Укроборонпром планує відновити літак Ан-225 "Мрія", - голова наглядової ради Ломджарія

В Укроборонпромі підтвердили план щодо відбудови одного з найбільших вантажних літаків Ан-225 "Мрія".

Про це на полях саміту НАТО в Вашингтоні заявив голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укроборонпром.

"Ми знаємо, що мета компанії-супервайзера – відбудувати цей літак та продемонструвати світу, що Україна здатна відтворити це авіасудно, яке є легендарним в індустрії важких транспортників", - зазначив Ломджарія.

Водночас він додав, що не може вдаватися в технічні деталі або терміни щодо відбудови "Мрії".

"Але так, я можу підтвердити, що плани на це є", - сказав голова наглядової ради.

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Довідка:

АН-225 "Мрія" - найбільший у світі літак українського походження, створений 1988 року для забезпечення транспортних потреб в рамках радянської космічної програми київським конструкторським бюро "Антонов".

Після розпаду СРСР лише наприкінці 90-х законсервований Ан-225 реконструювали та повернули в роботу для міжконтинентального перевезення вантажів широкого призначення.

Перший політ відновленої "Мрії" відбувся 7 травня 2001 року. З того часу літак побив понад 200 світових рекордів, виконував комерційні рейси з перевезення нестандартно великих вантажів, транспортував гуманітарну допомогу на всі континенти, крім Антарктиди, а з початком пандемії коронавірусу розвозив по всьому світу ліки, медобладнання та захисні засоби.

Вранці 24 лютого 2022 року, буквально за 30 хвилин до першої спроби висадки російського десанту, "Мрію" перевезли в ангар аеропорту "Гостомель". Тоді легендарний літак востаннє бачили цілим. Вже через 3 дні, 27 лютого, після завершення основних боїв за аеропорт, світ облетіла страшна новина, що літак зруйновано.

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