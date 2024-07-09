На саміті НАТО вступ України до Альянсу можуть назвати "незворотним", - CNN

У попередньому проєкті тексту спільного комюніке членів НАТО за підсумками саміту у Вашингтоні шлях України до вступу в Альянс названо "незворотним".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на три джерела.

Питання про те, наскільки тверді гарантії слід надати Україні щодо її членства в НАТО, стало ключовим предметом обговорень між 32 членами Альянсу напередодні саміту, який відкривається сьогодні.

"Проєкт документа ще може змінитися, але наявність такого формулювання стане важливим сигналом для Києва і Москви", - йдеться в матеріалі.

Одне з джерел CNN - американський чиновник сказав, що Білий дім підтримує використання слова "незворотне" в підсумковому комюніке за умови, що в документі також буде підтверджено, що робота Києва над демократичними реформами буде продовжена.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден зустрінуться на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні.

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