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Уламки зруйнованого літака АН-225 "Мрія" перетворили на прикраси в благодійній колекції "оМРІЯна помста". ФОТОрепортаж

прикраса з мрії

Уламки зруйнованого росіянами літака АН-225 "Мрія" перетворилися на прикраси в благодійній колекції "оМРІЯна помста". Весь прибуток від продажу колекції буде спрямовано на збір на засоби посилення технічної розвідки для ГУР МО України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз благодійного проєкту "оМРІЯна ПОМСТА".

Як зазначається, мета створення колекції - збір на спеціальне обладнання для посилення ефективності технічної розвідки ГУР МО України в рамках постійного діючого проекту "Робимо вітер ворогу".

"Кожен, хто придбає прикрасу, не лише носитиме біля серця частинку "Мрії", а й зробить свій внесок в оМРІЯну помсту за наші понівечені мрії та відняті життя", - йдеться у пресрелізі.

Ініціатори проєкту - військовослужбовиця ЗСУ, захисниця Гостомеля Галина Алмазова, телеведуча Тетяна Гончарова та БФ "Козак Драйв". Проєкт розроблений для БФ "Вогонь запеклих не пече".

До лімітованої серії прикрас "оМРІЯна помста" з уламками фюзеляжу зруйнованої "Мрії" увійшли 2 брошки-артефакти - Турбіна та Літак. Вони стали продовженням історії величного літака, яка обірвалась 27 лютого 2022 року у Гостомелі.

Брошка "Літак" відтворює силует "Мрії". В дизайні використано найвпізнаваніший ракурс літака, яким його бачили на презентаціях та закарбували на фото по всьому світу. Автори доповнили його кінцівкою у вигляді тризуба. Наклад броші символічний - 225 одиниць.

Брошка "Турбіна" апелює до унікальної риси гіганта - 6-ти двигунів, якими він, ніби очима, дивився на світ. Саме ці двигуни робили "Мрію" найпотужнішим цивільним транспортним літаком у світі. Наклад теж обмежений, 1000 одиниць.

Також читайте: Керівників ДП "Антонов" судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, внаслідок чого росіяни знищили "Мрію"

Уламок фюзеляжу легендарного літака для створення унікальної колекції передала парамедикиня Галина Алмазова, яка разом зі своїм підрозділом відбивала запеклі атаки на аеропорт, опікуючись пораненими. "Покидаючи Гостомель, я не знала що буде далі, але готувалась до будь чого. В останню мить взяла з собою маленькі уламки великого літака як серце всієї України. Мені, як медику, хотілося зберегти його пульсацію, зробити бодай щось, щоб літак продовжував жити, щоб не вмирала наша мрія," - згадує Галина.

У вересні 2023-го, в інтервʼю Тетяні Гончаровій, вона розповіла про оборону "Антонова" та бажання дати уламкам друге життя і можливість працювати на перемогу. Це стало початком спільного проєкту.

"Готуючи проект, ми перечитали гору свідчень, чим була "Мрія" для її творців. Попри все, вона народилася на українській землі і була українською мрією. А у момент загибелі стала для багатьох не просто символом, а ніби рідною людиною. За смерть якої хочеш помститися. Тепер "Мрія" продовжується в мріях українців - про перемогу, бажання жити на своїй землі і називатись українцями," - зазначила Гончарова, співавторка проєкту.

Дизайн брошок - спільна розробка арт-директорки Марини Фролової та ювелірного бренду Karpenko Jewelry. Цей вибір був не випадковий, адже власник бренду - військовослужбовець ЗСУ, який бʼється за те, щоб наша оМРІЯна помста відбулась і Україна перемогла.

"Ці уламки "Мрії" - носії історії, надлюдської сили і віри, що народились в битві за Антонов. І коли ми командою торкаємось до них - ніби підʼєднуємось до джерела. Працюючи над колекцією, я мріяла, щоб ті, хто робить свій внесок у нашу Перемогу, могли це також відчути", - розказала Марина, співавторка "оМРІЯної помсти".

