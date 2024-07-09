УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11249 відвідувачів онлайн
Новини
4 133 38

На саміті НАТО вступ України до Альянсу можуть назвати "незворотним", - CNN

нато україна

У попередньому проєкті тексту спільного комюніке членів НАТО за підсумками саміту у Вашингтоні шлях України до вступу в Альянс названо "незворотним".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на три джерела.

Питання про те, наскільки тверді гарантії слід надати Україні щодо її членства в НАТО, стало ключовим предметом обговорень між 32 членами Альянсу напередодні саміту, який відкривається сьогодні.

"Проєкт документа ще може змінитися, але наявність такого формулювання стане важливим сигналом для Києва і Москви", - йдеться в матеріалі.

Одне з джерел CNN - американський чиновник сказав, що Білий дім підтримує використання слова "незворотне" в підсумковому комюніке за умови, що в документі також буде підтверджено, що робота Києва над демократичними реформами буде продовжена.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден зустрінуться на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На саміті НАТО на Україну чекають позитивні новини щодо ППО, зокрема систем Patriot, - посол США при НАТО Сміт

Автор: 

НАТО (6563) Україна (5969)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Потужна заява, нічого додати...
показати весь коментар
09.07.2024 08:25 Відповісти
+11
У самурая немає цілі, є лише шлях....

Україна незворотньо буде йти в нато,,а трансантлантичні партнери ,незворотньо задкувати від нас...
показати весь коментар
09.07.2024 08:25 Відповісти
+10
На початку 90х була єдина, правильна еліта, але населення проголосувало за те ж саме гівно, якого зовсім недавно позбулось. Вся вина лежить на придурках, які голосували "за гречку" та віддавали владу пройдисвітам, покидьками та ворогам.
показати весь коментар
09.07.2024 08:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужна заява, нічого додати...
показати весь коментар
09.07.2024 08:25 Відповісти
"США підтримає слово "незворотнє" за умови...." Цей світ приречений.🤦
показати весь коментар
09.07.2024 08:37 Відповісти
Ну якщо увесь український гарод терпляче дозволяє правити zeмародерам, то що ви хочете від партнерів?
Щоб ручна болонка їрмакаки критикувала натівських генералів та зливала ворогу координати аеродромів?
показати весь коментар
09.07.2024 08:40 Відповісти
Уявляєте речника Білого Дому, у якого брат в ІДІЛ? Або речника президента Ізраїлю з братом в ХАМАС? А речника президента Ірану з братом в МОССАД?

Отож.

А Подоляку можна. Він, який все життя працював на просування російських наративів, який мав брата-ГРУшника, не просто говорить від імені ОП, а і їздив на перемовини в Стамбул у 2022, з посиланням на які Путін тепер вимагає поступок від України.

Вся проросійсько-регіональна тусовка "ефективних менеджерів" ОП на кшталт Єрмака, Татарова і Шурми змінила косоворотки на вишиванки. Але консерви, підготовлені ГРУшниками, навчені бути хамелеонами. Щоб у визначений момент завдати найбільшої шкоди.

Володимир Арʼєв
показати весь коментар
09.07.2024 10:06 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2024 10:10 Відповісти
2008 рік , Альоооо, Єрмак, це твій тодішній підопічний , (не нетрапкаякась) а бандит Тадеєв захищав оті кульки від патріотів !!!Він найактивніше працював тітушкоюбіля трибуни ВР- ЛАРЬОЧНИК БУВ СКРОМНІМ КОЗИРЕМ-НАГЛЯДАЧЕМ!!! виріс до наглядача над ПРезидента України!!!

