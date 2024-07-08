Армия РФ ударила по гражданскому предприятию в Вольнянске Запорожской области
Вечером 8 июля российские войска ударили по городу Вольнянск Запорожской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Россияне атаковали Запорожскую область. Попали по гражданскому предприятию в Вольнянске. Вспыхнул пожар, есть повреждения. Предварительно, люди не пострадали", - рассказал Федоров.
Ранее он сообщал, что в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.
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саша паламарчук
показать весь комментарий08.07.2024 23:05 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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