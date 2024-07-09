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КНР є головним провідником агресії РФ проти України, - Столтенберг розповів, що НАТО напрацьовуватиме стратегію щодо Китаю

Столтенберг розповів, що НАТО напрацьовуватиме стратегію щодо Китаю

На вашингтонському саміті НАТО країни-члени Альянсу разом із партнерами по Тихоокеанському регіону напрацьовуватимуть стратегію стосовно Китаю.

Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Генсека НАТО запитали, чи свідчить участь у саміті Альянсу Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї про спробу виробити стратегію щодо Китаю. Столтенберг відповів, що "так".

"Значною мірою так, тому що війна в Україні демонструє, наскільки тісно пов'язані Росія та Китай, Північна Корея та Іран. Китай є головним провідником російської військової агресії проти України", - сказав генсек Альянсу.

Столтенберг додав, що диктатор РФ Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін бажають, щоб НАТО та США зазнали поразки в Україні. За словами Столтенберга, якщо керманич РФ Путін переможе у війні проти України, то це підбадьорить Сі Цзіньпіна.

"Як сказав прем'єр Японії, те, що відбувається в Україні сьогодні, може статися в Азії завтра", - наголосив Столтенберг.

Читайте також: Китай відіграє ключову роль в підтримці агресії РФ проти України, - Столтенберг

Ювілейний саміт НАТО

9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт до 75-річчя Північноатлантичного Альянсу. Військово-політичний блок НАТО був створений 4 квітня 1949 році. Нині членами НАТО є 32 держави.

В українській Конституції закріплений курс на вступ у НАТО. Країни-члени Альянсу активно допомогають Україні в боротьбі з повномасштабною агресією РФ, постачаючи озброєння, боєприпаси та організовуючи навчання для українських військових.

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Автор: 

Китай (4715) НАТО (6563) росія (66144) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+8
Комуняки, вас століттями іпали одні тільки самураї, яких у 6 чи 7 разів менше за вас по населенню. А зараз разом із самураями стоять США, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Філіппіни і весь блок НАТО... Тож куди ви зараз лізете, пальці свої гнете? Силу відчули? мабуть знову хочете горобців ловити як колись ловили..
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09.07.2024 21:12 Відповісти
+4
Китайський хунвейбін і російський кацап - близнюки брати!
Покидьки, як не крути...
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09.07.2024 21:22 Відповісти
+3
Перекладаю з дипломатичної: чим більше російського, китайського, корейського та іранського мотлоху прилетить по Україні, тим менше його прилетить по НАТО.

Тримайтесь, мужні українці! Ми з вами скільки треба
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09.07.2024 21:17 Відповісти
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Все так. Але згідно з міжнародним правом Китай нейтральна країна, що торгує з Україною і рф.
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09.07.2024 21:10 Відповісти
Засунь своє міжнародне право собі у дупу. Кацап сраний.
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10.07.2024 06:50 Відповісти
Комуняки, вас століттями іпали одні тільки самураї, яких у 6 чи 7 разів менше за вас по населенню. А зараз разом із самураями стоять США, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Філіппіни і весь блок НАТО... Тож куди ви зараз лізете, пальці свої гнете? Силу відчули? мабуть знову хочете горобців ловити як колись ловили..
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09.07.2024 21:12 Відповісти
Нажаль, за кількістю населення, головне зло людства в особі китаю, паРаші, Індії, півн. Кореї, ірану, та деяких інших сраколизів, зараз переважає населення цивілізованного світу. Тому вони і піднімають пір'я.
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09.07.2024 21:15 Відповісти
та ти не вплутуй сюди індусів. індуси історично вороги з китайцями. вони будуть тільки щасливі коли не стане тих комуняк.
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09.07.2024 21:55 Відповісти
Моді ****** в Мацквабад посмоктати мікро х@й *****.
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10.07.2024 06:51 Відповісти
тут ще питання хто кому смоктав. ))
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10.07.2024 13:00 Відповісти
Ти, мабуть, останні 30 років спав у літаргічному сні. Ти ще опіумні війни згадай у Китаї у 19 столітті.
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09.07.2024 21:41 Відповісти
яке 19 ст? які нах опіумні війни? ... хто іпав китайських комуняк під час 2 Світової?
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09.07.2024 21:53 Відповісти
Яка "2-я світова"? Що ти мелеш? На дворі 2024 р. Китай - друга економіка світу. Прокинься, рожевий поні!
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09.07.2024 21:58 Відповісти
в чому це вимірюється? набудувати швидкісних залізниць, по яких ніхто не їздить і які скоро доведеться розбирати? чи набудувати міст-привидів, де практично ніхто не купує те дороге житло і зараз ці будови зносять під 0. розігнати економіку житлового будівництва до 30% у структурі ВВП - це не потужність економіки. це дебілізм. в розвинутих країнах з розвинутою ринковою економікою питома вага будівельної галузі у структурі ВВП в межах 7-11%, а не 30, як у комуняк. економіка на папері росте, а по факту - жопа. 25 млн безробітної молоді. Евергранді писта, боргів у неї під 300 лярдів доларів. хто їх буде віддавти? і не тльки в Евергранди така жопа. а й ще в інших топових комуняцьких забудовників. а хто банкам буде віддавати кредити на те житло, яке ще не побудоване, а гроші на нього банки уже викинули? комуняки зараз зробили ставку на свої електрокари. Американці уже ввели на них мито 100%, європейці вводять під 37%. хто ті електрокари буде купувати? кацапи? ну це ж не гегемон світового ринку. так що та економіка реально дута. на цифрах вона може і перша чи друга, а от по ефективності, то там скоро настане якщо не повна срака, то срака точно. я вже взагалі мовчу про виведення інвестицій з Китаю і перенаправлення їх в інші країни, в Індію, В'єтнам і т.д... а той йолоп Сі і далі продовжує гнути пальці і бикувати. бере приклад з ху йла. ну-ну. ))
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09.07.2024 22:41 Відповісти
не це важливо. важливо те, щоб мати куди продавати ці товари. не буде кому їх продавати, то і розвитку економіки не буде. а щоб мати куди то все продавати, потрібно не бикувати до світу, а адекватно себе вести. інакше, буде інакше.
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09.07.2024 23:03 Відповісти
ну ну. дрочи і далі на Китай. )
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10.07.2024 02:49 Відповісти
то ти мелеш. економіка - це добре. у японців + американців+ автралійців+ південних корейців+ НАТО економіка в рази потужніша за економіку комуняк. я вже взагалі мовчу про військовий потенціал. і про вміння японців воювати. де китайці воювали? з ким? коли? з них такі вояки, як з гімна граната. економіка не воює, воюють війська, технології і воїни. з китайців ніколи не було воїнів.
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09.07.2024 22:11 Відповісти
Я на днях бачив цю другу економіку. Копія ссср - на експорт все собі нічого. Штучна їжа, молоко з води. Машини склепані руками які ростуть з дупи.
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10.07.2024 06:53 Відповісти
Перекладаю з дипломатичної: чим більше російського, китайського, корейського та іранського мотлоху прилетить по Україні, тим менше його прилетить по НАТО.

