На півдні України ППО протягом дня знищила п’ять розвідувальних БпЛА ворога

Упродовж дня 9 липня протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"Упродовж дня 9 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 5 розвідувальних безпілотників, серед яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" і БпЛА, тип якого встановлюється", - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вдень російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.

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