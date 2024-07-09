Ракетна атака РФ по цивільному підприємству у Вільнянську 8 липня: Поранені двоє чоловіків. ФОТОрепортаж

Ввечері 8 липня російські загарбники вдарили по місту Вільнянськ Запорізької області. Ворог атакував цивільне підприємство. Двоє чоловіків зазнали поранень внаслідок атаки РФ.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, один із постраждалих у стані середньої важкості.

"Попіл та руїни на сотні квадратних метрів. Знищено найбільші підприємства громади. Понівечені оселі мирних людей. Такі наслідки російської атаки по Вільнянську Запорізької області", - розповів Федоров.

Він також показав наслідки ворожого обстрілу.

Раніше повідомлялося, що у понеділок ввечері, 8 липня, російські війська вдарили по місту Вільнянськ Запорізької області.

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