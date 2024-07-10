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Умєров розповів про особливості Українського легіону, який створять у Польщі

Міністр оборони України Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив важливість створення Українського легіону - спеціального добровольчого підрозділу, яке передбачає безпекова угода з Польщею.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, підписана учора Володимиром Зеленським і Дональдом Туском, - це новий важливий крок у зміцненні обороноздатності обох держав-сусідів!  Одним з ключових положень цієї угоди є створення Українського легіону - спеціального добровольчого підрозділу, який буде тренуватися на території Польщі для захисту нашої Батьківщини", - нагадав він.

Читайте: США виділили Польщі $2 млрд кредиту: Варшава закупить винищувачі F-35, Patriot і Abrams

Чому ця ініціатива важлива:

  • Підвищення бойової готовності: наші добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС.
  • Міжнародна підтримка та оснащення: легіон буде оснащений найкращим обладнанням від наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.
  • Можливість для громадян України в Європі: українці, які перебувають у Польщі та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.

Також читайте: Польща готова передавати Україні електроенергію, вироблену на вугільних ТЕС, - Туск

Автор: 

Польща (8636) добровольці (935) Умєров Рустем (660)


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Топ коментарі
+14
Умєров пояснив важливість створення Українського легіону

Без цього пояснення гуй би ви шо зрозуміли!
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10.07.2024 01:22 Відповісти
+13
- контракт з ЗСУ має бути на 1 рік, а не пожитевий (як зараз). Цього не зроблено.
- командири ЗСУ, що легко посилають солдат на загібель (без сенсу), мають бути звільнені. Цього не зроблено.
- має бути страхування гідне. Виплпта зараз 800 грн на місяць пораненому з ЗМУ (і це все, більше н...я) - це сміх. Цього не зроблено
- гідна оплата. Всю зарплатню солдати ЗСУ витрачають на купівлю якісної амуніції, палива, запчастин для войни. Цього не зроблено
- питання справедливості. Коли пан - голова СБУ про...є розмінування шляху з Криму і за це він навіть не отримав догану - це х...ня. А солдат ЗСУ за невиконання бездумного наказу під статтею ККУ. Цього не зроблено
- питання єрмаків-татарових. Мають бути за гратами. Це крадії. Вимагати служити під їх керівництвом (керівника рівня ларька у метро "Політех") - це сміх. Цього не зроблено
To sum up, не спрацює ця ідея.
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10.07.2024 03:06 Відповісти
+12
Як можна заборонити те, чого не контролюєш?
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10.07.2024 01:44 Відповісти
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Зробіть й у Британії так!!!
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10.07.2024 01:09 Відповісти
Тільки з гарантією лікування, відпустки та компенсації у разі поранення чи загибелі ВІД Британії.
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10.07.2024 01:10 Відповісти
Аналогічно і в Польщі, бо отой підпис контракту із ЗСУ мене також не надихає....
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10.07.2024 09:48 Відповісти
Гарантии от кого, от Украины? От Британии?
)))
Наивный ты наш... )))

Тебе Будапештского меморандум меморандума мало как гарантии ?! )))

Как не крути - тебя СНОВА ОБМАНУТ!!!
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11.07.2024 02:17 Відповісти
Якась дурня. Вже багато років існує Литовсько-Польсько-Українська бригада з комендою в Любліні. Хіба Туск про це не знає? ніхто йому не сказав?
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10.07.2024 06:39 Відповісти
Та это все бла бла для ушей украинского зелёного слушателя...
По факту сфабрикуют какую-то несуществующую мульку и будут выдавать за реальность...
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11.07.2024 02:18 Відповісти
путин-*****.
Кацап - нашваберньій раб-нелюдь.
РФ - страна террористов и военньіх преступников.
*****&РФ&Кацап - ПНХ!
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11.07.2024 10:30 Відповісти
Воистину *****. Но это никак не отменяет мною написанное...
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11.07.2024 10:54 Відповісти
Підвищення бойової готовності: наші добровольці отримають ************ підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС
==========

