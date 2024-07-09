У Києві кількість загиблих унаслідок ракетної атаки 8 липня зросла до 33

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки росіян по Києву 8 липня зросла до 33 людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 17:00 від ракетного удару російських нелюдів в Києві загинуло 33 людини.

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

У Києві загинуло 33 особи, зокрема 4 дитини, 120 постраждалих, серед них 10 дітей. Усі роботи в лікарні "Охматдит" завершено, у Шевченківському районі пошуково-рятувальні роботи тривають.