Армия РФ ударила по гражданскому предприятию в Вольнянске Запорожской области

Вечером 8 июля российские войска ударили по городу Вольнянск Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Россияне атаковали Запорожскую область. Попали по гражданскому предприятию в Вольнянске. Вспыхнул пожар, есть повреждения. Предварительно, люди не пострадали", - рассказал Федоров.

Ранее он сообщал, что в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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