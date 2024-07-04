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Новости
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Пропавшего в мае харьковского журналиста Лапшина нашли мертвым

У Харкові знайшли мертвим журналіста Олександра Лапшина

43-летнего журналиста Александра Лапшина нашли мертвым 29 июня в Харькове. Медийщик исчез в конце мая при неустановленных обстоятельствах и находился в розыске. В полиции считают, что Лапшин совершил самоубийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию о смерти журналиста подтвердил руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в комментарии "Суспільному".

Что известно о смерти Лапшина?

Как отметил Болвинов, 29 июня в полицию обратился прохожий, который обнаружил тело неизвестного мужчины на веревке в одном из районов на окраине Харькова. В полиции отметили, что визуально установить личность мужчины было невозможно, поскольку он слишком долго был на жаре.

В кармане мужчины нашли записку, однако правоохранителям не удалось ее разобрать. В полиции предполагают, что это была предсмертная записка журналиста.

Полиция отобрала ДНК у отца Александра, мы получили результаты о совпадении этого тела и ДНК отца. Мы сегодня имеем такие результаты, уже мы сообщили об этом семье Александра. Официально причину смерти определим после судебно-медицинской экспертизы, однако, мы имеем основания полагать, что человек, чье тело нашли в посадке, покончил жизнь самоубийством, - рассказал Болвинов.

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Как рассказал "Суспільному" руководитель поисково-спасательного отряда общественной организации "Роза на руке" Александр Гуманюк, искали Александра Лапшина в течение месяца.

14 июня стало известно, что в Харькове исчез журналист Александр Лапшин.

По словам его родных, 29 мая он вышел из квартиры без документов и телефона, и с тех пор не вернулся, на связь также не выходил.

Что известно о журналисте Александре Лапшине?

По данным "Суспільне Харків", до полномасштабного вторжения Александр Лапшин не работал в СМИ.

Весной 2022 года он около месяца работал фиксером международного агентства Reuters, Лапшин также писал о реалиях Харькова для "УП. Жизнь".

Журналіст з Харкова Олександр Лапшин знайдений мертвим

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Автор: 

журналистика (3317) смерть (9250) Харьков (7573)


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Доля Кушнарьова..
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04.07.2024 10:29 Ответить
Ларри: Джек, посмотри! (указывает на труп)
Джек Колт: Самоубийство.
Ларри: Джек, у него нож в спине!
Джек Колт: Да, но посмотри, какая у него была практика. Сначала он заколол себя ножом, а потом упал на него. Это обычное дело.
...
Сержант Лепковски: Что тут у нас?
Джек Колт: Похоже на самоубийство.
Сержант Лепковски: Джек, он застрелился три раза в спину?
Джек Колт: Стресс делает людей нерациональными.

(с) Заряженное оружие
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04.07.2024 10:39 Ответить
Так, проще списать все на самогубство
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04.07.2024 10:42 Ответить
Так-так самогубство. А які ж причини спонукали до такого кроку не хочуть відстежити? Не хочуть пошукати хто журналісту допоміг?
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04.07.2024 10:48 Ответить
Місяць висів на одній з вулиць Харкова?
Херня. Тіло десь лежало місяць, потім перевісили.
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04.07.2024 10:52 Ответить
Звісно " віримо"... А ще безліч самогубців в районі румунського кордону чомусь.
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04.07.2024 11:03 Ответить
Правда невідомо,був він журналістом чи ні
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04.07.2024 11:10 Ответить
зелені падли вбили за правду....
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04.07.2024 11:18 Ответить
Царство Небесне.
Катам справедливї Божої Кари.
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04.07.2024 18:55 Ответить
 
 