Придбати унікальні прикраси та долучитися до проєкту "оМРІЯна помста" можна на сайті бренду https://www.karpenkojewelry.com

коштовності з уламків літака Мрія
коштовності з уламків літака Мрія
коштовності з уламків літака Мрія
коштовності з уламків літака Мрія

"У квітні 2023 року я записувала інтервʼю з військовослужбовицею та парамедикинею Галиною Алмазовою, яка разом зі своїм підрозділом витримала в Гостомелі найстрашніші дні атаки на аеропорт, евакуюючи та приймаючи поранених. І власне після нього в нас почала зріти ідея, що історія величного літака, яка обірвалась 27 лютого 2022 року у Гостомелі, має продовжитись у чомусь дуже символічному.

Готуючи цей проект, ми перечитали гору свідчень про те, чим була "Мрія" для своїх творців. Попри радянське призначення, службу на радянський авіапром, вона народжувалася на українській землі і була українською мрією. І стала для багатьох у момент загибелі не просто символом, а ніби рідною людиною. За смерть якої хочеш помститися. Так "Мрія" переродилась в Омріяну Помсту", - пише у фейсбуці Тетяна Гончарова.

Також читайте: Знищення "Мрії": Справу ексочільника ДП "Антонов" передали до суду

Довідка:

АН-225 "Мрія" - найбільший у світі літак українського походження, створений 1988 року для забезпечення транспортних потреб в рамках радянської космічної програми київським конструкторським бюро "Антонов".

Після розпаду СРСР лише наприкінці 90-х законсервований Ан-225 реконструювали та повернули в роботу для міжконтинентального перевезення вантажів широкого призначення.

Перший політ відновленої "Мрії" відбувся 7 травня 2001 року. З того часу літак побив понад 200 світових рекордів, виконував комерційні рейси з перевезення нестандартно великих вантажів, транспортував гуманітарну допомогу на всі континенти, крім Антарктиди, а з початком пандемії коронавірусу розвозив по всьому світу ліки, медобладнання та захисні засоби.

Вранці 24 лютого 2022 року, буквально за 30 хвилин до першої спроби висадки російського десанту, "Мрію" перевезли в ангар аеропорту "Гостомель". Тоді легендарний літак востаннє бачили цілим. Вже через 3 дні, 27 лютого, після завершення основних боїв за аеропорт, світ облетіла страшна новина, що літак зруйновано.

Команда проекту "оМРІЯна помста":

Тетяна Гончарова, Марина Фролова, Анастасія Войткевич.

Ідея: Тетяна Гончарова, Марина Фролова

Дизайн прикрас: Марина Фролова спільно з ювелірним брендом Karpenko Jewelry

Дизайн пакування та загальний арт-дірекшн: Ксенія Метлицька

Відео-продакшн: Андрій Калань, Анастасія Явтушенко, Олексій Клименко

Фото: Олександр Сахненко

Особлива подяка: Галина "Вітерець" Алмазова, Олена Мачинська, БФ "Козак Драйв" та БФ "Вогонь запеклих не пече", Світлана Мельниченко.

Проект реалізовано командою цілковито pro bono.

ЗНИЩЕННЯ ЛІТАКІВ НА АЕРОДРОМІ В ГОСТОМЕЛІ

Нагадаємо, колишньому гендиректору "Антонова" Сергію Бичкову раніше повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (ч. 2 ст. 114-1 КК України). Згодом у Офісі генпрокурора уточнили, що екскерівнику "Антонова" Бичкову повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення "Мрії"

Підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Зазначимо, що у перший день повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія". Разом з "Мрією" на аеродромі базувалися ще п’ять літаків: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 та Ан-22. Перші два знищені повністю, інші сильно пошкоджені.

Автор: 

благодійність (569) прикраси (14) Мрія (118)


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Топ коментарі
+12
Особисто в мене це викликало огиду. Це як з кістох наших загиблих бійців робити прикраси. ГИДКО.
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01.05.2024 11:57
+11
хтось дав право єрмаку керувати Україною!!!
хтось зарізав виробництво ракет
хтось не дав підняти Мрію
хтось розмінував південь
хтось сдав бацькє вагнерівців
хтось здав в полон АЗОВЦІВ та МОРПІХІВ
хтось призначив агентів в вищі ешалони влади
хтось саджає патріотів
хтось дав бронь чи можливість відмазатись двум мільйонам чоловіків призовного віку
хтось відмазав тих хто купував яйця в кг по 17, яблока по 51 та списдив більше 100 ярдів
хтось узурпував владу
хтось не ввів стан віни
хтось розділив українців на недоторканих та смертників
і ХТО Ж ЦЕЙ ***** ТАКИЙ????????????
ПОРОХ?????
не підходить нікуя....
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01.05.2024 12:02
+10
Але хтось за знищенну "Мрію" має відповісти ,за місяць до повномаштабного вторгнення до Києва приїзжав директор ЦРУ і попереджав що буде висадка російського десанту в Гастомелі де на той час знаходився літак ,але до його слів "дослухались" не тільки літак залишили ,але і вивели бригаду національної гвардії.
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01.05.2024 11:51
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Зечмо ж знал про наступление, можно было самолет где-то в другую страну заныкать... **** одним словом, кстати всех с праздником шашлыков
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01.05.2024 11:44 Відповісти
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/mriju-chekali-v-nimechchini-shche-za-misjats-do-vtorhnennja-bild.html чекали в Німеччині ще за місяць до вторгнення - Bild
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01.05.2024 12:50 Відповісти
Писали в ЗМІ, що "Мрія" була в Польщі . Після заміни одного колеса її мали відправити у ФРН - німці просили. Але наші полководці, які з кожної праски розповідали, що фейки, що нападу не буде, щоб готувались до шашликів - пригнали її на погибель: в Гостомель. Спеціально - під кацапський напад.
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01.05.2024 21:09 Відповісти
Але хтось за знищенну "Мрію" має відповісти ,за місяць до повномаштабного вторгнення до Києва приїзжав директор ЦРУ і попереджав що буде висадка російського десанту в Гастомелі де на той час знаходився літак ,але до його слів "дослухались" не тільки літак залишили ,але і вивели бригаду національної гвардії.
показати весь коментар
01.05.2024 11:51 Відповісти
а як щодо підарів які не дали вилетіти Мрії за кордон???
чи не на часі???
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01.05.2024 11:51 Відповісти
Ці уламки стануть доказами в кримінальній справі про державну зраду стосовно "Зеленського і компанії"
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01.05.2024 11:55 Відповісти
Особисто в мене це викликало огиду. Це як з кістох наших загиблих бійців робити прикраси. ГИДКО.
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01.05.2024 11:57 Відповісти
Там украшения из серебра вообще-то, не понимаю при чем там Мрия, если честна
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01.05.2024 12:01 Відповісти
хтось дав право єрмаку керувати Україною!!!
хтось зарізав виробництво ракет
хтось не дав підняти Мрію
хтось розмінував південь
хтось сдав бацькє вагнерівців
хтось здав в полон АЗОВЦІВ та МОРПІХІВ
хтось призначив агентів в вищі ешалони влади
хтось саджає патріотів
хтось дав бронь чи можливість відмазатись двум мільйонам чоловіків призовного віку
хтось відмазав тих хто купував яйця в кг по 17, яблока по 51 та списдив більше 100 ярдів
хтось узурпував владу
хтось не ввів стан віни
хтось розділив українців на недоторканих та смертників
і ХТО Ж ЦЕЙ ***** ТАКИЙ????????????
ПОРОХ?????
не підходить нікуя....
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01.05.2024 12:02 Відповісти
Порох просто заснував партію регіонів.
Не треба його приплітати.
Давай, цензор, бань, ****.
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01.05.2024 12:10 Відповісти
кольт.
так, порох заснував
порох отямився та розвалив ПР
порох покаявся і зараз вся його фінспроможність направлена на перемогу
так!!
він "барига" але правильний барига..
ти прочитав все і до...бався до того що порох не винуватий в переліченому мною
розчарувався що про зе пишуть правду та і видав істеричний вопль!!!
обізвав ***** людину яка сказала погано поро кумира
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01.05.2024 12:47 Відповісти
Мене вже тричі банили, варто написати "не ту" правду про Порошенка.
Мабуть, він головний спонсор.
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01.05.2024 13:21 Відповісти
5років як порох не през.
і так, серед алігархів, порох, спонсор номер ОДИН.
але я написап допис про, на мою думку, держзраду зе...
і просто написав, натякнув, що в написаному винуватий не порох а зе
ти ж, шановний, перевів тему на те, який порох барига.
ну барига, і що???
чому зе за 5 років не посадив його.
і це не підгоб а просте запитання...
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01.05.2024 14:18 Відповісти
У травні 2000 року створив фракцію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB Солідарність , згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партія регіонів ). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через пів року залишив партію.

