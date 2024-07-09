На саммите НАТО могут обсудить вопрос сбивания Польшей российских ракет над Украиной, - Миллер
Союзники могут обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне потенциальное сбивание российских ракет, которые летят в направлении Польши во время атак на Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер.
"У меня нет информации ни о каких изменениях в политике США или НАТО, о которых можно было бы объявить сегодня, но очевидно, каждый раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств", - заявил спикер.
Так прокомментировал Миллер заявление Туска о сбивании российских ракет, которые летят в направлении Польши.
Напомним, в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о гарантиях безопасности. После этого Зеленский отметил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания ракет и дронов РФ в воздушном пространстве Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ескалація.... хтось ще вірить в ці казки, після ударів американською зброєю по Криму ....буде ескалацією що ракети збивають які можуть в Польщу залетіти
1.Жодна країна НАТО не буде атакувати російські повітряні цілі над Україною, оскільки тоді ця країна НАТО стане законною ціллю для рф. "Хоробрі" лЯхи про це чудово знають, тому це слова на вітер, ймовірніше на прохання зеленського, щоб показати лОхам в Україні, що він недарма втік до Польщі підчас ракетної атаки на Україну.
2. ЛЯхи також чудово знають, що жодна країна НАТО не дасть добро на такі атаки, оскільки Польща, отримавши у відповідь по морді, заскавчить на допомогу до НАТО (відома стаття) а це втягне Альянс у війну.
3. Ці всі пропиз.они лише показують всю нікчемність, продажність і боягузство клоуна з банкової, що відбуває номер з єдиною метою - пролонгувати своє паразитування біля влади в Україні (добити, розграбувати Неньку і здати кацапам).