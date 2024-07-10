Умєров розповів про особливості Українського легіону, який створять у Польщі
Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив важливість створення Українського легіону - спеціального добровольчого підрозділу, яке передбачає безпекова угода з Польщею.
Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, підписана учора Володимиром Зеленським і Дональдом Туском, - це новий важливий крок у зміцненні обороноздатності обох держав-сусідів! Одним з ключових положень цієї угоди є створення Українського легіону - спеціального добровольчого підрозділу, який буде тренуватися на території Польщі для захисту нашої Батьківщини", - нагадав він.
Чому ця ініціатива важлива:
- Підвищення бойової готовності: наші добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС.
- Міжнародна підтримка та оснащення: легіон буде оснащений найкращим обладнанням від наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.
- Можливість для громадян України в Європі: українці, які перебувають у Польщі та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.
Топ коментарі
+14 Алекс Скела
показати весь коментар10.07.2024 01:22 Відповісти Посилання
+13 Olga Smith #591534
показати весь коментар10.07.2024 03:06 Відповісти Посилання
+12 Герхард
показати весь коментар10.07.2024 01:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
)))
Наивный ты наш... )))
Тебе Будапештского меморандум меморандума мало как гарантии ?! )))
Как не крути - тебя СНОВА ОБМАНУТ!!!
По факту сфабрикуют какую-то несуществующую мульку и будут выдавать за реальность...
Кацап - нашваберньій раб-нелюдь.
РФ - страна террористов и военньіх преступников.
*****&РФ&Кацап - ПНХ!
==========
Я розумію там у Данії можуть F-16 навчати, у Німеччині там своїм леопардам, у США - Patriot. Але чого такого загальновійськового можуть зараз навчити поляки, литовці та інші рекрутів? Це наші вже на третій рік війни можуть і повинні всім премудростям натаскувати, тим паче, що стався достатній перелом у військовій науці, і зараз в усьому світі перенавчатимуться і переоснащуватимуться вже за її підсумками...
А уж звідки будуть інструктори - то інше питання.
Без цього пояснення гуй би ви шо зрозуміли!
Так от, в цих зелених напевно не лише потрійне, а і четвертне.
"Польща на прохання України заохочуватиме громадян України повертатися до України для служби у Збройних Силах України та інших Силах безпеки й оборони", - сказано в 14 пункті документу.
Який саме вигляд матиме це "заохочення", в угоді не уточнюється.
- командири ЗСУ, що легко посилають солдат на загібель (без сенсу), мають бути звільнені. Цього не зроблено.
- має бути страхування гідне. Виплпта зараз 800 грн на місяць пораненому з ЗМУ (і це все, більше н...я) - це сміх. Цього не зроблено
- гідна оплата. Всю зарплатню солдати ЗСУ витрачають на купівлю якісної амуніції, палива, запчастин для войни. Цього не зроблено
- питання справедливості. Коли пан - голова СБУ про...є розмінування шляху з Криму і за це він навіть не отримав догану - це х...ня. А солдат ЗСУ за невиконання бездумного наказу під статтею ККУ. Цього не зроблено
- питання єрмаків-татарових. Мають бути за гратами. Це крадії. Вимагати служити під їх керівництвом (керівника рівня ларька у метро "Політех") - це сміх. Цього не зроблено
To sum up, не спрацює ця ідея.
Звісно хвилююсь! В очікуванні насолодження від зустрічі...
зараз приїдемо. зачекай трішки
Що значить: ми нє тєхнікі, ми в схемах, серед людей.
А поляки хочуть щоб самі себе захистили! Що вигладяє дуже проблематичним з огляду на морди і слова наших зеКерманичів. І судячи по вибору, який ми зробили в 2019 році є вагомі підстави хвилюватися за психічний стан більшості виборців в Україні!