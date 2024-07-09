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Новини Війна
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На півдні України ППО протягом дня знищила п’ять розвідувальних БпЛА ворога

На півдні України ППО збили 5 безпілотників

Упродовж дня 9 липня протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"Упродовж дня 9 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 5 розвідувальних безпілотників, серед яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" і БпЛА, тип якого встановлюється", - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вдень російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.

Також дивіться: Повітряні атаки РФ: Чому ми не можемо захиститись? | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

На півдні України ППО збили 5 безпілотників

Автор: 

безпілотник (4363) ППО (3294)


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Дай боже розуму нашим воїнам підібрати ключики до легкого знищення цієї зарази - бпла далекого польоту.
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09.07.2024 21:34 Відповісти
За два года войны, уже можно было бы научиться эти БПЛА не уничтожать, а захватывать, и использовать в своих целях.
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09.07.2024 23:00 Відповісти
 
 