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Новини
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СБУ та ОГП проводять 28 обшуків у топпосадовців, які "обклали даниною" регіональні митниці. ФОТОрепортаж

Офіс Генпрокурора спільно з СБУ затримали на систематичному вимаганні та одержанні неправомірної вигоди керівника Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

За даними слідства, згадані посадовці організували схему систематичного вимагання та одержання хабарів від керівників регіональних митниць.

Зазначається, що щомісяця вони вимагали грошові кошти від підлеглих за не створення штучних перешкод в їх діяльності та "прикриття" допущених працівниками порушень. Під час розслідування, яке тривало понад рік, задокументовано щонайменше вісім таких передач грошових коштів.

Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладене завдання по боротьбі з проявами корупції на митниці, а його керівник фактично запустив корупційний механізм та збирав данину з регіональних митниць, - підкреслив Генпрокурор Андрій Костін.

Читайте: $1,7 млн за призначення на керівні посади митниці: НАБУ повідомило про підозру пасинку директора КНДІСЕ Рувіна. ФОТО (оновлено)

Обшуки ОГП та СБУ на митниці

СБУ та ОГП проводять 28 обшуків у топ-посадовців, які "обклали даниною" регіональні митниці

Наразі директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Крім того, готується повідомлення про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника однієї із регіональних митниць, яка на теперішній час очолює управління цієї ж митниці, за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі правоохоронці проводять 28 обшуків, в тому числі в Центральному апараті Держмитслужби, а також у обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного і Центрального регіонів.

Встановлюється інші особи, залучені до цих протиправних дій. Слідчі дії тривають. ‎

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торгував посадами у керівництві Митниці: НАБУ повідомило про підозру пасинку головного судового експерта Рувіна (оновлено)

Серед чиновників Держмитслужби проводять обшуки

Кошти знайдені в одного з чиновників митниці

Автор: 

обшук (1983) СБУ (12991) митниця (1884) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+23
Пропоную на посади митників запросити британців , а українських митників відправити на фронт .

ну кто це зробить ? Влада мабудь звикла до чемоданів нала кожен місяц від митників
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09.07.2024 23:37 Відповісти
+21
опу вже обшукайте і все припинеться разом.
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09.07.2024 23:35 Відповісти
+21
Наша киця волонтєрка!
Потужний годинник показує час перемоги.
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09.07.2024 23:55 Відповісти
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А як інакше - за "хлібне" місце потрібно ділитися - украінське реаліті
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09.07.2024 23:34 Відповісти
чуваки без ярлика з ОП начали обілєчувать.

ну ясєн пень, шо ОП прислало СБУ - гроші мимо каси
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09.07.2024 23:52 Відповісти
реакції на самозбереження.

самі дебіли не розуміють, в чому їх самозбереження.

тому дебілів треба найобувати зрозумілими для них наративами.

Наприклад маршем кульгавих ветеранів під Банковою з вимогою вигнати Єрмака і Татарова.

Я б з інтересом подивився, як їх хтось навіть замислиться розігнати
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09.07.2024 23:57 Відповісти
опу вже обшукайте і все припинеться разом.
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09.07.2024 23:35 Відповісти
Пропоную на посади митників запросити британців , а українських митників відправити на фронт .

ну кто це зробить ? Влада мабудь звикла до чемоданів нала кожен місяц від митників
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09.07.2024 23:37 Відповісти
Ну да, звыкла, а здесь, на потоке, зажилили, понимаешь ли...
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09.07.2024 23:46 Відповісти
Сеня вже пропонував,найняти на таможню приватну британьску компанію,навіть наводив приклад Болгарію,так його скоренько *винесли*.
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10.07.2024 01:01 Відповісти
Порошенко спробував з грузинською командою реформаторів у 2014, не розумію на що він сподівався, то після того як вони почали знищувати корупцію, цей недогетьман швиденько їх всіх "повиносив" з уряду, МВС, прокуратури, Одеської митниці. Уже майже 10 років як досі тримають у таємниці результат у справі "діамантових прокурорів".
Починати потрібно з правлячої 5-ї колони в ОП та ВРУ. Після очищення цих органів влади усі підконтрольні та підзвітні їм структури самі очистяться, адже без надійного "даху" ніхто більше таким не займатиметься.
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10.07.2024 08:41 Відповісти
І хто почне ? ОПа?
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10.07.2024 08:56 Відповісти
Бюджет вже не здатен всіх зелених п'явок прогодувати - їм доводиться жерти одне одного.
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09.07.2024 23:43 Відповісти
а дізналися про це тільки но зараз, бідолахи.. я звісно розумію, що коли обираєш шоумена керувати країною, чекаєш на шоу, але на яких імбіцилів це розраховано?
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09.07.2024 23:43 Відповісти
В який кабінет на митниці ти не зайдеш, все в долярах...
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09.07.2024 23:44 Відповісти
Тому що у нас корупції немає. ОПЗЄ вичистила її начисто. Так чисто, що аж слизько!
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09.07.2024 23:46 Відповісти
Годинник з діамантами за 830 тисяч грн побачили у голови Хмельницької облради
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09.07.2024 23:47 Відповісти
Паляться або через годинники, або через сумочки))
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09.07.2024 23:51 Відповісти
Наша киця волонтєрка!
Потужний годинник показує час перемоги.
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09.07.2024 23:55 Відповісти
Голова облради не посадовець, а персона обрана. В Україні неможна бути забезпеченою людиною?
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10.07.2024 00:33 Відповісти
Принаймні це не пристойно під час війни. Прості люди останнє віддають ЗСУ на дрони, а бізнес та мафіозна верхівка живуть своїм ситим життям.
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10.07.2024 09:02 Відповісти
Яка нормальна людина в 21-му столітті буде носити механічний годинник? Тільки вихованка старого добре нам відомого совка.
Можна вдіти еплвотч або щось схоже, якщо вже так кортить. А так вистачає трекера.