Я розумію там у Данії можуть F-16 навчати, у Німеччині там своїм леопардам, у США - Patriot. Але чого такого загальновійськового можуть зараз навчити поляки, литовці та інші рекрутів? Це наші вже на третій рік війни можуть і повинні всім премудростям натаскувати, тим паче, що стався достатній перелом у військовій науці, і зараз в усьому світі перенавчатимуться і переоснащуватимуться вже за її підсумками...
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10.07.2024 01:20 Відповісти
Як мінімум, полігони та табори, недосяжні для обстрілів.
А уж звідки будуть інструктори - то інше питання.
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10.07.2024 01:24 Відповісти
Базові знання мабуть всюди однакові
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10.07.2024 07:02 Відповісти
Умєров пояснив важливість створення Українського легіону

Без цього пояснення гуй би ви шо зрозуміли!
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10.07.2024 01:22 Відповісти
Умєров має очолити той «лєгіон», в нього ж паспорт США є…
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10.07.2024 01:23 Відповісти
Якщо він мае громадянство США то як він займає пост міністра ? В Україні якщо я не помиляюсь подвійне громадянство заборонено , чи я щось прогавив ?
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10.07.2024 01:34 Відповісти
Як можна заборонити те, чого не контролюєш?
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10.07.2024 01:44 Відповісти
а я про шо
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10.07.2024 02:11 Відповісти
Згадайте Коломойського, як він там казав - "Подвійне громадянство заборонене, а в мене потрійне!".
Так от, в цих зелених напевно не лише потрійне, а і четвертне.
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10.07.2024 03:08 Відповісти
Піти рядовим штурмовиком,власним прикладом та авторитетом....
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10.07.2024 12:02 Відповісти
Польща зобов'язалась "заохочувати" українців повертатися додому для служби в армії

"Польща на прохання України заохочуватиме громадян України повертатися до України для служби у Збройних Силах України та інших Силах безпеки й оборони", - сказано в 14 пункті документу.

Який саме вигляд матиме це "заохочення", в угоді не уточнюється.
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10.07.2024 01:29 Відповісти
Вже зрозуміло як
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10.07.2024 01:44 Відповісти
як водиться - "добрим словом та кольтом "
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10.07.2024 02:23 Відповісти
Та і так зрозуміло - працюєш на благо економіки Польщі - працюй далі. Сидиш на допомозі - чекай польського "заохочення до добровільності". Питання лише, буде це польський бусік, чи запакують в модну Теслу, щоб все було красиво.
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10.07.2024 03:11 Відповісти
Е ні. В Польщі не можна просто сидіти на допомозі, там її дають лише на неповнолітню дитину і тільки, якщо вона ходить в польську школу. Та і розмір її дуже невеликий, на роботу так чи інакше доведеться йти.
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10.07.2024 04:56 Відповісти
А її дає Польща чи ЄС/Німеччина? Взагалі скільки коштує Польща ЄС щорічно, і що поляки про це міркують?
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10.07.2024 06:03 Відповісти
Без поняття, скільки то їм коштує і хто ці гроші виділяє. Знаю лише, що в Польщі ніяких виплат просто за те, що ти весь такий красівий приперся до них, немає. Не залежно від того чоловік ти чи жінка. Тільки на дітей, які навчаються в польських школах. А в Німеччині є, там щось близько 500 євро здається, просто так дають, без жартів. Але думаю і німці скоро це прикриють
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10.07.2024 10:26 Відповісти
Вот для тебя ответ
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11.07.2024 02:21 Відповісти
Вот для тебя ответ
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11.07.2024 02:20 Відповісти
Звісно - добра новина. Але. Протяго багатьох віків найманці у різних країнах, навіть якщо й сородичі, не робили погоди на полі брані.
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10.07.2024 01:30 Відповісти
Ідея то дуже хороша. Багато людей не проти захищати Україну, але багато проти свавілля і рулетки ТЦК, ніхто ж не хоче щоб як худобу піймали і кинули мяснику командиру на утилізацію. А піти в якісний ,та щей де всі мотивовані добровольці, легіон, який і навчать і дадуть хорошу амуніцію, командувати яким буде бойовий,аторитетний командир, це інша справа. Якщо мобілізацію перевести в таку площину, де не залякуванням і страхом набирають як в якиїсь ІДІЛ, а авторитетно, професійно, формують легіон, на основі бойових командирів, відкрито і з повагою до людей, то бажаючі знову як у 2022 році підуть багато.
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10.07.2024 02:13 Відповісти
Вот для тебя ответ

