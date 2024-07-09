СБУ та ОГП проводять 28 обшуків у топпосадовців, які "обклали даниною" регіональні митниці. ФОТОрепортаж

Офіс Генпрокурора спільно з СБУ затримали на систематичному вимаганні та одержанні неправомірної вигоди керівника Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

За даними слідства, згадані посадовці організували схему систематичного вимагання та одержання хабарів від керівників регіональних митниць.

Зазначається, що щомісяця вони вимагали грошові кошти від підлеглих за не створення штучних перешкод в їх діяльності та "прикриття" допущених працівниками порушень. Під час розслідування, яке тривало понад рік, задокументовано щонайменше вісім таких передач грошових коштів.

Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладене завдання по боротьбі з проявами корупції на митниці, а його керівник фактично запустив корупційний механізм та збирав данину з регіональних митниць, - підкреслив Генпрокурор Андрій Костін.

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Наразі директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Крім того, готується повідомлення про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника однієї із регіональних митниць, яка на теперішній час очолює управління цієї ж митниці, за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі правоохоронці проводять 28 обшуків, в тому числі в Центральному апараті Держмитслужби, а також у обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного і Центрального регіонів.

Встановлюється інші особи, залучені до цих протиправних дій. Слідчі дії тривають. ‎

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