СБУ та ОГП проводять 28 обшуків у топпосадовців, які "обклали даниною" регіональні митниці. ФОТОрепортаж
Офіс Генпрокурора спільно з СБУ затримали на систематичному вимаганні та одержанні неправомірної вигоди керівника Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.
За даними слідства, згадані посадовці організували схему систематичного вимагання та одержання хабарів від керівників регіональних митниць.
Зазначається, що щомісяця вони вимагали грошові кошти від підлеглих за не створення штучних перешкод в їх діяльності та "прикриття" допущених працівниками порушень. Під час розслідування, яке тривало понад рік, задокументовано щонайменше вісім таких передач грошових коштів.
Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладене завдання по боротьбі з проявами корупції на митниці, а його керівник фактично запустив корупційний механізм та збирав данину з регіональних митниць, - підкреслив Генпрокурор Андрій Костін.
Наразі директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Крім того, готується повідомлення про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника однієї із регіональних митниць, яка на теперішній час очолює управління цієї ж митниці, за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Наразі правоохоронці проводять 28 обшуків, в тому числі в Центральному апараті Держмитслужби, а також у обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного і Центрального регіонів.
Встановлюється інші особи, залучені до цих протиправних дій. Слідчі дії тривають.
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ну ясєн пень, шо ОП прислало СБУ - гроші мимо каси
самі дебіли не розуміють, в чому їх самозбереження.
тому дебілів треба найобувати зрозумілими для них наративами.
Наприклад маршем кульгавих ветеранів під Банковою з вимогою вигнати Єрмака і Татарова.
Я б з інтересом подивився, як їх хтось навіть замислиться розігнати
ну кто це зробить ? Влада мабудь звикла до чемоданів нала кожен місяц від митників
Починати потрібно з правлячої 5-ї колони в ОП та ВРУ. Після очищення цих органів влади усі підконтрольні та підзвітні їм структури самі очистяться, адже без надійного "даху" ніхто більше таким не займатиметься.
Потужний годинник показує час перемоги.
Можна вдіти еплвотч або щось схоже, якщо вже так кортить. А так вистачає трекера.
Усі люди з совковим мисленням ось так паляться.
а така шмара їздить на лексусі з охороною
(с) Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Наразі Боголюбов перебуває в Австрії, в них з Еміне народилась дитина
Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк?
(с) Берегись автомобиля
Так, за великі гроші в ППО переводять бажаючих відсидітись в тилу. А натомість спеціалістів, що знаються на західній техніці і озброєнні переводять в піхоту, де нерідко стаються випадки їх загибелії, поранень, а то й попадання у полон.
Діло дійшло до того, що за певну оплату взагалі можна не виїзджати на позиції. А виплати все рівно йдуть.
Тому нічого дивного, що було ворогом знищено два Петріоти, а удар серед білого дня по центру Києва 08.07.2024 не вдалось відбити.
Давно про НПЗ ничего не слышно, одни нефтебазы. Договорнячок?
А чому не були проведені обшуки вже після першої передачі грошових коштів? Мабуть Цілий рік комусь шли кошти наверх, а тепер пішли "мімо каси" і крис вирішили позбутися, призначають більш надійних.Шоу від шапіто "95кварталу" триває
Конфіскувати все майно, і майно рідні.
Набрати нових, які до цього нічого не крали. Новіе ліца.
Або змінити країну.
Скільки ж по Україні, отаких «КАТЛЄТ на посадах» в держОрганах і батрачуть бабло, мабуть, щоб ПОТІМ, донатити для Захисників України!!??
Чекаємо, від аброхамія, чергового жалістного листа до США, з підписами від отих самих, слух-заробітчан з ВРУ …
Система мародерства, в Центральному апараті Держмитслужби, в кадрах, а також у обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного і Центрального регіонів, відпрацьована ще з часів «першого» Кучмарика !!! Це теж саме, як і боротьба з копачами бурштину, упродовж 30 років… Посади, тільки ПРІЗВИЩА змінюють, а гроші, так і КРАДУТЬ !!