Удар по Киеву: в Шевченковском районе под завалами могут находиться люди

Под завалами в Шевченковском районе Киева могут быть люди.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо "Свобода", об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что сейчас дать точный ответ - нет ли людей под завалами нельзя. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

"Под завалами в Киеве еще могут быть люди", - подчеркнул Поворозник.

Напомним, утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности - самая большая детская больница Украины "Охматдет".

По состоянию на утро 9 июля 27 человек погибли, в том числе 4 ребенка. Еще 117 человек пострадали. Впоследствии в ГСЧС сообщили, что во время разбора завалов многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева обнаружили тело погибшего человека.

Читайте: Тела еще двух женщин извлекли из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева