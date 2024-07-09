Есть неофициальные данные, где РФ держит похищенного журналиста Хилюка, - Лубинец

Украина обладает неофициальной информацией о местонахождении журналиста информационного агентства УНИАН Дмитрия Хилюка, которого оккупанты похитили в Киевской области в марте 2022 года.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сказал на брифинге во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Относительно Дмитрия Хилюка. Официально российская сторона не проинформировала меня, где он находится, поэтому официально я не могу подтвердить это место. Неофициально у нас такие данные есть. Относительно применения к нему пыток, в том числе, что мы делаем? Две недели назад я был с официальным визитом в ПАСЕ, у меня была встреча с высшим руководством ПАСЕ, в том числе мы сделали 2 сайд-ивента. Один был сайд-ивент как раз по вопросу гражданских заложников-журналистов. Там отдельно мы поднимали вопрос не только Дмитрия, но и всех журналистов. В том числе, мы передали списки нашим международным партнерам, чтобы возможно они использовали свои каналы коммуникации для возвращения их домой", - рассказал Лубинец.

Он подчеркнул, что ПАСЕ может разработать и принять отдельную резолюцию по незаконному задержанию гражданских граждан Украины, включая журналистов.

"Я надеюсь, что такая резолюция будет принята на следующей сессии ПАСЕ в октябре. По крайней мере об этом есть сейчас договоренность как с президентом ПАСЕ, с генеральным секретарем, с новоизбранным президентом. Также я встретился с 4 крупнейшими депутатскими группами ПАСЕ и все они поддерживают эту идею", - добавил Лубинец.

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Он отметил, что отдельно поднимал вопрос относительно Хилюка.

"Единственное, о чем я могу пообещать, что я буду в следующих своих коммуникациях снова и снова поднимать этот вопрос", - подчеркнул Лубинец.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что украинский журналист Дмитрий Хилюк, которого российские похитили из села Козаровичи Киевской области весной 2022 года, удерживается под стражей в России. Также сообщалось, что оккупанты взяли в заложники журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка.