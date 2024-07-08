В Запоріжжі пролунали вибухи, - ОВА
Ввечері 8 липня в Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Запоріжжі", - йдеться в його повідомленні.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
Топ коментарі
+13 володимир омельянов
показати весь коментар08.07.2024 21:36 Відповісти Посилання
+11 Vik Tor #521724
показати весь коментар08.07.2024 21:32 Відповісти Посилання
+9 Лазоренко Лариса
показати весь коментар08.07.2024 21:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От якого дітька, а? Що це за гра? Вони *** у шахи грають. Одного ПВО замало. Треба ракети.