показати весь коментар
09.07.2024 08:54 Відповісти
Українці збурені через призначення новим головою Офісу президента Андрія Єрмака, який раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва 2006-2014 рік ( й одночасно прируручав вовчика на Інтері у 2012 р - чи вербував?)
показати весь коментар
09.07.2024 08:59 Відповісти
НАЙНЕЗВОРОТНІШИЙ КЕРМАНИЧ ПРЯМУВАННЯ УКРАЇНИ В НАТО - Альоооо НАТО чому не береш Україну з оцим ПРодюсером текстів хрипатого лідора??
показати весь коментар
09.07.2024 09:03 Відповісти
Частина 4. Як про вторгнення дізнався Зеленський
Коли Бернс розмовляв з Путіним, Блінкен сидів із Зеленським у Глазго (Шотландія) на полях міжнародного саміту з питань зміни клімату. Він виклав розвідувальну картину й описав російський шторм, який насувається на Україну. "Ми були лише двоє, за метр один від одного", - згадував Блінкен. Це була "важка розмова".
Блінкен раніше зустрічався з українським президентом і думав, що знає його достатньо добре, щоб поговорити відверто, хоча здавалося сюрреалістичним "сказати комусь, що ти віриш, що його країна зазнає вторгнення". Він вважав Зеленського "серйозним, свідомим, стоїчним", поєднанням віри й недовіри. Сказав, що поінформує свої старші команди. Але українці "бачили кілька російських фінтів у минулому", і Зеленський явно переживав про економічний колапс, якщо його країна запанікує.
Презентація Блінкена та скептицизм Зеленського задали шаблон, який повторюватиметься й приватно, й публічно впродовж кількох наступних місяців. Українці не могли дозволити собі повністю відмовитися від розвідки США. Але з їхньої точки зору інформація була спекулятивною (в цьому значенні - неперевіреною - прим. пер.).
Пізніше він згадав, що Зеленський чув попередження США, але сказав, що американці не пропонували види зброї, потрібні Україні для захисту. "Ви можете сказати мільйон разів: «Слухай, може бути вторгнення». Гаразд, може бути вторгнення - ви дасте нам літаки?" - сказав Зеленський. "Ви дасте нам ППО?" - "Ну, ви ж не член НАТО". - "О, гаразд, то про що ми говоримо?"
За словами Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ Зеленського, американці надавали мало конкретних розвідувальних даних на підтримку своїх попереджень аж "до останніх чотирьох-п'яти днів до початку вторгнення".
"ГАРАЗД, МОЖЕ БУТИ ВТОРГНЕННЯ - ВИ ДАСТЕ НАМ ЛІТАКИ?" - СКАЗАВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ. "ВИ ДАСТЕ НАМ ППО?" - "НУ, ВИ Ж НЕ ЧЛЕН НАТО". - "О, ГАРАЗД, ТОДІ ПРО ЩО МИ ГОВОРИМО?"
Менш ніж через два тижні після зустрічі в Глазго, коли Кулеба та Андрій Єрмак, керівник апарату Зеленського, відвідали Державний департамент у Вашингтоні, високопоставлений чиновник США зустрів їх чашкою кави й посмішкою. "Хлопці, копайте окопи!" - почав чиновник.
"Коли ми посміхнулися у відповідь, - згадував Кулеба, чиновник сказав: - Я серйозно. Почніть копати траншеї. … На вас нападуть. Масштабна атака, до якої ви повинні підготуватися". Ми запитали деталі, але їх не було".
Якщо американці були розчаровані скептицизмом України щодо планів Росії, то українці - не менше збентежені дедалі більш публічними попередженнями США про наближення вторгнення.
.............................
Три місяці до війни. Як і коли Зеленський дізнався про вторгнення? Велике розслідування The Washington Post
https://texty.org.ua/articles/107507/try-misyaci-do-vijny-yak-i-koly-zelenskyj-diznavsya-pro-vtorhnennya-velyke-rozsliduvannya-washington-post/
\
показати весь коментар
09.07.2024 09:19 Відповісти
У самурая немає цілі, є лише шлях....

Україна незворотньо буде йти в нато,,а трансантлантичні партнери ,незворотньо задкувати від нас...
показати весь коментар
09.07.2024 08:25 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2024 08:27 Відповісти
скільки життів покладено на цей алтар
показати весь коментар
09.07.2024 08:29 Відповісти
Яка радість. Головне не звертати нікуди....років з 20.
показати весь коментар
09.07.2024 08:31 Відповісти
А Ви оптиміст ))
показати весь коментар
09.07.2024 08:50 Відповісти
Вступ України до Альянсу можуть назвати "незворотнім"! НЕЗВОРОТНІМ, як побудова комунізму при СССР-КПСС.
показати весь коментар
09.07.2024 08:33 Відповісти
Дожилися до мишей, щоб не де небудь в мухосранську, а самому саміті НАТО після стурбованостей назви роздавати😕
Ще можна назвати потужний. Це слово дуже любить наша влада.
Вийде потужно незворотня!
Прям до усрачки як страшно і приголомшливо звучить. Сі з пу і орбаном одрази ласти склеять.

Коли коту робити нічого він одне місце виоизує, прям як орбан путіну і сі.
показати весь коментар
09.07.2024 08:33 Відповісти
Але ж вина за це лежить цілком на наший політ елітах з 91 року .

