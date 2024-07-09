На саммите НАТО вступление Украины в Альянс может быть названо "необратимым", - CNN
В предварительном проекте текста совместного коммюнике членов НАТО по итогам саммита в Вашингтоне путь Украины к вступлению в Альянс назван "необратимым".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на три источника.
Вопрос о том, насколько твердые гарантии следует предоставить Украине относительно ее членства в НАТО, стал ключевым предметом обсуждений между 32 членами Альянса накануне открывающегося сегодня саммита.
"Проект документа еще может измениться, но наличие такой формулировки станет важным сигналом для Киева и Москвы", - говорится в материале.
Один из источников CNN - американский чиновник сказал, что Белый дом поддерживает использование слова "необратимое" в итоговом коммюнике при условии, что в документе также будет подтверждено, что работа Киева над демократическими реформами будет продолжена.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретятся на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.
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Щоб ручна болонка їрмакаки критикувала натівських генералів та зливала ворогу координати аеродромів?
Отож.
А Подоляку можна. Він, який все життя працював на просування російських наративів, який мав брата-ГРУшника, не просто говорить від імені ОП, а і їздив на перемовини в Стамбул у 2022, з посиланням на які Путін тепер вимагає поступок від України.
Вся проросійсько-регіональна тусовка "ефективних менеджерів" ОП на кшталт Єрмака, Татарова і Шурми змінила косоворотки на вишиванки. Але консерви, підготовлені ГРУшниками, навчені бути хамелеонами. Щоб у визначений момент завдати найбільшої шкоди.
Володимир Арʼєв
Коли Бернс розмовляв з Путіним, Блінкен сидів із Зеленським у Глазго (Шотландія) на полях міжнародного саміту з питань зміни клімату. Він виклав розвідувальну картину й описав російський шторм, який насувається на Україну. "Ми були лише двоє, за метр один від одного", - згадував Блінкен. Це була "важка розмова".
Блінкен раніше зустрічався з українським президентом і думав, що знає його достатньо добре, щоб поговорити відверто, хоча здавалося сюрреалістичним "сказати комусь, що ти віриш, що його країна зазнає вторгнення". Він вважав Зеленського "серйозним, свідомим, стоїчним", поєднанням віри й недовіри. Сказав, що поінформує свої старші команди. Але українці "бачили кілька російських фінтів у минулому", і Зеленський явно переживав про економічний колапс, якщо його країна запанікує.
Презентація Блінкена та скептицизм Зеленського задали шаблон, який повторюватиметься й приватно, й публічно впродовж кількох наступних місяців. Українці не могли дозволити собі повністю відмовитися від розвідки США. Але з їхньої точки зору інформація була спекулятивною (в цьому значенні - неперевіреною - прим. пер.).
Пізніше він згадав, що Зеленський чув попередження США, але сказав, що американці не пропонували види зброї, потрібні Україні для захисту. "Ви можете сказати мільйон разів: «Слухай, може бути вторгнення». Гаразд, може бути вторгнення - ви дасте нам літаки?" - сказав Зеленський. "Ви дасте нам ППО?" - "Ну, ви ж не член НАТО". - "О, гаразд, то про що ми говоримо?"
За словами Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ Зеленського, американці надавали мало конкретних розвідувальних даних на підтримку своїх попереджень аж "до останніх чотирьох-п'яти днів до початку вторгнення".
"ГАРАЗД, МОЖЕ БУТИ ВТОРГНЕННЯ - ВИ ДАСТЕ НАМ ЛІТАКИ?" - СКАЗАВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ. "ВИ ДАСТЕ НАМ ППО?" - "НУ, ВИ Ж НЕ ЧЛЕН НАТО". - "О, ГАРАЗД, ТОДІ ПРО ЩО МИ ГОВОРИМО?"
Менш ніж через два тижні після зустрічі в Глазго, коли Кулеба та Андрій Єрмак, керівник апарату Зеленського, відвідали Державний департамент у Вашингтоні, високопоставлений чиновник США зустрів їх чашкою кави й посмішкою. "Хлопці, копайте окопи!" - почав чиновник.
"Коли ми посміхнулися у відповідь, - згадував Кулеба, чиновник сказав: - Я серйозно. Почніть копати траншеї. … На вас нападуть. Масштабна атака, до якої ви повинні підготуватися". Ми запитали деталі, але їх не було".
Якщо американці були розчаровані скептицизмом України щодо планів Росії, то українці - не менше збентежені дедалі більш публічними попередженнями США про наближення вторгнення.
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Три місяці до війни. Як і коли Зеленський дізнався про вторгнення? Велике розслідування The Washington Post
https://texty.org.ua/articles/107507/try-misyaci-do-vijny-yak-i-koly-zelenskyj-diznavsya-pro-vtorhnennya-velyke-rozsliduvannya-washington-post/
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Україна незворотньо буде йти в нато,,а трансантлантичні партнери ,незворотньо задкувати від нас...
Ще можна назвати потужний. Це слово дуже любить наша влада.
Вийде потужно незворотня!
Прям до усрачки як страшно і приголомшливо звучить. Сі з пу і орбаном одрази ласти склеять.
Коли коту робити нічого він одне місце виоизує, прям як орбан путіну і сі.
Чи не наші вони були політ еліти схоже
Якщо не було створено національного уряду .
щось не збігається
Далі були кучмізм, шапкокрад і какаяразніца, наслідки вибору неправильного курсу на початку 90х.
по-брежнєву-развитим!!
Ось і НАТО чекає звільнення ларьочника!
Президент України Володимир Зеленський (посередині), прем'єр-міністр Денис Шмигаль (праворуч) і спікер парламенту Руслан Стефанчук із заявкою на пришвидшений вступ України до НАТО. Київ, 30 вересня 2022 року
Если не будет Украины всем им станет только легче.