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11.07.2024 02:22 Відповісти
- контракт з ЗСУ має бути на 1 рік, а не пожитевий (як зараз). Цього не зроблено.
- командири ЗСУ, що легко посилають солдат на загібель (без сенсу), мають бути звільнені. Цього не зроблено.
- має бути страхування гідне. Виплпта зараз 800 грн на місяць пораненому з ЗМУ (і це все, більше н...я) - це сміх. Цього не зроблено
- гідна оплата. Всю зарплатню солдати ЗСУ витрачають на купівлю якісної амуніції, палива, запчастин для войни. Цього не зроблено
- питання справедливості. Коли пан - голова СБУ про...є розмінування шляху з Криму і за це він навіть не отримав догану - це х...ня. А солдат ЗСУ за невиконання бездумного наказу під статтею ККУ. Цього не зроблено
- питання єрмаків-татарових. Мають бути за гратами. Це крадії. Вимагати служити під їх керівництвом (керівника рівня ларька у метро "Політех") - це сміх. Цього не зроблено
To sum up, не спрацює ця ідея.
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10.07.2024 03:06 Відповісти
Права Olga Smith , 100%.
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10.07.2024 14:25 Відповісти
Хоча б це має зробити влада, щоб вимагати віддати моє життя в рамках їх процесів/бюджетів/керівників.
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10.07.2024 18:13 Відповісти
От коли зробите батальйон ССО Монако, от тоді щось зміниться. А до поки ви піда..си своїх родичів поховали по всьому білому світові, то не буде толку. Я досі не можу зрозуміти, чому ваші статки мають захищати прості люди?
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10.07.2024 03:17 Відповісти
Батальону Монако потрібно буде додаток у вигляді бригади підтримки із водіїів, охоронців, масажистів, секретарш, біографів, фотографів їх бойової слави... І все буде батальон теробороні князівства Монако, як надійного тилу України. Того й гляди, а вони перекуплять усі снаряди, які Євросоюз за рік виготує...
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10.07.2024 04:41 Відповісти
Цікаво, а філії ТЦК теж у Польщі відкриють?
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10.07.2024 04:32 Відповісти
Хвилюєшся?
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10.07.2024 06:37 Відповісти
🖕
Звісно хвилююсь! В очікуванні насолодження від зустрічі...
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10.07.2024 13:43 Відповісти
за якою адресою проживаєш?
зараз приїдемо. зачекай трішки
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10.07.2024 08:20 Відповісти
Запасний памперс і жгут на пряму кишку для припинення срачки прихопи!
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10.07.2024 13:40 Відповісти
Чому можуть навчити у таборах в Німеччіни, Британії, Польші ми вже бачили на приклади нестримного контрнаступу тих нових бригад на Запоріжжі влітку 2023 року - бригади, які повністю сформовані з новобранців малоспроможні - скоріше це схоже на поперчене і приправлене мясо...
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10.07.2024 04:37 Відповісти
Легіон для захисту ОП від невдоволених українців?
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10.07.2024 06:10 Відповісти
А як там поживає Литовсько-польсько-українська бригада?
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10.07.2024 08:42 Відповісти
То є рівень МО УА на 3 му році війни. Якщо щось зробити з чєлавекав, то можна. Якщо щось складніше: літак, ракету, човен, то занадто.
Що значить: ми нє тєхнікі, ми в схемах, серед людей.
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10.07.2024 09:02 Відповісти
Вот для тебя ответ
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11.07.2024 02:23 Відповісти
Поляки хочуть, щоб українці не тільки Україну захищали, але й саму Польщу в разі чого ?
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10.07.2024 09:41 Відповісти
У них для захисту Польщі вистачає своїх патріотів!
А поляки хочуть щоб самі себе захистили! Що вигладяє дуже проблематичним з огляду на морди і слова наших зеКерманичів. І судячи по вибору, який ми зробили в 2019 році є вагомі підстави хвилюватися за психічний стан більшості виборців в Україні!
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10.07.2024 13:48 Відповісти
Вот для тебя ответ
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11.07.2024 02:24 Відповісти
 
 