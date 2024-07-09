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На саммите НАТО вступление Украины в Альянс может быть названо "необратимым", - CNN

нато україна

В предварительном проекте текста совместного коммюнике членов НАТО по итогам саммита в Вашингтоне путь Украины к вступлению в Альянс назван "необратимым".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на три источника.

Вопрос о том, насколько твердые гарантии следует предоставить Украине относительно ее членства в НАТО, стал ключевым предметом обсуждений между 32 членами Альянса накануне открывающегося сегодня саммита.

"Проект документа еще может измениться, но наличие такой формулировки станет важным сигналом для Киева и Москвы", - говорится в материале.

Один из источников CNN - американский чиновник сказал, что Белый дом поддерживает использование слова "необратимое" в итоговом коммюнике при условии, что в документе также будет подтверждено, что работа Киева над демократическими реформами будет продолжена.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретятся на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.

Также читайте: На саммите НАТО Украину ждут положительные новости относительно ПВО, в частности систем Patriot, - посол США при НАТО Смит

Автор: 

НАТО (10096) Украина (45020)


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Топ комментарии
+18
Потужна заява, нічого додати...
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09.07.2024 08:25 Ответить
+11
У самурая немає цілі, є лише шлях....

Україна незворотньо буде йти в нато,,а трансантлантичні партнери ,незворотньо задкувати від нас...
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09.07.2024 08:25 Ответить
+10
На початку 90х була єдина, правильна еліта, але населення проголосувало за те ж саме гівно, якого зовсім недавно позбулось. Вся вина лежить на придурках, які голосували "за гречку" та віддавали владу пройдисвітам, покидьками та ворогам.
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09.07.2024 08:41 Ответить
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Потужна заява, нічого додати...
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09.07.2024 08:25 Ответить
"США підтримає слово "незворотнє" за умови...." Цей світ приречений.🤦
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09.07.2024 08:37 Ответить
Ну якщо увесь український гарод терпляче дозволяє правити zeмародерам, то що ви хочете від партнерів?
Щоб ручна болонка їрмакаки критикувала натівських генералів та зливала ворогу координати аеродромів?
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09.07.2024 08:40 Ответить
Уявляєте речника Білого Дому, у якого брат в ІДІЛ? Або речника президента Ізраїлю з братом в ХАМАС? А речника президента Ірану з братом в МОССАД?

Отож.

А Подоляку можна. Він, який все життя працював на просування російських наративів, який мав брата-ГРУшника, не просто говорить від імені ОП, а і їздив на перемовини в Стамбул у 2022, з посиланням на які Путін тепер вимагає поступок від України.

Вся проросійсько-регіональна тусовка "ефективних менеджерів" ОП на кшталт Єрмака, Татарова і Шурми змінила косоворотки на вишиванки. Але консерви, підготовлені ГРУшниками, навчені бути хамелеонами. Щоб у визначений момент завдати найбільшої шкоди.

Володимир Арʼєв
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09.07.2024 10:06 Ответить
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09.07.2024 10:10 Ответить
2008 рік , Альоооо, Єрмак, це твій тодішній підопічний , (не нетрапкаякась) а бандит Тадеєв захищав оті кульки від патріотів !!!Він найактивніше працював тітушкоюбіля трибуни ВР- ЛАРЬОЧНИК БУВ СКРОМНІМ КОЗИРЕМ-НАГЛЯДАЧЕМ!!! виріс до наглядача над ПРезидента України!!!

