На саммите НАТО могут обсудить вопрос сбивания Польшей российских ракет над Украиной, - Миллер

Союзники могут обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне потенциальное сбивание российских ракет, которые летят в направлении Польши во время атак на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер.

"У меня нет информации ни о каких изменениях в политике США или НАТО, о которых можно было бы объявить сегодня, но очевидно, каждый раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств", - заявил спикер.

Так прокомментировал Миллер заявление Туска о сбивании российских ракет, которые летят в направлении Польши.

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Напомним, в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о гарантиях безопасности. После этого Зеленский отметил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания ракет и дронов РФ в воздушном пространстве Украины.