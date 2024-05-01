Уламки зруйнованого літака АН-225 "Мрія" перетворили на прикраси в благодійній колекції "оМРІЯна помста". ФОТОрепортаж

Уламки зруйнованого росіянами літака АН-225 "Мрія" перетворилися на прикраси в благодійній колекції "оМРІЯна помста". Весь прибуток від продажу колекції буде спрямовано на збір на засоби посилення технічної розвідки для ГУР МО України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз благодійного проєкту "оМРІЯна ПОМСТА".

Як зазначається, мета створення колекції - збір на спеціальне обладнання для посилення ефективності технічної розвідки ГУР МО України в рамках постійного діючого проекту "Робимо вітер ворогу".

"Кожен, хто придбає прикрасу, не лише носитиме біля серця частинку "Мрії", а й зробить свій внесок в оМРІЯну помсту за наші понівечені мрії та відняті життя", - йдеться у пресрелізі.

Ініціатори проєкту - військовослужбовиця ЗСУ, захисниця Гостомеля Галина Алмазова, телеведуча Тетяна Гончарова та БФ "Козак Драйв". Проєкт розроблений для БФ "Вогонь запеклих не пече".

До лімітованої серії прикрас "оМРІЯна помста" з уламками фюзеляжу зруйнованої "Мрії" увійшли 2 брошки-артефакти - Турбіна та Літак. Вони стали продовженням історії величного літака, яка обірвалась 27 лютого 2022 року у Гостомелі.

Брошка "Літак" відтворює силует "Мрії". В дизайні використано найвпізнаваніший ракурс літака, яким його бачили на презентаціях та закарбували на фото по всьому світу. Автори доповнили його кінцівкою у вигляді тризуба. Наклад броші символічний - 225 одиниць.

Брошка "Турбіна" апелює до унікальної риси гіганта - 6-ти двигунів, якими він, ніби очима, дивився на світ. Саме ці двигуни робили "Мрію" найпотужнішим цивільним транспортним літаком у світі. Наклад теж обмежений, 1000 одиниць.

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Уламок фюзеляжу легендарного літака для створення унікальної колекції передала парамедикиня Галина Алмазова, яка разом зі своїм підрозділом відбивала запеклі атаки на аеропорт, опікуючись пораненими. "Покидаючи Гостомель, я не знала що буде далі, але готувалась до будь чого. В останню мить взяла з собою маленькі уламки великого літака як серце всієї України. Мені, як медику, хотілося зберегти його пульсацію, зробити бодай щось, щоб літак продовжував жити, щоб не вмирала наша мрія," - згадує Галина.

У вересні 2023-го, в інтервʼю Тетяні Гончаровій, вона розповіла про оборону "Антонова" та бажання дати уламкам друге життя і можливість працювати на перемогу. Це стало початком спільного проєкту.

"Готуючи проект, ми перечитали гору свідчень, чим була "Мрія" для її творців. Попри все, вона народилася на українській землі і була українською мрією. А у момент загибелі стала для багатьох не просто символом, а ніби рідною людиною. За смерть якої хочеш помститися. Тепер "Мрія" продовжується в мріях українців - про перемогу, бажання жити на своїй землі і називатись українцями," - зазначила Гончарова, співавторка проєкту.

Дизайн брошок - спільна розробка арт-директорки Марини Фролової та ювелірного бренду Karpenko Jewelry. Цей вибір був не випадковий, адже власник бренду - військовослужбовець ЗСУ, який бʼється за те, щоб наша оМРІЯна помста відбулась і Україна перемогла.

"Ці уламки "Мрії" - носії історії, надлюдської сили і віри, що народились в битві за Антонов. І коли ми командою торкаємось до них - ніби підʼєднуємось до джерела. Працюючи над колекцією, я мріяла, щоб ті, хто робить свій внесок у нашу Перемогу, могли це також відчути", - розказала Марина, співавторка "оМРІЯної помсти".

Придбати унікальні прикраси та долучитися до проєкту "оМРІЯна помста" можна на сайті бренду https://www.karpenkojewelry.com









"У квітні 2023 року я записувала інтервʼю з військовослужбовицею та парамедикинею Галиною Алмазовою, яка разом зі своїм підрозділом витримала в Гостомелі найстрашніші дні атаки на аеропорт, евакуюючи та приймаючи поранених. І власне після нього в нас почала зріти ідея, що історія величного літака, яка обірвалась 27 лютого 2022 року у Гостомелі, має продовжитись у чомусь дуже символічному.

Готуючи цей проект, ми перечитали гору свідчень про те, чим була "Мрія" для своїх творців. Попри радянське призначення, службу на радянський авіапром, вона народжувалася на українській землі і була українською мрією. І стала для багатьох у момент загибелі не просто символом, а ніби рідною людиною. За смерть якої хочеш помститися. Так "Мрія" переродилась в Омріяну Помсту", - пише у фейсбуці Тетяна Гончарова.

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Довідка:

АН-225 "Мрія" - найбільший у світі літак українського походження, створений 1988 року для забезпечення транспортних потреб в рамках радянської космічної програми київським конструкторським бюро "Антонов".

Після розпаду СРСР лише наприкінці 90-х законсервований Ан-225 реконструювали та повернули в роботу для міжконтинентального перевезення вантажів широкого призначення.

Перший політ відновленої "Мрії" відбувся 7 травня 2001 року. З того часу літак побив понад 200 світових рекордів, виконував комерційні рейси з перевезення нестандартно великих вантажів, транспортував гуманітарну допомогу на всі континенти, крім Антарктиди, а з початком пандемії коронавірусу розвозив по всьому світу ліки, медобладнання та захисні засоби.

Вранці 24 лютого 2022 року, буквально за 30 хвилин до першої спроби висадки російського десанту, "Мрію" перевезли в ангар аеропорту "Гостомель". Тоді легендарний літак востаннє бачили цілим. Вже через 3 дні, 27 лютого, після завершення основних боїв за аеропорт, світ облетіла страшна новина, що літак зруйновано.

Команда проекту "оМРІЯна помста":

Тетяна Гончарова, Марина Фролова, Анастасія Войткевич.

Ідея: Тетяна Гончарова, Марина Фролова

Дизайн прикрас: Марина Фролова спільно з ювелірним брендом Karpenko Jewelry

Дизайн пакування та загальний арт-дірекшн: Ксенія Метлицька

Відео-продакшн: Андрій Калань, Анастасія Явтушенко, Олексій Клименко

Фото: Олександр Сахненко

Особлива подяка: Галина "Вітерець" Алмазова, Олена Мачинська, БФ "Козак Драйв" та БФ "Вогонь запеклих не пече", Світлана Мельниченко.

Проект реалізовано командою цілковито pro bono.

ЗНИЩЕННЯ ЛІТАКІВ НА АЕРОДРОМІ В ГОСТОМЕЛІ

Нагадаємо, колишньому гендиректору "Антонова" Сергію Бичкову раніше повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (ч. 2 ст. 114-1 КК України). Згодом у Офісі генпрокурора уточнили, що екскерівнику "Антонова" Бичкову повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення "Мрії"

Підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Зазначимо, що у перший день повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія". Разом з "Мрією" на аеродромі базувалися ще п’ять літаків: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 та Ан-22. Перші два знищені повністю, інші сильно пошкоджені.