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09.07.2024 08:54 Ответить
Українці збурені через призначення новим головою Офісу президента Андрія Єрмака, який раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва 2006-2014 рік ( й одночасно прируручав вовчика на Інтері у 2012 р - чи вербував?)
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09.07.2024 08:59 Ответить
НАЙНЕЗВОРОТНІШИЙ КЕРМАНИЧ ПРЯМУВАННЯ УКРАЇНИ В НАТО - Альоооо НАТО чому не береш Україну з оцим ПРодюсером текстів хрипатого лідора??
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09.07.2024 09:03 Ответить
Частина 4. Як про вторгнення дізнався Зеленський
Коли Бернс розмовляв з Путіним, Блінкен сидів із Зеленським у Глазго (Шотландія) на полях міжнародного саміту з питань зміни клімату. Він виклав розвідувальну картину й описав російський шторм, який насувається на Україну. "Ми були лише двоє, за метр один від одного", - згадував Блінкен. Це була "важка розмова".
Блінкен раніше зустрічався з українським президентом і думав, що знає його достатньо добре, щоб поговорити відверто, хоча здавалося сюрреалістичним "сказати комусь, що ти віриш, що його країна зазнає вторгнення". Він вважав Зеленського "серйозним, свідомим, стоїчним", поєднанням віри й недовіри. Сказав, що поінформує свої старші команди. Але українці "бачили кілька російських фінтів у минулому", і Зеленський явно переживав про економічний колапс, якщо його країна запанікує.
Презентація Блінкена та скептицизм Зеленського задали шаблон, який повторюватиметься й приватно, й публічно впродовж кількох наступних місяців. Українці не могли дозволити собі повністю відмовитися від розвідки США. Але з їхньої точки зору інформація була спекулятивною (в цьому значенні - неперевіреною - прим. пер.).
Пізніше він згадав, що Зеленський чув попередження США, але сказав, що американці не пропонували види зброї, потрібні Україні для захисту. "Ви можете сказати мільйон разів: «Слухай, може бути вторгнення». Гаразд, може бути вторгнення - ви дасте нам літаки?" - сказав Зеленський. "Ви дасте нам ППО?" - "Ну, ви ж не член НАТО". - "О, гаразд, то про що ми говоримо?"
За словами Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ Зеленського, американці надавали мало конкретних розвідувальних даних на підтримку своїх попереджень аж "до останніх чотирьох-п'яти днів до початку вторгнення".
"ГАРАЗД, МОЖЕ БУТИ ВТОРГНЕННЯ - ВИ ДАСТЕ НАМ ЛІТАКИ?" - СКАЗАВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ. "ВИ ДАСТЕ НАМ ППО?" - "НУ, ВИ Ж НЕ ЧЛЕН НАТО". - "О, ГАРАЗД, ТОДІ ПРО ЩО МИ ГОВОРИМО?"
Менш ніж через два тижні після зустрічі в Глазго, коли Кулеба та Андрій Єрмак, керівник апарату Зеленського, відвідали Державний департамент у Вашингтоні, високопоставлений чиновник США зустрів їх чашкою кави й посмішкою. "Хлопці, копайте окопи!" - почав чиновник.
"Коли ми посміхнулися у відповідь, - згадував Кулеба, чиновник сказав: - Я серйозно. Почніть копати траншеї. … На вас нападуть. Масштабна атака, до якої ви повинні підготуватися". Ми запитали деталі, але їх не було".
Якщо американці були розчаровані скептицизмом України щодо планів Росії, то українці - не менше збентежені дедалі більш публічними попередженнями США про наближення вторгнення.
.............................
Три місяці до війни. Як і коли Зеленський дізнався про вторгнення? Велике розслідування The Washington Post
https://texty.org.ua/articles/107507/try-misyaci-do-vijny-yak-i-koly-zelenskyj-diznavsya-pro-vtorhnennya-velyke-rozsliduvannya-washington-post/
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09.07.2024 09:19 Ответить
У самурая немає цілі, є лише шлях....

Україна незворотньо буде йти в нато,,а трансантлантичні партнери ,незворотньо задкувати від нас...
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09.07.2024 08:25 Ответить
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09.07.2024 08:27 Ответить
скільки життів покладено на цей алтар
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09.07.2024 08:29 Ответить
Яка радість. Головне не звертати нікуди....років з 20.
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09.07.2024 08:31 Ответить
А Ви оптиміст ))
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09.07.2024 08:50 Ответить
Вступ України до Альянсу можуть назвати "незворотнім"! НЕЗВОРОТНІМ, як побудова комунізму при СССР-КПСС.
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09.07.2024 08:33 Ответить
Дожилися до мишей, щоб не де небудь в мухосранську, а самому саміті НАТО після стурбованостей назви роздавати😕
Ще можна назвати потужний. Це слово дуже любить наша влада.
Вийде потужно незворотня!
Прям до усрачки як страшно і приголомшливо звучить. Сі з пу і орбаном одрази ласти склеять.

