Завершено пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району Києва. Рятувальники деблокували тіло дівчини. ФОТОрепортаж

У житловому будинку Шевченківського району завершились пошуково-рятувальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ДСНС.

"Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 33 особи, серед них 5 дітей, 121 - постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці проведення робіт залишаються майже 100 рятувальників та 8 одиниць аварійно-рятувальної техніки та інженерної техніки.

Раніше повідомлялось, що з-під уламків будинку в Шевченківському районі Києва рятувальники дістали тіла ще 5 загиблих.

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Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

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