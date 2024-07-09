Внаслідок російського обстрілу села Біленьке на Запоріжжі поранено одну людину

9 липня окупанти обстріляли село Біленьке Запорізької області і поранили чоловіка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог завдав удару по обʼєкту соціальної інфраструктури. Пошкодив житлові та виробничі будівлі. Зазнав поранень місцевий мешканець. Росія щодня доводить, що вона - країна-терорист", - наголосив Федоров.

Читайте: Ракетна атака РФ по цивільному підприємству у Вільнянську 8 липня: Поранені двоє чоловіків. ФОТОрепортаж