Японія передала ДСНС України ще 2 машини механізованого розмінування Nikken. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
"Уряд Японії передав підрозділам ДСНС України ще 2 машини механізованого розмінування Nikken", - ідеться в повідомленні.
Своєю чергою Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував японським колегам за підтримку:
"Ми хочемо подякувати Уряду та Посольству Японії, а також агенції міжнародного співробітництва JICA за ту допомогу та спільну стійкість у такі важкі для країни часи".
Також Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі висловив захоплення піротехнікам та саперам, які невтомно очищують українську землю від вибухонебезпечних предметів.
Зазначається, що передані машини сьогодні ж відправляться у Запорізьку та Донецьку області для виконання необхідних завдань.
Нагадаємо, Японія і Камбоджа допомагатимуть Україні в розмінуванні.
Раніше повідомлялося, що нині понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Понад рік тому це було 174 тисячі кв. км.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль