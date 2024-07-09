Ворог запустив кілька груп "шахедів" з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про кілька груп "шахедів", які ворог запустив з південного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожі БпЛА на півночі Херсонщини та на півдні Дніпропетровщини! Напрямок руху - Кривий Ріг!
Нова група "шахедів" на Херсонщині! Курсом на північний захід", - попереджають у ПС.
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