Чи не наші вони були політ еліти схоже
показати весь коментар
09.07.2024 08:34 Відповісти
На початку 90х була єдина, правильна еліта, але населення проголосувало за те ж саме гівно, якого зовсім недавно позбулось. Вся вина лежить на придурках, які голосували "за гречку" та віддавали владу пройдисвітам, покидьками та ворогам.
показати весь коментар
09.07.2024 08:41 Відповісти
Як може бути "єдина правильна еліта"
Якщо не було створено національного уряду .
щось не збігається
показати весь коментар
09.07.2024 09:05 Відповісти
Я маю на увазі В'ячеслава Чорновола. Це був представник справжньої еліти, якому не вдалось пробитись через стіну брехні, популізму опонентів, а також тупості пересічного виборця. Пригадайте його слова стосовно необхідності створення потужної армії і це було тоді, коли переважна більшість населення підтримувала "дружбу" та тісні зв'язки зі споконвічним ворогом і думала виключно про те, як набити своє пузо. Чорновіл, як і Дудаєв в Ічкерії, розумів екзистенційну загрозу від раші і був державником, саме за це його вбила кацапська агентура.
Далі були кучмізм, шапкокрад і какаяразніца, наслідки вибору неправильного курсу на початку 90х.
показати весь коментар
09.07.2024 09:33 Відповісти
"Без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати, або хтось сьогодні збирається на нас нападати, але коли немає армії у тієї держави, з нею ніхто не рахується. Армія - це політичний засіб в першу чергу" - мудрые слова!
показати весь коментар
09.07.2024 09:35 Відповісти
Щоб вступити в нато, треба усього лиш знищити те, що було причиною заснування нато 🤪
показати весь коментар
09.07.2024 08:51 Відповісти
Як тільки не називали вступ Ураїни до НАТО .Зараз вигадали чергову примару НЕЗВОРОТНИЙ. Мені це нагадує гасла МММ.
показати весь коментар
09.07.2024 08:57 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2024 09:06 Відповісти
а далі
по-брежнєву-развитим!!
показати весь коментар
09.07.2024 09:16 Відповісти
Як можна по іншому назвати термін вступу України до НАТО 10 років ,про який кажуть, як можливий, CША ,Німеччина та інші? В теперішніх умовах - НІКОЛИ.
показати весь коментар
09.07.2024 09:18 Відповісти
А ви готові бачити беzумну болонку їрмака на саммітах НАТО та читати її вис@ри про командуючих арміями країн НАТО?
Ось і НАТО чекає звільнення ларьочника!
показати весь коментар
09.07.2024 09:32 Відповісти
Болонку ірмака ,як військовозобовязану, потрібно наказом Головнокомандувача відправити в військовопольоовий шпиталь, згідно ВОС і перестати заглядати їй під хвіст.
показати весь коментар
09.07.2024 09:43 Відповісти
Единственное условие, Украина должна победить, а это может продолжаться и 50 и 100 лет.
показати весь коментар
09.07.2024 09:20 Відповісти
"ого!"
показати весь коментар
09.07.2024 09:30 Відповісти
Господи, це вже просто цирк якийсь! Що нам дасть ця дурнувата назва, якщо Україну ще років 100 в цей самий альянс брати просто не будуть? Щоб не розгнівати *****? Запредільне лицемірство.
показати весь коментар
09.07.2024 09:30 Відповісти
Там одна умова - приберіть ларьочника від керма держави, виконано?
показати весь коментар
09.07.2024 09:33 Відповісти
ПІДПИС ПІД ФОТО від Радіо Свободи
Президент України Володимир Зеленський (посередині), прем'єр-міністр Денис Шмигаль (праворуч) і спікер парламенту Руслан Стефанчук із заявкою на пришвидшений вступ України до НАТО. Київ, 30 вересня 2022 року
показати весь коментар
09.07.2024 09:41 Відповісти
Или ишак умрет, или падишах, или я. (С)

Если не будет Украины всем им станет только легче.
показати весь коментар
09.07.2024 09:44 Відповісти
А далі Прибалтика, Польша, а там може і в орків мʼяса не вистачить) десь так напевно (
показати весь коментар
09.07.2024 09:58 Відповісти
Вони сподіваються, що ***** довго буде перетравлювати Україну і до них не полізе. Це вже ж було у 1939, здається...
показати весь коментар
09.07.2024 10:03 Відповісти
Можно без конца размешивать чай в стакане, но без сахара он сладким не станет.
показати весь коментар
09.07.2024 10:56 Відповісти
 
 