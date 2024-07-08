Армія РФ вдарила по цивільному підприємству у Вільняньську Запорізької області

Ввечері 8 липня російські війська вдарили по місту Вільнянськ Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росіяни атакували Запорізьку область. Поцілили по цивільному підприємству у Вільнянську. Зайнялася пожежа, є пошкодження. Попередньо, люди не постраждали", - розповів Федоров.

Раніше він повідомляв, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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