Усі люди з совковим мисленням ось так паляться.
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10.07.2024 09:13 Відповісти
це демонстрація заможності
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10.07.2024 09:54 Відповісти
Може й так, але в нашій ситуації діло йде до того, що такий годиник можуть зняти з руки разом з рукою.
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10.07.2024 09:57 Відповісти
ну якщо гуляти вночі по борщазі то так, знайомому так проломили потилицю цеглою за золоті котли

а така шмара їздить на лексусі з охороною
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10.07.2024 10:38 Відповісти
Називати імена вам корупційна релігія не дозволяє?
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10.07.2024 08:46 Відповісти
Це слід сприймати, як фіаско через не включення у схему керівництва СБУ?
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09.07.2024 23:49 Відповісти
А вы уже обновили свои данные?
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09.07.2024 23:52 Відповісти
Якась фігня. Мужички, сбушники в минулому, просто самозбагачувались і забули ділитись. А прокурори образились - де законні паї.
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09.07.2024 23:53 Відповісти
Якось бідненько грошенят на столі розклали..ще й 20, 100, 200, 500 грн купюри під роздачу попали)) і не пачками
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09.07.2024 23:54 Відповісти
Це дружина на кефір із булочкою дала
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10.07.2024 00:05 Відповісти
Що ж ви хотіли? Під час спортивної рибалки найуспішнішим виловом не жертвують
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10.07.2024 08:52 Відповісти
На бронювання можуть розраховувати чиновники, педагоги, науковці, співробітники підприємств критичної інфраструктури та організацій, що виробляють продукцію для Збройних сил України.
(с) Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
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10.07.2024 00:03 Відповісти
Закон Жванецкого"Что охраняешь, то и имеешь".
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10.07.2024 00:06 Відповісти
Еміне Джапарова, яку Зеленський призначив представником України при міжнародних організаціях у Відні, допомогла Боголюбову втекти з України під іменем Сюмак Микола Купріянов
Наразі Боголюбов перебуває в Австрії, в них з Еміне народилась дитина

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10.07.2024 00:08 Відповісти
Їбучий цирк
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10.07.2024 06:30 Відповісти
Гроші кого хочеш обʼєднають ..
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10.07.2024 08:37 Відповісти
Одна корупційна шобла наїхала на іншу корупційну шоблу по команді з зеленсько-єрмаковськой ОПи. Акція проводилась під гаслом: своєчасно донать на ОПу і можеш красти далі..."
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10.07.2024 00:10 Відповісти
Донатерша маркарова спочатку донатила одній шоблі корупціонерів, потім іншій, свій банк не обділяла і врешті-решт отримала нагороду за свої потуги, спокійно собі процвітає на почесній посаді, хоча мала б відпочивати на нарах за сотні млрд. втрачених бюджетних коштів країни.
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10.07.2024 09:07 Відповісти
А звідки у підлеглих гроші на хабарі? Мабуть свою зарплату віддавали, а самі на ентузіазмі і патріотизмі виживали. Тобто тих підлеглих не чіпають, щоб самим доїти таможні.
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10.07.2024 00:11 Відповісти
Може таксували ночами, родичі допомогали... звідки ще в звийного митника можуть бути гроші?


Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк?
(с) Берегись автомобиля
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10.07.2024 00:52 Відповісти
Такі да тюльпани на ринок перед 8 березня і полуницю з ранньою капустою тягають, щоб прогодувати патріота.
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10.07.2024 01:07 Відповісти
Безугла звинуватила командування Повітряних Сил ЗСУ у системній корупції !
Так, за великі гроші в ППО переводять бажаючих відсидітись в тилу. А натомість спеціалістів, що знаються на західній техніці і озброєнні переводять в піхоту, де нерідко стаються випадки їх загибелії, поранень, а то й попадання у полон.
Діло дійшло до того, що за певну оплату взагалі можна не виїзджати на позиції. А виплати все рівно йдуть.
Тому нічого дивного, що було ворогом знищено два Петріоти, а удар серед білого дня по центру Києва 08.07.2024 не вдалось відбити.

