Зниклого у травні харківського журналіста Лапшина знайшли мертвим
43-річного журналіста Олександра Лапшина знайшли мертвим 29 червня у Харкові. Медійник зник наприкінці травня за невстановлених обставин та перебував у розшуку. У поліції вважають, що Лапшин скоїв самогубство.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію про смерть журналіста підтвердив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі "Суспільному".
Що відомо про смерть Лапшина?
Як зазначив Болвінов, 29 червня до поліції звернувся перехожий, який виявив тіло невідомого чоловіка на мотузці в одному з районів на околиці Харкова. У поліції зазначили, що візуально встановити особу чоловіка було неможливо, оскільки він надто довго був на спеці.
У кишені чоловіка знайшли записку, проте правоохоронцям не вдалося її розібрати. У поліції припускають, що це була передсмертна записка журналіста.
Поліція відібрала ДНК у батька Олександра, ми отримали результати про збіг цього тіла і ДНК батька. Ми сьогодні маємо такі результати, вже ми повідомили про це родині Олександра. Офіційно причину смерті визначимо після судово-медичної експертизи, однак, ми маємо підстави вважати, що людина, чиє тіло знайшли в посадці, покінчила життя самогубством, - розповів Болвінов.
Як розповів "Суспільному" керівник пошуково-рятувального загону громадської організації "Троянда на руці" Олександр Гуманюк, шукали Олександра Лапшина впродовж місяця.
14 червня стало відомо, що у Харкові зник журналіст Олександр Лапшин.
За словами його рідних, 29 травня він вийшов із квартири без документів і телефону, і відтоді не повернувся, на зв’язок також не виходив.
Що відомо про журналіста Олександра Лапшина?
За даними "Суспільне Харків", до повномасштабного вторгнення Олександр Лапшин не працював у ЗМІ.
Навесні 2022 року він близько місяця працював фіксером міжнародної агенції Reuters, Лапшин також писав про реалії Харкова для "УП. Життя".
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Джек Колт: Самоубийство.
Ларри: Джек, у него нож в спине!
Джек Колт: Да, но посмотри, какая у него была практика. Сначала он заколол себя ножом, а потом упал на него. Это обычное дело.
...
Сержант Лепковски: Что тут у нас?
Джек Колт: Похоже на самоубийство.
Сержант Лепковски: Джек, он застрелился три раза в спину?
Джек Колт: Стресс делает людей нерациональными.
(с) Заряженное оружие
Херня. Тіло десь лежало місяць, потім перевісили.
Катам справедливї Божої Кари.