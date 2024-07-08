Армія РФ вдарила по цивільному підприємству у Вільняньську Запорізької області
Ввечері 8 липня російські війська вдарили по місту Вільнянськ Запорізької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Росіяни атакували Запорізьку область. Поцілили по цивільному підприємству у Вільнянську. Зайнялася пожежа, є пошкодження. Попередньо, люди не постраждали", - розповів Федоров.
Раніше він повідомляв, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
саша паламарчук
показати весь коментар08.07.2024 23:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль