Внаслідок російського обстрілу села Біленьке на Запоріжжі поранено одну людину
9 липня окупанти обстріляли село Біленьке Запорізької області і поранили чоловіка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Ворог завдав удару по обʼєкту соціальної інфраструктури. Пошкодив житлові та виробничі будівлі. Зазнав поранень місцевий мешканець. Росія щодня доводить, що вона - країна-терорист", - наголосив Федоров.
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