рєзнікова, Баканова, Хомчака, Найєма та інших "********".
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Цей примітивізм та лицемірство по відношенню до потужного партнера може дуже дорого нам коштувати, як вже обернулось українцям катастрофою ідіотське "а то путін нападьот" та "бєз панікі".
Треба позбавлятись в турбо-режимі від цієї подоляковської малоросійської зневаги та звичці шукати винних де завгодно крім дзеркала, тоді може колись отримаємо шанс таки стати складовою НАТО і назавжди позбутись небезпеки бути знищеними як держава.