Маємо неофіційні дані, де РФ утримує викраденого журналіста Хилюка, - Лубінець

Україна володіє неофіційною інформацією щодо місцеперебування журналіста інформаційного агентства УНІАН Дмитра Хилюка, якого окупанти викрали на Київщині у березні 2022 року.

Про це уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець сказав на брифінгу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо Дмитра Хилюка. Офіційно російська сторона не проінформувала мене, де він знаходиться, тому офіційно я не можу підтвердити це місце. Неофіційно у нас такі дані є. Щодо застосування до нього тортур в тому числі, що ми робимо? Два тижні тому я був з офіційним візитом в ПАРЄ, у мене була зустріч з найвищим керівництвом ПАРЄ, в тому числі ми зробили 2 сайд-івенти. Один був сайд-івент якраз по питанню цивільних заручників-журналістів. Там окремо ми піднімали питання не тільки Дмитра, а й всіх журналістів. В тому числі ми передали списки нашим міжнародним партнерам, щоб можливо вони використовували свої канали комунікації для повернення їх додому", - розповів Лубінець.

Він наголосив, що ПАРЄ може розробити й ухвалити окрему резолюцію щодо незаконного затримання цивільних громадян України, включаючи журналістів.

"Я сподіваюсь, що така резолюція буде прийнята на наступній сесії ПАРЄ в жовтні. Принаймні про це є зараз домовленість як з президентом ПАРЄ, з генеральною секретаркою, з новообраним президентом. Також я зустрівся з 4 найбільшими депутатськими групами ПАРЄ і всі вони підтримують цю ідею", - додав Лубінець.

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Він зауважив, що окремо порушував питання по Хилюку.

"Єдине, про що я можу пообіцяти, що я буду в наступних своїх комунікаціях знову й знову піднімати це питання", - наголосив Лубінець.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що український журналіст Дмитро Хилюк, якого російські викрали із села Козаровичі Київської області навесні 2022 року, утримується під вартою в Росії. Також повідомлялося, що окупанти взяли в заручники журналіста УНІАН Дмитра Хилюка.