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Новини
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Завершено пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району Києва. Рятувальники деблокували тіло дівчини. ФОТОрепортаж

У житловому будинку Шевченківського району завершились пошуково-рятувальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ДСНС.

"Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 33 особи, серед них 5 дітей, 121 - постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці проведення робіт залишаються майже 100 рятувальників та 8 одиниць аварійно-рятувальної техніки та інженерної техніки.

Раніше повідомлялось, що з-під уламків будинку в Шевченківському районі Києва рятувальники дістали тіла ще 5 загиблих.

Читайте: Росіяни вбили в Києві 10-річного Максима, 9-річну Анастасію та їхню маму Зоряну Симанюк. ФОТО

Наслідки удару по Шевченківському району

ошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району завершено

Багатоповерхівка у Шевченківському районі столиці по якій вдарили росіяни

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня: 2 людини загинуло, 32 поранено. Аварійно-рятувальні роботи завершені. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19688) жертви (1818) Повітряні атаки на Київ (824)


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Топ коментарі
+5
Будуть прокляті на віки вічні кацапські виродки , які служать
кремлівському рогатому чортяці і кривавому вбивці 🤬
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09.07.2024 22:55 Відповісти
+4
Кари, рашистам, страшної кари!!
Каламойша шуфрич бойко та інша нечисть з ВРУ, поховалися від суду ЛЮДСЬКОГО!!
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09.07.2024 22:43 Відповісти
+2
Коли наступним президентом українці виберуть Вєрку Сєрдючку або Кроліків
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09.07.2024 23:26 Відповісти
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Кари, рашистам, страшної кари!!
Каламойша шуфрич бойко та інша нечисть з ВРУ, поховалися від суду ЛЮДСЬКОГО!!
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09.07.2024 22:43 Відповісти
а боголюбов просто виїхав...
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10.07.2024 10:46 Відповісти
Будуть прокляті на віки вічні кацапські виродки , які служать
кремлівському рогатому чортяці і кривавому вбивці 🤬
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09.07.2024 22:55 Відповісти
Так само дєрьмаки, арєстовіч, татарови, подоляки, оманські курви
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10.07.2024 13:12 Відповісти
Коли буде адекватна відповідь? Чекаємо, коли усіх доб,ють ?
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09.07.2024 23:21 Відповісти
Коли наступним президентом українці виберуть Вєрку Сєрдючку або Кроліків
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09.07.2024 23:26 Відповісти
Доречі Сердючка впевнений не булаб такою ганебною
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09.07.2024 23:47 Відповісти
На відміну від члєнограя оманського, Данилко не взявся очорняти та ганьбити Україну за кацапофсбшне бабло!
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10.07.2024 12:22 Відповісти
головне,щоб не було завербоване фсб. Тут би черепаха була б кращим президентом.
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10.07.2024 13:29 Відповісти
Пійшов ***** фашистька сволото.
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10.07.2024 01:28 Відповісти
Можно проще писать,,достали из завалов,,,а то прям деблокировали,,блдь
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10.07.2024 02:39 Відповісти
 
 