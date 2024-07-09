Окупанти вдарили по селу на Херсонщині: загинув чоловік (оновлено)

Сьогодні, 9 липня 2024 року, війська РФ обстріляли село Кізомис на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під удар ворожої артилерії потрапив літній місцевий житель, який перебував на вулиці. На жаль, він отримав поранення, несумісні з життям.

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За даними Херсонської ОВА, після обіду російська армія вдарила по Станіславу.

Внаслідок обстрілу вибухову травму та уламкове поранення передпліччя дістала 60-річна жінка.

Потерпілій надають необхідну медичну допомогу.