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На саміті НАТО можуть обговорити питання збиття Польщею російських ракет над Україною, - Міллер

міллер,метью

Союзники можуть обговорити на саміті НАТО у Вашингтоні потенційне збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі під час атак на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Сполучених Штатів Меттью Міллер.

"У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, щоразу, коли член НАТО хоче порушити питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держав", – заявив речник.

Так прокоментував Міллер заяву Туска щодо збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі.

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Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про гарантії безпеки. Після цього Зеленський зазначив, що безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття ракет та дронів РФ у повітряному просторі України.

Автор: 

Міллер Метью (157) НАТО (6563) Туск Дональд (544)


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Топ коментарі
+3
А можуть і не обговорити . А може і не над Україною , а над Польщєю . А може й не збивати . Навіщо їх збивати , це ж все ракети українського ППО . А якщо і не ППО , то вони ж транзитом пролітають , з дружнім візитом . Це ж такі миленькі ракетки , не страшні фури з зерном , на яких треба сконцентрувати всю увагу . В общем это дворник был , по сельской местности ...
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09.07.2024 12:57 Відповісти
+1
Лучше не собирайтесь завтра на саммит НАТО. Просто отмените Не надо позориться
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09.07.2024 13:06 Відповісти
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А можуть і не обговорити . А може і не над Україною , а над Польщєю . А може й не збивати . Навіщо їх збивати , це ж все ракети українського ППО . А якщо і не ППО , то вони ж транзитом пролітають , з дружнім візитом . Це ж такі миленькі ракетки , не страшні фури з зерном , на яких треба сконцентрувати всю увагу . В общем это дворник был , по сельской местности ...
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09.07.2024 12:57 Відповісти
Пока вы ссыкливые идиоты будете там что то обсуждать, ***** тут всё расхерачит.
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09.07.2024 13:00 Відповісти
так, можете
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09.07.2024 13:01 Відповісти
А в напрямку Румуніі? - то вже не НАТО?
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09.07.2024 13:05 Відповісти
Лучше не собирайтесь завтра на саммит НАТО. Просто отмените Не надо позориться
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09.07.2024 13:06 Відповісти
Ничего не понял из орнамента кишечных палочеек
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09.07.2024 13:14 Відповісти
В разі вторгнення, або ракетної атаки, перше, що вони будуть робити, це збиратимуть консіліум, поки гвалтуватимуть і вбиватимуть їхніх дітей. Мудаки.
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09.07.2024 13:15 Відповісти
Нічого не буде, проганяють повітря і все. В Польщі багато партій які годуються з кремля.
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09.07.2024 13:51 Відповісти
Обговорювати - це не мішки тягати!
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09.07.2024 13:51 Відповісти
Над Україною? Та хоча б над собою сбивати не сцяли. Збивателі.
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09.07.2024 13:58 Відповісти
Обговорювати можна ще років 5 що заважає це робити...

ескалація.... хтось ще вірить в ці казки, після ударів американською зброєю по Криму ....буде ескалацією що ракети збивають які можуть в Польщу залетіти
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09.07.2024 14:00 Відповісти
Це все пустопорожнє патякання для зеленських (обіцянка - цяцянка, а дурневі радість).
1.Жодна країна НАТО не буде атакувати російські повітряні цілі над Україною, оскільки тоді ця країна НАТО стане законною ціллю для рф. "Хоробрі" лЯхи про це чудово знають, тому це слова на вітер, ймовірніше на прохання зеленського, щоб показати лОхам в Україні, що він недарма втік до Польщі підчас ракетної атаки на Україну.
2. ЛЯхи також чудово знають, що жодна країна НАТО не дасть добро на такі атаки, оскільки Польща, отримавши у відповідь по морді, заскавчить на допомогу до НАТО (відома стаття) а це втягне Альянс у війну.
3. Ці всі пропиз.они лише показують всю нікчемність, продажність і боягузство клоуна з банкової, що відбуває номер з єдиною метою - пролонгувати своє паразитування біля влади в Україні (добити, розграбувати Неньку і здати кацапам).
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09.07.2024 14:12 Відповісти
Не уверен, что это прям очень позитивная новость для Украины. Польша будет защищать свою территорию, не рискуя, что обломки ракет убъют польских граждан, как это уже было, а если упадут на дома украинцев - значит не повезло. Второй момент: поляки будут тренировать свои различные, не имеющие практики, расчеты ПВО, поэтому эффективность поражения целей может быть значительно ниже, чем украинскими ПВО-шниками. И третий момент: тратить свои ракеты они будут не тогда, когда прилетает, например, по Львову, а только тогда, когда траектория и скорость ракеты предполагает риск ее залета на территорию Польши.
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09.07.2024 14:52 Відповісти
Ляхи фермерів не можуть обговорити, куди їм до ракет. Церез рік ми сам на сам будемо з мордором з такою зеленою політикою.
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09.07.2024 15:22 Відповісти
Краще нехай українська ППО над Польщею збиває, якщо Польща не закриє транзит рашистських ракет через свою територію. Збивайте нах над Бульбостаном. Все що несе загрозу Україні є законною ціллю для нашої ППО і неважно з якого боку воно летить.
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09.07.2024 19:09 Відповісти
 
 