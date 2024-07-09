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Фіцо у розмові зі Шмигалем засудив атаку Росії на "Охматдит" та висловив готовність прийняти дітей на лікування

Фіцо у розмові зі Шмигалем засудив атаку Росії на

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем засудив російську атаку по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, він розповів Фіцо про російський масований ракетний обстріл України, зокрема про атаку та руйнування "Охматдиту".

"Роберт Фіцо засудив цю атаку. Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями. Вдячні за цю підтримку. Дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя", - розповів прем'єр.

Очільник Кабміну також подякував словацькому прем'єру за участь його країни в Глобальному саміті миру та "послідовну підтримку євроінтеграції України".

Крім цього, сторони домовилися провести третє спільне засідання урядів України та Словаччини восени на  території нашої країни.

Своєю чергою словацький уряд у соцмережі Facebook підтвердив домовленість про госпіталізацію в Словаччині онкохворих дітей з України.

"Прем'єр-міністри домовилися, що технічне транспортування та подальша госпіталізація будуть організовані міністрами охорони здоров'я", - йдеться у публікації.

Водночас у дописі уряду Словаччини немає слів прямого засудження атаки РФ по "Охматдиту" та інших цивільних об'єктах в Україні 8 липня.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.

Читайте також: Директор Охматдиту виступив перед Радбезом ООН: "Крики долинали з-під завалів, це було пекло"

Автор: 

діти (5157) обстріл (29282) Охматдит (250) Словаччина (1118) Фіцо Роберт (220)


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Хоч цей на людину скидається.
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09.07.2024 22:56 Відповісти
...після чотирьох куль, одна з яких попала в голову
 вот что кольт животворящий делает !!!!
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10.07.2024 02:29 Відповісти
Порозумнів, побувавши однією ногою на Тому Світі у Пеклі?
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09.07.2024 23:00 Відповісти
поранення в дупу
упорядочило думки в голові
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09.07.2024 23:14 Відповісти
Як казав відомий сицілійський письменник Аль Капоне:
"Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу"

https://pikabu.ru/new/09-05-2015
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09.07.2024 23:16 Відповісти
Ну вот, как только был преодолен дефицит свинца в организме, так сразу у человека улучшилась умственная деятельность, перестали путаться мысли, появился здравый смысл..
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09.07.2024 23:25 Відповісти
Водночас у дописі уряду Словаччини немає слів прямого засудження атаки РФ по "Охматдиту" та інших цивільних об'єктах в Україні 8 липня. Джерело: https://censor.net/ua/n3498929 Таки порозумнішав - намагається не палитися так явно, як Орган.
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10.07.2024 00:25 Відповісти
Фіцо, как там твоя прострєленная джоппа ?
Не свистит ?
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10.07.2024 06:44 Відповісти
Людина(чи що воно таке) після трьох вогнепальних поранень , коми ітд - через місяць спокійно їзде в поїздки своєю забурбелівкою,і бігає там швидше своїх охоронців? Шо за нах? Невже ця клоунада була зроблена під вибори? І навіть це не допомогло перемогти його партії.
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10.07.2024 11:48 Відповісти
 
 