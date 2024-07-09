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Новини Фото Війна
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Ракетна атака РФ по цивільному підприємству у Вільнянську 8 липня: Поранені двоє чоловіків. ФОТОрепортаж

Ввечері 8 липня російські загарбники вдарили по місту Вільнянськ Запорізької області. Ворог атакував цивільне підприємство. Двоє чоловіків зазнали поранень внаслідок атаки РФ.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, один із постраждалих у стані середньої важкості.

"Попіл та руїни на сотні квадратних метрів. Знищено найбільші підприємства громади. Понівечені оселі мирних людей. Такі наслідки російської атаки по Вільнянську Запорізької області", - розповів Федоров.

Він також показав наслідки ворожого обстрілу. 

Ракетна атака РФ по цивільному підприємству у Вільнянську 8 липня: Поранені двоє чоловіків

Ракетна атака РФ по цивільному підприємству у Вільнянську 8 липня: Поранені двоє чоловіків

Ракетна атака РФ по цивільному підприємству у Вільнянську 8 липня: Поранені двоє чоловіків

Ракетна атака РФ по цивільному підприємству у Вільнянську 8 липня: Поранені двоє чоловіків

Ракетна атака РФ по цивільному підприємству у Вільнянську 8 липня: Поранені двоє чоловіків

Ракетна атака РФ по цивільному підприємству у Вільнянську 8 липня: Поранені двоє чоловіків

Ракетна атака РФ по цивільному підприємству у Вільнянську 8 липня: Поранені двоє чоловіків

Раніше повідомлялося, що у понеділок ввечері, 8 липня, російські війська вдарили по місту Вільнянськ Запорізької області.

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Автор: 

обстріл (29282) Запорізька область (3746)


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Казиться прутін від свого безсилля !!!
До параду готував орків на Хрещатику за три дні, а воно, он, як Українці вирішили, всупереч СРАТЬєху з козирем!!
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09.07.2024 19:47 Відповісти
Чим скоріш знайдуть зрадника наводчика в Вільнянску тим буде для них краще. Два підряд удари це не случайність, це крот в громаді.
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09.07.2024 20:52 Відповісти
а може орлан, до лбз всього 50 км
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09.07.2024 21:10 Відповісти
 
 