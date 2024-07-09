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Укроборонпром планує відновити літак Ан-225 "Мрія", - голова наглядової ради Ломджарія

Ан-225

В Укроборонпромі підтвердили план щодо відбудови одного з найбільших вантажних літаків Ан-225 "Мрія".

Про це на полях саміту НАТО в Вашингтоні заявив голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укроборонпром.

"Ми знаємо, що мета компанії-супервайзера – відбудувати цей літак та продемонструвати світу, що Україна здатна відтворити це авіасудно, яке є легендарним в індустрії важких транспортників", - зазначив Ломджарія.

Водночас він додав, що не може вдаватися в технічні деталі або терміни щодо відбудови "Мрії".

"Але так, я можу підтвердити, що плани на це є", - сказав голова наглядової ради.

Читайте: Перші німецькі БМП вже відновлюють в Україні у межах угоди з Rheinmetall, - Укроборонпром

Довідка:

АН-225 "Мрія" - найбільший у світі літак українського походження, створений 1988 року для забезпечення транспортних потреб в рамках радянської космічної програми київським конструкторським бюро "Антонов".

Після розпаду СРСР лише наприкінці 90-х законсервований Ан-225 реконструювали та повернули в роботу для міжконтинентального перевезення вантажів широкого призначення.

Перший політ відновленої "Мрії" відбувся 7 травня 2001 року. З того часу літак побив понад 200 світових рекордів, виконував комерційні рейси з перевезення нестандартно великих вантажів, транспортував гуманітарну допомогу на всі континенти, крім Антарктиди, а з початком пандемії коронавірусу розвозив по всьому світу ліки, медобладнання та захисні засоби.

Вранці 24 лютого 2022 року, буквально за 30 хвилин до першої спроби висадки російського десанту, "Мрію" перевезли в ангар аеропорту "Гостомель". Тоді легендарний літак востаннє бачили цілим. Вже через 3 дні, 27 лютого, після завершення основних боїв за аеропорт, світ облетіла страшна новина, що літак зруйновано.

Також читайте: Уламки зруйнованого літака АН-225 "Мрія" перетворили на прикраси в благодійній колекції "оМРІЯна помста". ФОТОрепортаж

Автор: 

Укроборонпром (1739) Мрія (118)


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Топ коментарі
+46
Якраз саме час. А дрони та амуніцію на передок нехай волонтери возять.
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09.07.2024 21:56 Відповісти
+39
Нахіба? Попиляти?
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09.07.2024 21:55 Відповісти
+39
Это из разряда "миллиарда деревьев".
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09.07.2024 22:01 Відповісти
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Про це на полях саміту НАТО в Вашингтоні заявив голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія
Може арахамія...? чи ден браун...? хіба це так актуально ? чи тим поцам немає про триндіти, і все у калюжу пердять ?
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10.07.2024 03:38 Відповісти
Блть, популісти--та категорія політиків, котра ніколи не помре!..
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10.07.2024 05:50 Відповісти
Укроборонпром мріє відновити "мрію". Мечтать не вредно.
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10.07.2024 06:02 Відповісти
Нема куди гроші дівати!?
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10.07.2024 06:33 Відповісти
... ще один продавець щастя.
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10.07.2024 07:28 Відповісти
Той літак будували на кількох підприємствах України, Кацапії і Ташкенту.
Відновити цей процес зараз - неможливо.
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10.07.2024 09:08 Відповісти
Як не Арахамія-так лоджарія... Звідки їх набралося на нашу голову? Де фінансові потоки -там обов'язково якась хламідія сидить...
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10.07.2024 09:12 Відповісти
це унікальний літак, він має єдину ваду, рампа одна передня - задньої немає. Це ускладнює завантаження/розвантаження. Тобто якщо вже відновлювати то за ********** проектом. Але авіа галузь знищена ще до війни, останній літак побудували у 2015 році.
Спочатку покарайте саботажників що заблокували евакуацію літаків це були б реальні речі. А ваші "плани " і популістичні заяви вже нікого не цікавлять
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10.07.2024 09:46 Відповісти
Вы не понимаете!
Большой Начальник поставил задачу поднять боевой дух украинцев. А как? На фронте после Херсона побед нет, чем гордиться? Каким достижением? А "Мрия" - единственное техническое достижение Украины выше мирового уровня.
Логично?
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10.07.2024 09:53 Відповісти
То є фак....т
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10.07.2024 11:40 Відповісти
А цим зеленим аби тільки гроші комуніздити. І пофіг, чи це буде мрія, чи стадіон, чи оборонні споруди. І пофіг, що прилитить ракета через день і буде як з вашим "укриттям" для енергообєктів (10 млрдів двома ракетами).
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10.07.2024 13:24 Відповісти
Кому цікаво, ось хронологія шуллєрів:

