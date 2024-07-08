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Армия РФ ударила по гражданскому предприятию в Вольнянске Запорожской области

Окупанти обстріляли Вільняньськ у Запорізькій області

Вечером 8 июля российские войска ударили по городу Вольнянск Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Россияне атаковали Запорожскую область. Попали по гражданскому предприятию в Вольнянске. Вспыхнул пожар, есть повреждения. Предварительно, люди не пострадали", - рассказал Федоров.

Ранее он сообщал, что в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Читайте также: На ВОТ Запорожской области российская пропаганда продолжается "бесконечным потоком". Уже нет ничего, откуда можно черпать объективную информацию, - ОВА

Автор: 

обстрел (27913) Запорожская область (3210)


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08.07.2024 23:05 Ответить
 
 