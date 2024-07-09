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Внаслідок російського обстрілу села Біленьке на Запоріжжі поранено одну людину

Обстріл села Біленьке на Запоріжжі 9 липня

9 липня окупанти обстріляли село Біленьке Запорізької області і поранили чоловіка. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог завдав удару по обʼєкту соціальної інфраструктури. Пошкодив житлові та виробничі будівлі. Зазнав поранень місцевий мешканець. Росія щодня доводить, що вона - країна-терорист", - наголосив Федоров.

Читайте: Ракетна атака РФ по цивільному підприємству у Вільнянську 8 липня: Поранені двоє чоловіків. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29282) Запорізька область (3746)


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