Пропавшего в мае харьковского журналиста Лапшина нашли мертвым

43-летнего журналиста Александра Лапшина нашли мертвым 29 июня в Харькове. Медийщик исчез в конце мая при неустановленных обстоятельствах и находился в розыске. В полиции считают, что Лапшин совершил самоубийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию о смерти журналиста подтвердил руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в комментарии "Суспільному".

Что известно о смерти Лапшина?

Как отметил Болвинов, 29 июня в полицию обратился прохожий, который обнаружил тело неизвестного мужчины на веревке в одном из районов на окраине Харькова. В полиции отметили, что визуально установить личность мужчины было невозможно, поскольку он слишком долго был на жаре.

В кармане мужчины нашли записку, однако правоохранителям не удалось ее разобрать. В полиции предполагают, что это была предсмертная записка журналиста.

Полиция отобрала ДНК у отца Александра, мы получили результаты о совпадении этого тела и ДНК отца. Мы сегодня имеем такие результаты, уже мы сообщили об этом семье Александра. Официально причину смерти определим после судебно-медицинской экспертизы, однако, мы имеем основания полагать, что человек, чье тело нашли в посадке, покончил жизнь самоубийством, - рассказал Болвинов.

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Как рассказал "Суспільному" руководитель поисково-спасательного отряда общественной организации "Роза на руке" Александр Гуманюк, искали Александра Лапшина в течение месяца.

14 июня стало известно, что в Харькове исчез журналист Александр Лапшин.

По словам его родных, 29 мая он вышел из квартиры без документов и телефона, и с тех пор не вернулся, на связь также не выходил.

Что известно о журналисте Александре Лапшине?

По данным "Суспільне Харків", до полномасштабного вторжения Александр Лапшин не работал в СМИ.

Весной 2022 года он около месяца работал фиксером международного агентства Reuters, Лапшин также писал о реалиях Харькова для "УП. Жизнь".

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