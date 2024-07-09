РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8811 посетитель онлайн
Новости
3 354 16

На саммите НАТО могут обсудить вопрос сбивания Польшей российских ракет над Украиной, - Миллер

міллер,метью

Союзники могут обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне потенциальное сбивание российских ракет, которые летят в направлении Польши во время атак на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер.

"У меня нет информации ни о каких изменениях в политике США или НАТО, о которых можно было бы объявить сегодня, но очевидно, каждый раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств", - заявил спикер.

Так прокомментировал Миллер заявление Туска о сбивании российских ракет, которые летят в направлении Польши.

Читайте также: На саммите НАТО вступление Украины в Альянс может быть названо "необратимым", - CNN

Напомним, в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о гарантиях безопасности. После этого Зеленский отметил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания ракет и дронов РФ в воздушном пространстве Украины.

Автор: 

Миллер Мэтью (338) НАТО (10096) Туск Дональд (763)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
А можуть і не обговорити . А може і не над Україною , а над Польщєю . А може й не збивати . Навіщо їх збивати , це ж все ракети українського ППО . А якщо і не ППО , то вони ж транзитом пролітають , з дружнім візитом . Це ж такі миленькі ракетки , не страшні фури з зерном , на яких треба сконцентрувати всю увагу . В общем это дворник был , по сельской местности ...
показать весь комментарий
09.07.2024 12:57 Ответить
+1
Лучше не собирайтесь завтра на саммит НАТО. Просто отмените Не надо позориться
показать весь комментарий
09.07.2024 13:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можуть і не обговорити . А може і не над Україною , а над Польщєю . А може й не збивати . Навіщо їх збивати , це ж все ракети українського ППО . А якщо і не ППО , то вони ж транзитом пролітають , з дружнім візитом . Це ж такі миленькі ракетки , не страшні фури з зерном , на яких треба сконцентрувати всю увагу . В общем это дворник был , по сельской местности ...
показать весь комментарий
09.07.2024 12:57 Ответить
Пока вы ссыкливые идиоты будете там что то обсуждать, ***** тут всё расхерачит.
показать весь комментарий
09.07.2024 13:00 Ответить
так, можете
показать весь комментарий
09.07.2024 13:01 Ответить
А в напрямку Румуніі? - то вже не НАТО?
показать весь комментарий
09.07.2024 13:05 Ответить
Лучше не собирайтесь завтра на саммит НАТО. Просто отмените Не надо позориться
показать весь комментарий
09.07.2024 13:06 Ответить
Ничего не понял из орнамента кишечных палочеек
показать весь комментарий
09.07.2024 13:14 Ответить
В разі вторгнення, або ракетної атаки, перше, що вони будуть робити, це збиратимуть консіліум, поки гвалтуватимуть і вбиватимуть їхніх дітей. Мудаки.
показать весь комментарий
09.07.2024 13:15 Ответить
Нічого не буде, проганяють повітря і все. В Польщі багато партій які годуються з кремля.
показать весь комментарий
09.07.2024 13:51 Ответить
Обговорювати - це не мішки тягати!
показать весь комментарий
09.07.2024 13:51 Ответить
Над Україною? Та хоча б над собою сбивати не сцяли. Збивателі.
показать весь комментарий
09.07.2024 13:58 Ответить
Обговорювати можна ще років 5 що заважає це робити...

ескалація.... хтось ще вірить в ці казки, після ударів американською зброєю по Криму ....буде ескалацією що ракети збивають які можуть в Польщу залетіти
показать весь комментарий
09.07.2024 14:00 Ответить
Це все пустопорожнє патякання для зеленських (обіцянка - цяцянка, а дурневі радість).
1.Жодна країна НАТО не буде атакувати російські повітряні цілі над Україною, оскільки тоді ця країна НАТО стане законною ціллю для рф. "Хоробрі" лЯхи про це чудово знають, тому це слова на вітер, ймовірніше на прохання зеленського, щоб показати лОхам в Україні, що він недарма втік до Польщі підчас ракетної атаки на Україну.
2. ЛЯхи також чудово знають, що жодна країна НАТО не дасть добро на такі атаки, оскільки Польща, отримавши у відповідь по морді, заскавчить на допомогу до НАТО (відома стаття) а це втягне Альянс у війну.
3. Ці всі пропиз.они лише показують всю нікчемність, продажність і боягузство клоуна з банкової, що відбуває номер з єдиною метою - пролонгувати своє паразитування біля влади в Україні (добити, розграбувати Неньку і здати кацапам).
показать весь комментарий
09.07.2024 14:12 Ответить
Не уверен, что это прям очень позитивная новость для Украины. Польша будет защищать свою территорию, не рискуя, что обломки ракет убъют польских граждан, как это уже было, а если упадут на дома украинцев - значит не повезло. Второй момент: поляки будут тренировать свои различные, не имеющие практики, расчеты ПВО, поэтому эффективность поражения целей может быть значительно ниже, чем украинскими ПВО-шниками. И третий момент: тратить свои ракеты они будут не тогда, когда прилетает, например, по Львову, а только тогда, когда траектория и скорость ракеты предполагает риск ее залета на территорию Польши.
показать весь комментарий
09.07.2024 14:52 Ответить
Ляхи фермерів не можуть обговорити, куди їм до ракет. Церез рік ми сам на сам будемо з мордором з такою зеленою політикою.
показать весь комментарий
09.07.2024 15:22 Ответить
Краще нехай українська ППО над Польщею збиває, якщо Польща не закриє транзит рашистських ракет через свою територію. Збивайте нах над Бульбостаном. Все що несе загрозу Україні є законною ціллю для нашої ППО і неважно з якого боку воно летить.
показать весь комментарий
09.07.2024 19:09 Ответить
 
 