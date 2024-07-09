Укроборонпром планує відновити літак Ан-225 "Мрія", - голова наглядової ради Ломджарія
В Укроборонпромі підтвердили план щодо відбудови одного з найбільших вантажних літаків Ан-225 "Мрія".
Про це на полях саміту НАТО в Вашингтоні заявив голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укроборонпром.
"Ми знаємо, що мета компанії-супервайзера – відбудувати цей літак та продемонструвати світу, що Україна здатна відтворити це авіасудно, яке є легендарним в індустрії важких транспортників", - зазначив Ломджарія.
Водночас він додав, що не може вдаватися в технічні деталі або терміни щодо відбудови "Мрії".
"Але так, я можу підтвердити, що плани на це є", - сказав голова наглядової ради.
Довідка:
АН-225 "Мрія" - найбільший у світі літак українського походження, створений 1988 року для забезпечення транспортних потреб в рамках радянської космічної програми київським конструкторським бюро "Антонов".
Після розпаду СРСР лише наприкінці 90-х законсервований Ан-225 реконструювали та повернули в роботу для міжконтинентального перевезення вантажів широкого призначення.
Перший політ відновленої "Мрії" відбувся 7 травня 2001 року. З того часу літак побив понад 200 світових рекордів, виконував комерційні рейси з перевезення нестандартно великих вантажів, транспортував гуманітарну допомогу на всі континенти, крім Антарктиди, а з початком пандемії коронавірусу розвозив по всьому світу ліки, медобладнання та захисні засоби.
Вранці 24 лютого 2022 року, буквально за 30 хвилин до першої спроби висадки російського десанту, "Мрію" перевезли в ангар аеропорту "Гостомель". Тоді легендарний літак востаннє бачили цілим. Вже через 3 дні, 27 лютого, після завершення основних боїв за аеропорт, світ облетіла страшна новина, що літак зруйновано.
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Може арахамія...? чи ден браун...? хіба це так актуально ? чи тим поцам немає про триндіти, і все у калюжу пердять ?
Відновити цей процес зараз - неможливо.
Спочатку покарайте саботажників що заблокували евакуацію літаків це були б реальні речі. А ваші "плани " і популістичні заяви вже нікого не цікавлять
Большой Начальник поставил задачу поднять боевой дух украинцев. А как? На фронте после Херсона побед нет, чем гордиться? Каким достижением? А "Мрия" - единственное техническое достижение Украины выше мирового уровня.
Логично?
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- відремонтувати 24 тисячі автодоріг,
- забезпечити роботу 15 аеропортів і 5 морських портів,
- покрити всю територію України швидкісним інтернетом,
- запустити внутрішньоукраїнські водні перевезення,
- забезпечити приріст народжуваності (щоб показники народжуваності перевищували показники смертності),
- ввести повністю безпаперовий документообіг у державних структурах після 2020 року ("країна повністю повинна бути в телефоні"),
- почати продаж землі "орієнтовно в середині 2020 року",
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На кой зараз та "Мрія"?! Та це ж якась бісова комедія - по копійці випрошуємо в громадян на зброю для армії, а паралельно за мільйони реставруємо хоч і відомий, але нафіг зараз непотрібний літак!!!