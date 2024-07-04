Зниклого у травні харківського журналіста Лапшина знайшли мертвим

43-річного журналіста Олександра Лапшина знайшли мертвим 29 червня у Харкові. Медійник зник наприкінці травня за невстановлених обставин та перебував у розшуку. У поліції вважають, що Лапшин скоїв самогубство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію про смерть журналіста підтвердив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі "Суспільному".

Що відомо про смерть Лапшина?

Як зазначив Болвінов, 29 червня до поліції звернувся перехожий, який виявив тіло невідомого чоловіка на мотузці в одному з районів на околиці Харкова. У поліції зазначили, що візуально встановити особу чоловіка було неможливо, оскільки він надто довго був на спеці.

У кишені чоловіка знайшли записку, проте правоохоронцям не вдалося її розібрати. У поліції припускають, що це була передсмертна записка журналіста.

Поліція відібрала ДНК у батька Олександра, ми отримали результати про збіг цього тіла і ДНК батька. Ми сьогодні маємо такі результати, вже ми повідомили про це родині Олександра. Офіційно причину смерті визначимо після судово-медичної експертизи, однак, ми маємо підстави вважати, що людина, чиє тіло знайшли в посадці, покінчила життя самогубством, - розповів Болвінов.

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Як розповів "Суспільному" керівник пошуково-рятувального загону громадської організації "Троянда на руці" Олександр Гуманюк, шукали Олександра Лапшина впродовж місяця.

14 червня стало відомо, що у Харкові зник журналіст Олександр Лапшин.

За словами його рідних, 29 травня він вийшов із квартири без документів і телефону, і відтоді не повернувся, на зв’язок також не виходив.

Що відомо про журналіста Олександра Лапшина?

За даними "Суспільне Харків", до повномасштабного вторгнення Олександр Лапшин не працював у ЗМІ.

Навесні 2022 року він близько місяця працював фіксером міжнародної агенції Reuters, Лапшин також писав про реалії Харкова для "УП. Життя".

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