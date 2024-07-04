Пропавшего в мае харьковского журналиста Лапшина нашли мертвым
43-летнего журналиста Александра Лапшина нашли мертвым 29 июня в Харькове. Медийщик исчез в конце мая при неустановленных обстоятельствах и находился в розыске. В полиции считают, что Лапшин совершил самоубийство.
Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию о смерти журналиста подтвердил руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в комментарии "Суспільному".
Что известно о смерти Лапшина?
Как отметил Болвинов, 29 июня в полицию обратился прохожий, который обнаружил тело неизвестного мужчины на веревке в одном из районов на окраине Харькова. В полиции отметили, что визуально установить личность мужчины было невозможно, поскольку он слишком долго был на жаре.
В кармане мужчины нашли записку, однако правоохранителям не удалось ее разобрать. В полиции предполагают, что это была предсмертная записка журналиста.
Полиция отобрала ДНК у отца Александра, мы получили результаты о совпадении этого тела и ДНК отца. Мы сегодня имеем такие результаты, уже мы сообщили об этом семье Александра. Официально причину смерти определим после судебно-медицинской экспертизы, однако, мы имеем основания полагать, что человек, чье тело нашли в посадке, покончил жизнь самоубийством, - рассказал Болвинов.
Как рассказал "Суспільному" руководитель поисково-спасательного отряда общественной организации "Роза на руке" Александр Гуманюк, искали Александра Лапшина в течение месяца.
14 июня стало известно, что в Харькове исчез журналист Александр Лапшин.
По словам его родных, 29 мая он вышел из квартиры без документов и телефона, и с тех пор не вернулся, на связь также не выходил.
Что известно о журналисте Александре Лапшине?
По данным "Суспільне Харків", до полномасштабного вторжения Александр Лапшин не работал в СМИ.
Весной 2022 года он около месяца работал фиксером международного агентства Reuters, Лапшин также писал о реалиях Харькова для "УП. Жизнь".
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Джек Колт: Самоубийство.
Ларри: Джек, у него нож в спине!
Джек Колт: Да, но посмотри, какая у него была практика. Сначала он заколол себя ножом, а потом упал на него. Это обычное дело.
...
Сержант Лепковски: Что тут у нас?
Джек Колт: Похоже на самоубийство.
Сержант Лепковски: Джек, он застрелился три раза в спину?
Джек Колт: Стресс делает людей нерациональными.
(с) Заряженное оружие
Херня. Тіло десь лежало місяць, потім перевісили.
Катам справедливї Божої Кари.