На саміті НАТО можуть обговорити питання збиття Польщею російських ракет над Україною, - Міллер
Союзники можуть обговорити на саміті НАТО у Вашингтоні потенційне збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі під час атак на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Сполучених Штатів Меттью Міллер.
"У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, щоразу, коли член НАТО хоче порушити питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держав", – заявив речник.
Так прокоментував Міллер заяву Туска щодо збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі.
Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про гарантії безпеки. Після цього Зеленський зазначив, що безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття ракет та дронів РФ у повітряному просторі України.
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ескалація.... хтось ще вірить в ці казки, після ударів американською зброєю по Криму ....буде ескалацією що ракети збивають які можуть в Польщу залетіти
1.Жодна країна НАТО не буде атакувати російські повітряні цілі над Україною, оскільки тоді ця країна НАТО стане законною ціллю для рф. "Хоробрі" лЯхи про це чудово знають, тому це слова на вітер, ймовірніше на прохання зеленського, щоб показати лОхам в Україні, що він недарма втік до Польщі підчас ракетної атаки на Україну.
2. ЛЯхи також чудово знають, що жодна країна НАТО не дасть добро на такі атаки, оскільки Польща, отримавши у відповідь по морді, заскавчить на допомогу до НАТО (відома стаття) а це втягне Альянс у війну.
3. Ці всі пропиз.они лише показують всю нікчемність, продажність і боягузство клоуна з банкової, що відбуває номер з єдиною метою - пролонгувати своє паразитування біля влади в Україні (добити, розграбувати Неньку і здати кацапам).