В Запоріжжі пролунали вибухи, - ОВА

Ввечері 8 липня в Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запоріжжі", - йдеться в його повідомленні.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

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