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10.07.2024 00:35 Відповісти
Начните с ермаки и татарова,тогда и зеленский даст показания.
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10.07.2024 00:42 Відповісти
....то у нас тільки на митниці такі правила , а у всіх інших органах державної влади все чисто?
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10.07.2024 01:01 Відповісти
***, я в іншой реальності мешкаю!!!! Сплачую податки тримаю робочі місця и хер без уксуса доідаю а ****** в дартаньянів грають и радіють войні гідко
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10.07.2024 02:13 Відповісти
Знову Кіля, і знову без пики.. Мерсикам номери замуляли.. Місцеві їх геть не знали... Цих ******* призначили інкогніто, і приберуть як "невідомий служитєль таможнії".. Ще й "рукивбоки" позу прийняв...
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10.07.2024 02:46 Відповісти
Так все зрозуміло... за РІК всього 8 раз занесли, а мали кожен тиждень.. звичайно тра міняти...
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10.07.2024 03:33 Відповісти
Смішно: заступник збирав хабарі, а начальник "нє в кугсє"...
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10.07.2024 04:06 Відповісти
прочитав спочатку "СБУ та ОПГ..."
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10.07.2024 04:57 Відповісти
Таке враження що йде операція " спасти не рядового митника..." Як тільки десь починає копати НАБУ - влазить СБУ - щоб не дай Бог нічого не накопали....
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10.07.2024 05:31 Відповісти
Мені цікаво - а до чого тут сбу? То на дорогах з ментами кошмарять громадян, то лізуть в економічні справи.
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10.07.2024 07:46 Відповісти
ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", крупнейшие российские экспортеры https://www.profinance.ru/charts/urals_med/lc97 нефти , планируют сократить совокупные поставки из Новороссийска примерно на 200 000 баррелей в день в этом месяце по сравнению с июньским уровнем, согласно расчетам Bloomberg, после возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов в Туапсе и Норси.
Давно про НПЗ ничего не слышно, одни нефтебазы. Договорнячок?
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10.07.2024 05:32 Відповісти
Тіки зараз прозріли?черті....
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10.07.2024 06:28 Відповісти
Під час розслідування, яке тривало понад рік, задокументовано щонайменше вісім таких передач грошових коштів. Джерело:
А чому не були проведені обшуки вже після першої передачі грошових коштів? Мабуть Цілий рік комусь шли кошти наверх, а тепер пішли "мімо каси" і крис вирішили позбутися, призначають більш надійних.Шоу від шапіто "95кварталу" триває
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10.07.2024 06:40 Відповісти
Таке ж відбувається в "боротьбі" з наркоторгівлею. Поки менти не стають наркобаронами.
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10.07.2024 07:44 Відповісти
Щоб влаштуватися на митницю в одесі знайомий 10 років копив кошти живучі аби не сконати заніс влаштували чер 2роки зажерся квартира машина відпочинок і все інше може собі дозволити смітити бо не зароблені гроші нічого не варті така реальність для наведення порядку з чистить треба з низу до верху а краще зверху до низу
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10.07.2024 06:41 Відповісти
Знову на кордонах буде колапс --- без хабарів не можуть працювати.
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10.07.2024 07:02 Відповісти
Всю цю службу потрібно звільнити, разом з технічними працівниками з переведенням до штурмових загонів.
Конфіскувати все майно, і майно рідні.
Набрати нових, які до цього нічого не крали. Новіе ліца.
Або змінити країну.
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10.07.2024 07:42 Відповісти
Їхні палаццо - покажуть?
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10.07.2024 08:53 Відповісти
І що ви серйозно сприймаєте це шоу? Це до візиту вави у США для заходу картинка «борьба с карупцієй»
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10.07.2024 08:59 Відповісти
Когда банду Ермака и зелю будут судить люди,никто их не спасет
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10.07.2024 09:22 Відповісти
Цинизм ситуации заключается в том, что именно на подразделение ведомственной безопасности и контроля возложена задача по борьбе с проявлениями коррупции на таможне...
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10.07.2024 09:57 Відповісти
Держслужбовці (подразделение ведомственной безопасности и контроля) дуже здивовані, вони ж гроші передали на Київ, а це, лише їх власна доля, від ОТИХ ГРОШЕЙ!!??
Скільки ж по Україні, отаких «КАТЛЄТ на посадах» в держОрганах і батрачуть бабло, мабуть, щоб ПОТІМ, донатити для Захисників України!!??
Чекаємо, від аброхамія, чергового жалістного листа до США, з підписами від отих самих, слух-заробітчан з ВРУ …
Система мародерства, в Центральному апараті Держмитслужби, в кадрах, а також у обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного і Центрального регіонів, відпрацьована ще з часів «першого» Кучмарика !!! Це теж саме, як і боротьба з копачами бурштину, упродовж 30 років… Посади, тільки ПРІЗВИЩА змінюють, а гроші, так і КРАДУТЬ !!
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10.07.2024 11:01 Відповісти
 
 