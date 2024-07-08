В Запорожье раздались взрывы, - ОВА
Вечером 8 июля в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом проинформировал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Запорожье", - говорится в его сообщении.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
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+13 володимир омельянов
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От якого дітька, а? Що це за гра? Вони *** у шахи грають. Одного ПВО замало. Треба ракети.