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Новини Війна
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Ворог запустив кілька груп "шахедів" з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

шахеди

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про кілька груп "шахедів", які ворог запустив з південного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі БпЛА на півночі Херсонщини та на півдні Дніпропетровщини! Напрямок руху - Кривий Ріг!

Нова група "шахедів" на Херсонщині! Курсом на північний захід", - попереджають у ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 24 "Шахеди" із 27, - Повітряні сили

Автор: 

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