На саммите НАТО вступление Украины в Альянс может быть названо "необратимым", - CNN

В предварительном проекте текста совместного коммюнике членов НАТО по итогам саммита в Вашингтоне путь Украины к вступлению в Альянс назван "необратимым".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на три источника.

Вопрос о том, насколько твердые гарантии следует предоставить Украине относительно ее членства в НАТО, стал ключевым предметом обсуждений между 32 членами Альянса накануне открывающегося сегодня саммита.

"Проект документа еще может измениться, но наличие такой формулировки станет важным сигналом для Киева и Москвы", - говорится в материале.

Один из источников CNN - американский чиновник сказал, что Белый дом поддерживает использование слова "необратимое" в итоговом коммюнике при условии, что в документе также будет подтверждено, что работа Киева над демократическими реформами будет продолжена.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретятся на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.

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