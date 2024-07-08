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В Запоріжжі пролунали вибухи, - ОВА

У Запоріжжі пролунали вибухи

Ввечері 8 липня в Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запоріжжі", - йдеться в його повідомленні.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Читайте: На ракетний удар по "Охматдиту" мають звернути увагу ті, хто розслідує воєнні злочини, - Білий дім

Автор: 

вибух (4526) Запоріжжя (2297) обстріл (29262)


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Топ коментарі
+13
Рашиський чорт ніяк не заспокоєтся ,ця істота думає залякати ,ні виродку від цих терактів тільки ненавість до росії і всього російського ,а тебе паскуду трусливу будуть проклинати століттями.
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08.07.2024 21:36 Відповісти
+11
китай є головним бенефіціаром цієї війни, вузькоокі хочуть землю та надра України.
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08.07.2024 21:32 Відповісти
+9
Благословіня Сі на вбивства в дії😡😡😡 і байдуже чи це немовля чи це літня людинв. Нелюдь!
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08.07.2024 21:22 Відповісти
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Благословіня Сі на вбивства в дії😡😡😡 і байдуже чи це немовля чи це літня людинв. Нелюдь!
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08.07.2024 21:22 Відповісти
китай є головним бенефіціаром цієї війни, вузькоокі хочуть землю та надра України.
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08.07.2024 21:32 Відповісти
І повну залежність Європи від Китаю, щоб були як хом'яки в клітці
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08.07.2024 21:34 Відповісти
Не треба чинаю Україна. Йому потрібна роздроблена раіся. Для цього треба її послабити і в необхідний момент профінансувати новий ГКЧП.
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08.07.2024 21:57 Відповісти
в Україні є рідкоземельні надра на 12-13 трлн долларів, які необхідні в нових технологіях, наприклад літій. це доповідь військових анілітиків США
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08.07.2024 22:39 Відповісти
Я Вас прошу... Нам цю ДІЧ труть вже 30 років. А ми як жили в злиднях, так і живемо. Да, трохи краще обстановка за рашку, але то все через нашу ментальність. Держава ж у нас - це конглометар структур, керованих від замів депутатів до преЗЕдентів. І вони ніколи не будуть ділитись своїм, а будуть робити все, що б захистити своє. На народ усім "болт". А ті, хто за народ, вже лежать на цвинтарях: - Стус, Чорновіл, Ґонґадзе, Кузьма...
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09.07.2024 09:00 Відповісти
По вашому краще тоді хай Китай все забере, а населення знищать війною?
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09.07.2024 10:40 Відповісти
Це звідки у Вас такий висновок?
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09.07.2024 17:23 Відповісти
Рашиський чорт ніяк не заспокоєтся ,ця істота думає залякати ,ні виродку від цих терактів тільки ненавість до росії і всього російського ,а тебе паскуду трусливу будуть проклинати століттями.
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08.07.2024 21:36 Відповісти
Да ну нафиг, главзеб злигався з главiобiком, а нам даже суть терок не сообщил. С тем Орбан и упылил к пыне, а затем и к Сi.
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08.07.2024 21:49 Відповісти
Я к чему... связь клоуна с гномом прослеживается. А всем известно, шо связи случайные - результаты печальные... Надо же, судьба свела нос к носу двух нелегитимных.
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08.07.2024 21:51 Відповісти
США не планируют отменять ограничения для ВСУ на удары американским оружием вглубь территории рф, - координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби.

От якого дітька, а? Що це за гра? Вони *** у шахи грають. Одного ПВО замало. Треба ракети.
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08.07.2024 22:30 Відповісти
ПВО ще нікого не зупинило в історії війн - зупиняє тільки гарантований удар у відповідь.
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08.07.2024 22:40 Відповісти
 
 