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Новини
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Зниклого у травні харківського журналіста Лапшина знайшли мертвим

У Харкові знайшли мертвим журналіста Олександра Лапшина

43-річного журналіста Олександра Лапшина знайшли мертвим 29 червня у Харкові. Медійник зник наприкінці травня за невстановлених обставин та перебував у розшуку. У поліції вважають, що Лапшин скоїв самогубство. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію про смерть журналіста підтвердив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі "Суспільному".

Що відомо про смерть Лапшина?

Як зазначив Болвінов, 29 червня до поліції звернувся перехожий, який виявив тіло невідомого чоловіка на мотузці в одному з районів на околиці Харкова. У поліції зазначили, що візуально встановити особу чоловіка було неможливо, оскільки він надто довго був на спеці.

У кишені чоловіка знайшли записку, проте правоохоронцям не вдалося її розібрати. У поліції припускають, що це була передсмертна записка журналіста.

Поліція відібрала ДНК у батька Олександра, ми отримали результати про збіг цього тіла і ДНК батька. Ми сьогодні маємо такі результати, вже ми повідомили про це родині Олександра. Офіційно причину смерті визначимо після судово-медичної експертизи, однак, ми маємо підстави вважати, що людина, чиє тіло знайшли в посадці, покінчила життя самогубством, - розповів Болвінов.

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Як розповів "Суспільному" керівник пошуково-рятувального загону громадської організації "Троянда на руці" Олександр Гуманюк, шукали Олександра Лапшина впродовж місяця.

14 червня стало відомо, що у Харкові зник журналіст Олександр Лапшин.

За словами його рідних, 29 травня він вийшов із квартири без документів і телефону, і відтоді не повернувся, на зв’язок також не виходив.

Що відомо про журналіста Олександра Лапшина?

За даними "Суспільне Харків", до повномасштабного вторгнення Олександр Лапшин не працював у ЗМІ.

Навесні 2022 року він близько місяця працював фіксером міжнародної агенції Reuters, Лапшин також писав про реалії Харкова для "УП. Життя".

Журналіст з Харкова Олександр Лапшин знайдений мертвим

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Автор: 

журналістика (1780) смерть (6777) Харків (5685)


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Доля Кушнарьова..
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04.07.2024 10:29 Відповісти
Ларри: Джек, посмотри! (указывает на труп)
Джек Колт: Самоубийство.
Ларри: Джек, у него нож в спине!
Джек Колт: Да, но посмотри, какая у него была практика. Сначала он заколол себя ножом, а потом упал на него. Это обычное дело.
...
Сержант Лепковски: Что тут у нас?
Джек Колт: Похоже на самоубийство.
Сержант Лепковски: Джек, он застрелился три раза в спину?
Джек Колт: Стресс делает людей нерациональными.

(с) Заряженное оружие
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04.07.2024 10:39 Відповісти
Так, проще списать все на самогубство
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04.07.2024 10:42 Відповісти
Так-так самогубство. А які ж причини спонукали до такого кроку не хочуть відстежити? Не хочуть пошукати хто журналісту допоміг?
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04.07.2024 10:48 Відповісти
Місяць висів на одній з вулиць Харкова?
Херня. Тіло десь лежало місяць, потім перевісили.
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04.07.2024 10:52 Відповісти
Звісно " віримо"... А ще безліч самогубців в районі румунського кордону чомусь.
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04.07.2024 11:03 Відповісти
Правда невідомо,був він журналістом чи ні
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04.07.2024 11:10 Відповісти
зелені падли вбили за правду....
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04.07.2024 11:18 Відповісти
Царство Небесне.
Катам справедливї Божої Кари.
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04.07.2024 18:55 Відповісти
 
 