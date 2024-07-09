Удар по Києву: у Шевченківському районі під завалами можуть перебувати люди

Під завалами у Шевченківському районі Києва можуть бути люди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо "Свобода", про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він наголосив, що наразі дати точну відповідь чи немає людей під завалами неможна. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

"Під завалами в Києві ще можуть бути люди", - наголосив Поворозник.

Нагадаємо, зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на ранок 9 липня 27 людей загинули, зокрема 4 дитини. Ще 117 осіб постраждали. Згодом у ДСНС повідомили, що під час розбору завалів багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Києва виявили тіло загиблої людини.

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