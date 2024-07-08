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Польща готова передавати Україні електроенергію, вироблену на вугільних ТЕС, - Туск

прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Польща готова передавати Україні електроенергію, отриману за рахунок спалювання польського вугілля.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

Туск зазначив, що в Польщі наразі працюють над тим, яким чином можна допомогти Україні безпосередньо в постачанні електроенергії перед зимою, адже всі усвідомлюють, якою є мета Путіна.

"Ми працюємо над тим, щоби спалювати польське вугілля, якого маємо багато, і щоби не платити за спалювання цього вугілля - за емісію, за викиди, - а передавати енергію з польського вугілля за європейські гроші в Україну енергетичним установам", - пояснив Туск. Він вважає, що це не вирішить усі проблеми, але певною мірою зможе допомогти українцям пережити складну зиму.

До того ж Польща, за словами прем’єра, спонукатиме партнерів шукати "креативні рішення", будь-які можливості допомогти Україні.

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Польща також очікує специфікацію того, що саме Україна потребує найбільше в умовах повторення атак, додав глава уряду. Туск зазначив, що будуть прийматися рішення, зокрема, щодо збільшення кількості генераторів.

Автор: 

Польща (8634) Туск Дональд (544) енергетика (2617)


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Топ коментарі
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08.07.2024 17:15 Відповісти
+2
Це добре , бо це для нас підтримка 🙁
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08.07.2024 17:20 Відповісти
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Будемо дуже вдячні, бо з енергетикою дупа
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08.07.2024 17:20 Відповісти
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08.07.2024 17:15 Відповісти
+++

зелена енергетика із рашкою під боком Європі буде НЕ потрібна
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08.07.2024 17:27 Відповісти
тільки аби єврочиновники вчасно роздуплились та ЗЄлоьні шмиркалі поворушились.

до речі, ми можемо продати наші квоти на СО-2 від розбомблених вугільних електростанцій в обмін на електрику.

полякам теж буде профіт - загрузка вугільних розрізів
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08.07.2024 17:37 Відповісти
Це добре , бо це для нас підтримка 🙁
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08.07.2024 17:20 Відповісти
Будемо дуже вдячні, бо з енергетикою дупа
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08.07.2024 17:20 Відповісти
І що цікаво, це ініціатива Польщі...
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08.07.2024 17:21 Відповісти
Треба згадати пшекам як вони зерно висипали та фури зупиняли... правильно??????
Хоч то і вже не наше зерно було а за безцінь скуплене у нас зарубіжними зернотрейдерами ... від яких держава не має майже нічого так як все по схемах виводиться в офшори.....
Але баранам сказали шо треба казати і барани набирали в рот гівна і плювали в поляків
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08.07.2024 17:26 Відповісти
згадай ! обов'язково !

на Хрещенські морози напочатку січня.

за жереш казьонний доширак?
за отаку збздурь ?
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08.07.2024 17:30 Відповісти
Вася...лікуйся...бггггг
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08.07.2024 17:41 Відповісти
алень тундряний у тебе дружбан, вася-кацапед
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08.07.2024 18:02 Відповісти
Вася..чого в тебе так жопа підгорає?
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08.07.2024 19:26 Відповісти
Передавати чи продавати? Якщо навіть передавати,то Польща чекає компенсації від ЄС судячи з усього. Та в принципі нам пох#й.
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08.07.2024 17:30 Відповісти
"Бесплатно только котята родятся"
О. Бендер
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08.07.2024 17:31 Відповісти
Але по 20 грн/КВт. Війна війною, а заробляти треба.
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08.07.2024 17:35 Відповісти
При Пороху був газ дорогий!
Ну дуже дорогий !
А при ЗЄлі життя дешеве !
Навіть цапової душі не варте - прилетить ракета і ага...

А при Пороху був газ дорогий...
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08.07.2024 18:01 Відповісти
" Польща готова передавати Україні електроенергію ... " - тобто даром.

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08.07.2024 17:36 Відповісти
безкоштовної НЕ буде.
споживачам звісно рівнобєдрєнно кому платити Ахметову чи полякам.

але вот тільки у Ахметова працюють і одержують зарплату українські робітники...

коротше, при ЗЄлі поляки знову будуть в профіті, а українськи шахтарі та енергетики - без зарплати
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08.07.2024 17:55 Відповісти
Вася..ти підсмокчуєш у ахметова🤣🤣🤣
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08.07.2024 17:59 Відповісти
на вугіллі?
фу, вона ж брудна. вугіллям воня, як в сов'єтських вагонах залізниці.
ні, не треба брати електрику з вугілля.
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08.07.2024 17:55 Відповісти
тоді крути педалі ЗЄліного лісапєта - у нього хфара є !
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08.07.2024 17:57 Відповісти
ну, тут профіт для всіх.
за європейськими зеленими правилами, енергія з вугілля має займати мінімальну частку ринку. отже закривати шахти, тец.. а так - і своїм допоможуть, і формально - на евро ринок ця енергія не йде
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08.07.2024 18:19 Відповісти
" і щоби не платити за спалювання цього вугілля - за емісію, за викиди"

ЄС цього не дозволять. Викиди вуглекислого газу - це священна корова ідіотів, ідеологія під яку збираються величезні податки
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08.07.2024 19:22 Відповісти
 
 