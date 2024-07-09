Фіцо у розмові зі Шмигалем засудив атаку Росії на "Охматдит" та висловив готовність прийняти дітей на лікування

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем засудив російську атаку по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, він розповів Фіцо про російський масований ракетний обстріл України, зокрема про атаку та руйнування "Охматдиту".

"Роберт Фіцо засудив цю атаку. Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями. Вдячні за цю підтримку. Дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя", - розповів прем'єр.

Очільник Кабміну також подякував словацькому прем'єру за участь його країни в Глобальному саміті миру та "послідовну підтримку євроінтеграції України".

Крім цього, сторони домовилися провести третє спільне засідання урядів України та Словаччини восени на території нашої країни.

Своєю чергою словацький уряд у соцмережі Facebook підтвердив домовленість про госпіталізацію в Словаччині онкохворих дітей з України.

"Прем'єр-міністри домовилися, що технічне транспортування та подальша госпіталізація будуть організовані міністрами охорони здоров'я", - йдеться у публікації.

Водночас у дописі уряду Словаччини немає слів прямого засудження атаки РФ по "Охматдиту" та інших цивільних об'єктах в Україні 8 липня.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.

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