Коли коту робити нічого він одне місце виоизує, прям як орбан путіну і сі.
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09.07.2024 08:33 Ответить
Але ж вина за це лежить цілком на наший політ елітах з 91 року .

Чи не наші вони були політ еліти схоже
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09.07.2024 08:34 Ответить
На початку 90х була єдина, правильна еліта, але населення проголосувало за те ж саме гівно, якого зовсім недавно позбулось. Вся вина лежить на придурках, які голосували "за гречку" та віддавали владу пройдисвітам, покидьками та ворогам.
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09.07.2024 08:41 Ответить
Як може бути "єдина правильна еліта"
Якщо не було створено національного уряду .
щось не збігається
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09.07.2024 09:05 Ответить
Я маю на увазі В'ячеслава Чорновола. Це був представник справжньої еліти, якому не вдалось пробитись через стіну брехні, популізму опонентів, а також тупості пересічного виборця. Пригадайте його слова стосовно необхідності створення потужної армії і це було тоді, коли переважна більшість населення підтримувала "дружбу" та тісні зв'язки зі споконвічним ворогом і думала виключно про те, як набити своє пузо. Чорновіл, як і Дудаєв в Ічкерії, розумів екзистенційну загрозу від раші і був державником, саме за це його вбила кацапська агентура.
Далі були кучмізм, шапкокрад і какаяразніца, наслідки вибору неправильного курсу на початку 90х.
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09.07.2024 09:33 Ответить
"Без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати, або хтось сьогодні збирається на нас нападати, але коли немає армії у тієї держави, з нею ніхто не рахується. Армія - це політичний засіб в першу чергу" - мудрые слова!
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09.07.2024 09:35 Ответить
Щоб вступити в нато, треба усього лиш знищити те, що було причиною заснування нато 🤪
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09.07.2024 08:51 Ответить
Як тільки не називали вступ Ураїни до НАТО .Зараз вигадали чергову примару НЕЗВОРОТНИЙ. Мені це нагадує гасла МММ.
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09.07.2024 08:57 Ответить
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09.07.2024 09:06 Ответить
а далі
по-брежнєву-развитим!!
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09.07.2024 09:16 Ответить
Як можна по іншому назвати термін вступу України до НАТО 10 років ,про який кажуть, як можливий, CША ,Німеччина та інші? В теперішніх умовах - НІКОЛИ.
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09.07.2024 09:18 Ответить
А ви готові бачити беzумну болонку їрмака на саммітах НАТО та читати її вис@ри про командуючих арміями країн НАТО?
Ось і НАТО чекає звільнення ларьочника!
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09.07.2024 09:32 Ответить
Болонку ірмака ,як військовозобовязану, потрібно наказом Головнокомандувача відправити в військовопольоовий шпиталь, згідно ВОС і перестати заглядати їй під хвіст.
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09.07.2024 09:43 Ответить
Единственное условие, Украина должна победить, а это может продолжаться и 50 и 100 лет.
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09.07.2024 09:20 Ответить
"ого!"
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09.07.2024 09:30 Ответить
Господи, це вже просто цирк якийсь! Що нам дасть ця дурнувата назва, якщо Україну ще років 100 в цей самий альянс брати просто не будуть? Щоб не розгнівати *****? Запредільне лицемірство.
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09.07.2024 09:30 Ответить
Там одна умова - приберіть ларьочника від керма держави, виконано?
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09.07.2024 09:33 Ответить
ПІДПИС ПІД ФОТО від Радіо Свободи
Президент України Володимир Зеленський (посередині), прем'єр-міністр Денис Шмигаль (праворуч) і спікер парламенту Руслан Стефанчук із заявкою на пришвидшений вступ України до НАТО. Київ, 30 вересня 2022 року
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09.07.2024 09:41 Ответить
Или ишак умрет, или падишах, или я. (С)

Если не будет Украины всем им станет только легче.
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09.07.2024 09:44 Ответить
А далі Прибалтика, Польша, а там може і в орків мʼяса не вистачить) десь так напевно (
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09.07.2024 09:58 Ответить
Вони сподіваються, що ***** довго буде перетравлювати Україну і до них не полізе. Це вже ж було у 1939, здається...
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09.07.2024 10:03 Ответить
Можно без конца размешивать чай в стакане, но без сахара он сладким не станет.
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09.07.2024 10:56 Ответить
 
 