Тримайтесь, мужні українці! Ми з вами скільки треба
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09.07.2024 21:17 Відповісти
This agrees with what Mike Johnson said about China yesterday. The US apparently wants to reorient NATO to be primarily anti-China, which European countries would very much like to avoid. They think it is in their interests to be on good terms with both super powers: the waning and the rising, the current #1 economy and the soon-to-be. Europe is like why can't we all be friends and make a lot of money together? Why do we have to choose between mom and dad, we love both.
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09.07.2024 21:21 Відповісти
Germany in the long-term perspective relies on russian gas and oil, Ukraine is just an obstacle and nuisance for Germans. Ukraine should unite with Poland and Baltic countries which are the true allies.
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09.07.2024 22:51 Відповісти
Китайський хунвейбін і російський кацап - близнюки брати!
Покидьки, як не крути...
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09.07.2024 21:22 Відповісти
І чого було ЄС час гавити на симпатії до китаю ? Шо ви там в НАТО робите, шо озвучуїте те шо кожний другий українець розумів ще 15 потому ...а тепер біля ваших кордонів китай навчання влаштовує ,і має вас весь захід , на великій ... увазі...
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09.07.2024 21:24 Відповісти
2,5 года войны в Украине показали полное бессилие Запада перед агрессией РФ в союзе с "осью зла". И теперь Китай должен испугаться заявления отставного пенсионера Столтенберга? Серьезно?
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09.07.2024 21:46 Відповісти
молчи, маладые лица Украины из власти на 6 году правления дальнебойные ракеты скоро выпускать начнут и нато не надо будет
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09.07.2024 22:18 Відповісти
Пустословие и демагогия. Цинизм и полное подчинение старому маразматику Байдену.
С какой ноги Байден встанет, что прикажет - так и будет.
А все эти столтенберги, блинкины и прочий мусор - могут говорить что угодно, их пустословие ничего не значит и не меняет.
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09.07.2024 21:58 Відповісти
Я давно казав, не чекайте від жовторилих підтримки, не може один диктатор протидіяти другому диктатору, тож забудьте про жовторилих, вони нам не друзі і ні коли ними не будуть!!! А цій бацилі арахамії зі своїм поглядом на китайозів я раджу уйобувати з України до свого курятника абхазії!!!
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09.07.2024 21:58 Відповісти
Китайський лідор та він такий же диктатор....а ці осли навіть бояться його назвати справжнім іменем...куколди...
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09.07.2024 22:07 Відповісти
Китай главный выгодопреобретатель войны с 14 года. Китай получил российские ресурсы по самым низким в миреценам а так-же получил МОНОПОЛНО весь российский высокотехнологичный рынок автомобилей,станков и оборудования и тд. Китай самый главный выгодопреобретатель и будет стараться поддерживать эту войну как можно больше помогая росийским оккупантам
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09.07.2024 23:29 Відповісти
 
 