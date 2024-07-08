УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10901 відвідувач онлайн
Новини
1 863 1

Армія РФ вдарила по цивільному підприємству у Вільняньську Запорізької області

Окупанти обстріляли Вільняньськ у Запорізькій області

Ввечері 8 липня російські війська вдарили по місту Вільнянськ Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росіяни атакували Запорізьку область. Поцілили по цивільному підприємству у Вільнянську. Зайнялася пожежа, є пошкодження. Попередньо, люди не постраждали", - розповів Федоров.

Раніше він повідомляв, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Читайте: На ТОТ Запоріжжя російська пропаганда триває "нескінченним потоком". Уже не існує нічого, звідки можна черпати об’єктивну інформацію, - ОВА

Автор: 

обстріл (29262) Запорізька область (3743)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.07.2024 23:05 Відповісти
 
 