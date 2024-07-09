Оккупанты ударили по селу на Херсонщине: погиб мужчина (обновлено)
Сегодня, 9 июля 2024 года, войска РФ обстреляли село Кизомыс в Херсонской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, под удар вражеской артиллерии попал пожилой местный житель, который находился на улице. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью.
По данным Херсонской ОВА, после обеда российская армия ударила по Станиславу.
В результате обстрела взрывную травму и осколочное ранение предплечья получила 60-летняя женщина.
Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь.
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Чайка Київ
показать весь комментарий09.07.2024 17:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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