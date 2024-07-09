КНР є головним провідником агресії РФ проти України, - Столтенберг розповів, що НАТО напрацьовуватиме стратегію щодо Китаю
На вашингтонському саміті НАТО країни-члени Альянсу разом із партнерами по Тихоокеанському регіону напрацьовуватимуть стратегію стосовно Китаю.
Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Генсека НАТО запитали, чи свідчить участь у саміті Альянсу Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї про спробу виробити стратегію щодо Китаю. Столтенберг відповів, що "так".
"Значною мірою так, тому що війна в Україні демонструє, наскільки тісно пов'язані Росія та Китай, Північна Корея та Іран. Китай є головним провідником російської військової агресії проти України", - сказав генсек Альянсу.
Столтенберг додав, що диктатор РФ Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін бажають, щоб НАТО та США зазнали поразки в Україні. За словами Столтенберга, якщо керманич РФ Путін переможе у війні проти України, то це підбадьорить Сі Цзіньпіна.
"Як сказав прем'єр Японії, те, що відбувається в Україні сьогодні, може статися в Азії завтра", - наголосив Столтенберг.
Ювілейний саміт НАТО
9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт до 75-річчя Північноатлантичного Альянсу. Військово-політичний блок НАТО був створений 4 квітня 1949 році. Нині членами НАТО є 32 держави.
В українській Конституції закріплений курс на вступ у НАТО. Країни-члени Альянсу активно допомогають Україні в боротьбі з повномасштабною агресією РФ, постачаючи озброєння, боєприпаси та організовуючи навчання для українських військових.
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Покидьки, як не крути...
С какой ноги Байден встанет, что прикажет - так и будет.
А все эти столтенберги, блинкины и прочий мусор - могут говорить что угодно, их пустословие ничего не значит и не меняет.