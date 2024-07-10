Умєров розповів про особливості Українського легіону, який створять у Польщі

Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив важливість створення Українського легіону - спеціального добровольчого підрозділу, яке передбачає безпекова угода з Польщею.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, підписана учора Володимиром Зеленським і Дональдом Туском, - це новий важливий крок у зміцненні обороноздатності обох держав-сусідів! Одним з ключових положень цієї угоди є створення Українського легіону - спеціального добровольчого підрозділу, який буде тренуватися на території Польщі для захисту нашої Батьківщини", - нагадав він.

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Чому ця ініціатива важлива:

Підвищення бойової готовності: наші добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС.

Міжнародна підтримка та оснащення: легіон буде оснащений найкращим обладнанням від наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.

Можливість для громадян України в Європі: українці, які перебувають у Польщі та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.

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