На півдні України ППО протягом дня знищила п’ять розвідувальних БпЛА ворога
Упродовж дня 9 липня протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників ворога.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".
"Упродовж дня 9 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 5 розвідувальних безпілотників, серед яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" і БпЛА, тип якого встановлюється", - ідеться в повідомленні.
Також повідомляється, що вдень російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.
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GICKO_ BANAN
показати весь коментар09.07.2024 21:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Storm UA
показати весь коментар09.07.2024 23:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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