На III позачерговому з'їзді в березні 2001 року від надмірно довгої назви партії відмовилися на користь короткої - Партія регіонів. За недоцільне визнали й інститут співголів, з того часу у партії єдиний лідер.
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01.05.2024 13:06 Відповісти
А брошку у вигляді маленької скумбрії не виготовили?Хм.. А дружина найвеличнішого так переживала втрату "Мрії" що аж змарніла.Навіть форшмак незламному Зегеварі не вдався.
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01.05.2024 12:05 Відповісти
Якою ж треба бути цинічною мерзотою, аби весело фоткатся зі знищеним літаком на аеродромі, де нещодавно загинуло чимало людей. Моральні потвори.
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01.05.2024 12:44 Відповісти
Як окупанти фоткаються
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01.05.2024 12:53 Відповісти
Всі вони такі радісні,на фоні зруйнованої Мрії,що аж гидко це все бачити
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02.05.2024 04:44 Відповісти
Знищення унікального екземпляру самольота це вина вищого керівництва держави. Це злочин і він має бути покараний. Не знімаю вину і з пезпосередніх керівників ,які відповідали за експлуатацію і зберігання лайнера. Але вина--вищого керівництва,яка мала інформацію про напад рашки,але нічого не зробила для виведення Мрії за межи України
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01.05.2024 12:06 Відповісти
Кажуть, що двигун був у ремонті - порожня "Мрія" могла злетіти і на 4 двигунах.
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01.05.2024 12:16 Відповісти
Наскільки мені відомо,то Мрія повинна була летіти в рейс зранку 26 лютого.
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02.05.2024 04:46 Відповісти
Хотіли ще й Мрію кацапні піднести на блюдечку з блакитною смужкою - тому й саботували переліт у Лейпціг. Але щось пішло не так. Здати не вдалося, тому просто знищили. Суки.
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01.05.2024 12:30 Відповісти
Це вже навіть не цинізм, це дно! Точніше вже і не дно, а безодня! Наробити дешевої біжутерії з одного із символів України, знищеного "завдяки" зраді вищого керівництва країни, ще й пишатися цим мерзенним неподобством?!
Люди, якщо у вас залишилося хоч трошки людського, ви сповна розуму???
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01.05.2024 12:18 Відповісти
+1000000
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01.05.2024 12:27 Відповісти
як би не зілємскій владімір алєксанрочів - у нас би не було оскара за 20 днів в маріуполі та прикрас омріяної промсти. горжуся
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01.05.2024 12:45 Відповісти
можна ще з кісток загинувших через зечмо робити прикраси чи брелки
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01.05.2024 12:46 Відповісти
Україна неспроможна відновити Мрію. Влада за 30 років перетворила країну в бананову республіку
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01.05.2024 12:55 Відповісти
Питання "НАВІЩО" ???
Якщо для вантажоперевезень - то є "Руслан", який завантажений не дуже.
Якщо для престижу - це 170-200 млн. долл. - ціна 1 яхти Медведчука,
фюзеляж готовий, двигуни купити "Pratt & Whitney" плюс нова авіоніка
і теж би згодився в господарстві як перша ступінь для шаттлів
чи доставки надважких вантажів, які не потягне вантажний Боінг-747.
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01.05.2024 13:32 Відповісти
Помстуни шашличні. Самі дали знищити , а тепер ще й цінічно набивають собі кишені залишками.
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01.05.2024 14:28 Відповісти
гниди креативні, до більшого цинізму додуматись важко. Це з розряду сеньйор голодомор і термос
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03.05.2024 00:12 Відповісти
 
 