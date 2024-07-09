Японія передала ДСНС України ще 2 машини механізованого розмінування Nikken. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

"Уряд Японії передав підрозділам ДСНС України ще 2 машини механізованого розмінування Nikken", - ідеться в повідомленні.

Своєю чергою Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував японським колегам за підтримку:

"Ми хочемо подякувати Уряду та Посольству Японії, а також агенції міжнародного співробітництва JICA за ту допомогу та спільну стійкість у такі важкі для країни часи".

Також читайте: Україна підписала безпекову угоду з Японією. Вона передбачає $4,5 мільярда допомоги

Також Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі висловив захоплення піротехнікам та саперам, які невтомно очищують українську землю від вибухонебезпечних предметів.

Зазначається, що передані машини сьогодні ж відправляться у Запорізьку та Донецьку області для виконання необхідних завдань.

Нагадаємо, Японія і Камбоджа допомагатимуть Україні в розмінуванні.

Раніше повідомлялося, що нині понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Понад рік тому це було 174 тисячі кв. км.