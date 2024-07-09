На саміті НАТО можуть обговорити питання збиття Польщею російських ракет над Україною, - Міллер

Союзники можуть обговорити на саміті НАТО у Вашингтоні потенційне збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі під час атак на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Сполучених Штатів Меттью Міллер.

"У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, щоразу, коли член НАТО хоче порушити питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держав", – заявив речник.

Так прокоментував Міллер заяву Туска щодо збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі.

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Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про гарантії безпеки. Після цього Зеленський зазначив, що безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття ракет та дронів РФ у повітряному просторі України.