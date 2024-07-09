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У Києві кількість загиблих унаслідок ракетної атаки 8 липня зросла до 33

Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту завершені

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки росіян по Києву 8 липня зросла до 33 людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 17:00 від ракетного удару російських нелюдів в Києві загинуло 33 людини.

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

У Києві загинуло 33 особи, зокрема 4 дитини, 120 постраждалих, серед них 10 дітей. Усі роботи в лікарні "Охматдит" завершено, у Шевченківському районі пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Київ (19688) жертви (1818) Повітряні атаки на Київ (824)


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"На фронте наши военные закусили лямку и делают максимально жесткий вынос противника. С разных участков фронта приходят сообщения и видео, на которых они особенно жестко двухсотят лаптей, вкладывая в это максимум своего мастерства и вдохновения. Ну а этой ночью были атакованы Белгород, Шебекино и прочие места, куда может долететь не западное оружие. Каждый может увидеть, как центр Белгорода горит и дымится, ну а мы продолжаем наставать на том, что такие фото и видео должны уже идти из москвы, поскольку вчера москва бурлила восторгом и вражеские паблики были завалены предложениями о «повторном ударе Кинжалами и прочем».
https://dl-news.defence-line.org/?p=34976
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09.07.2024 17:56 Відповісти
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09.07.2024 17:57 Відповісти
 
 