18.04.2019 Зеленський пообіцяв стояти в заторах і перенести офіс з Банкової в інше місце

29.05.2019 Зеленський порадив політикам їсти шаурму

16.08.2019 В офісі Зеленського "відкрився" кіоск з шаурмою і "поселилися" пінгвіни

02.09.2019 Зеленський доручив міністру оборони Андрію Загороднюку розробити та затвердити План оборони, який містить комплекс заходів із захисту України від агресії

02.09.2019 Зеленський доручив Уряду Гончарука:
- забезпечити зростання економіки України на 40% протягом найближчих 5 років,
- за його словами, таке зростання призведе до створення не менше 1 мільйона нових робочих місць,
- відремонтувати 24 тисячі автодоріг,
- забезпечити роботу 15 аеропортів і 5 морських портів,
- покрити всю територію України швидкісним інтернетом,
- запустити внутрішньоукраїнські водні перевезення,
- забезпечити приріст народжуваності (щоб показники народжуваності перевищували показники смертності),
- ввести повністю безпаперовий документообіг у державних структурах після 2020 року ("країна повністю повинна бути в телефоні"),
- почати продаж землі "орієнтовно в середині 2020 року",
- провести податкову реформу,
- знизити тарифи на електроенергію ("Очевидно, що цифра у платіжці має бути меншою. Ми над цим працюємо", - заявив Гончарук)

13.09.2019 Зеленський запланував нове місто на березі Чорного моря та ІТ-кластер

09.11.2019 Зеленський доручив Кабміну розробити вимоги до новин у ЗМІ

12.12.2019 Зеленський вісім годин дивився в очі Путіну і все зрозумів

20.01.2020 Міністр закордонних справ Пристайко про візит Зеленського в Оман: Ми вам все пояснимо свого часу

22.04.2020 Зеленський хоче створити державну авіакомпанію рівня Turkish Airlines

06.09.2020 Зеленський запропонував створити в Харкові українську Кремнієву долину

16.09.2020 Зеленський доручив створити центр з виробництва вакцин

29.10.2020 Зеленський доручив створити до 2024 року ракету-носій для освоєння космосу

21.12.2020 Зеленський хоче побудувати в Україні Діснейленд і Голлівуд

19.04.2021 Зеленський підтримав ідею створення індустріального парку на базі Миколаївського суднобудівного заводу

01.05.2021 Зеленський поставив завдання вийти на зростання ВВП 5% і більше

31.05.2021 Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього

07.06.2021 Зеленський вимагає посадити мільярд дерев

13.06.2021 Зеленський хоче 4 тисячі доларів або євро зарплати в Університеті

16.06.2021 Зеленський пообіцяв створити найпотужнішу армію в Європі

29.07.2021 В Україні планують побудувати 19 нових ******** льодових арен

27.08.2021 Зеленський дав доручення головам ОДА - побудувати в кожній області новий завод

11.09.2021 Зеленський заявив, що в Україні побудують 100 стадіонів, 2 000 "активних" парків і 10 000 спортмайданчиків

29.10.2021 Зеленський хоче за 5-10 років відродити науково-дослідний флот і мати 36 спецсуден

01.12.2021 Зеленський обіцяє до 2023 року новий ноутбук кожному вчителю

20.01.2022 В Україні планують побудувати космодром на узбережжі Чорного моря

09.02.2022 Зеленський пообіцяв безкоштовні смартфони для пенсіонерів

22.02.2022 Зеленський не вірить у потужну війну Росії проти України

29.01.2023 Зеленський після засідання Ставки: 2023 обов'язково буде роком нашої перемоги

03.06.2023 Зеленський: Ми готові до контрнаступу

22.09.2023 Зеленський: Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста

23.02.2024 Зеленський про корупцію в Україні: "Все чисто"
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10.07.2024 13:26 Відповісти
Нахіба????? В нас нема куди подіти гроші????? Якого біса укрОБОРОНпром взагалі лізе в це? Він уже налагодив випуск снарядів, танків, ***********, дронів і ракет? Все закуплено для армії? Волонтери написали на своїх сторінках: "Дорогі співвітчизники, зборів сьогодні не буде, в армії є все"?! ВПО мають хоч якесь житло від держави?

На кой зараз та "Мрія"?! Та це ж якась бісова комедія - по копійці випрошуємо в громадян на зброю для армії, а паралельно за мільйони реставруємо хоч і відомий, але нафіг зараз непотрібний літак!!!
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10.07.2024 13:41 Відповісти
Чергові ЗЕпобрехеньки!
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11.07.2024 10:11 Відповісти
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