Тела еще четырех женщин извлекли из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева (обновлено) ФОТО

Из-под обломков дома в Шевченковском районе Киева спасатели извлекли тела еще 4 женщин.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

В целом, по его словам, уже 10 погибших жителей этого дома. Поисково-спасательная операция продолжается.

Также смотрите: Последствия российской атаки на жилой дом в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже Кличко сообщил, что тело еще одной женщины только что достали спасатели из-под завалов дома на Сырце.

"Уже 11 погибших в этом доме", – уточнил он.

Позже в ГСЧС опубликовали фото, на которых зафиксированы аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара на Сырце.

Обновленная информация

"Еще одно тело женщины достали из дома на Сырце. 5 погибших сегодня извлекли из-под завалов спасатели в этом доме. 12 погибших…", - уточнил мэр Кличко в 13:08.







Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве 8 июля зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе: один подъезд разрушен, жильцов эвакуируют.

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник 9 июля сообщил, что под завалами в Шевченковском районе Киева могут быть люди.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о последствиях вчерашней массированной атаки: 38 погибших, 190 раненых, аварийно-спасательные работы не останавливались всю ночь. ФОТОрепортаж

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.