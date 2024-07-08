Польща готова передавати Україні електроенергію, вироблену на вугільних ТЕС, - Туск
Польща готова передавати Україні електроенергію, отриману за рахунок спалювання польського вугілля.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Туск зазначив, що в Польщі наразі працюють над тим, яким чином можна допомогти Україні безпосередньо в постачанні електроенергії перед зимою, адже всі усвідомлюють, якою є мета Путіна.
"Ми працюємо над тим, щоби спалювати польське вугілля, якого маємо багато, і щоби не платити за спалювання цього вугілля - за емісію, за викиди, - а передавати енергію з польського вугілля за європейські гроші в Україну енергетичним установам", - пояснив Туск. Він вважає, що це не вирішить усі проблеми, але певною мірою зможе допомогти українцям пережити складну зиму.
До того ж Польща, за словами прем’єра, спонукатиме партнерів шукати "креативні рішення", будь-які можливості допомогти Україні.
Польща також очікує специфікацію того, що саме Україна потребує найбільше в умовах повторення атак, додав глава уряду. Туск зазначив, що будуть прийматися рішення, зокрема, щодо збільшення кількості генераторів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зелена енергетика із рашкою під боком Європі буде НЕ потрібна
до речі, ми можемо продати наші квоти на СО-2 від розбомблених вугільних електростанцій в обмін на електрику.
полякам теж буде профіт - загрузка вугільних розрізів
Хоч то і вже не наше зерно було а за безцінь скуплене у нас зарубіжними зернотрейдерами ... від яких держава не має майже нічого так як все по схемах виводиться в офшори.....
Але баранам сказали шо треба казати і барани набирали в рот гівна і плювали в поляків
на Хрещенські морози напочатку січня.
за жереш казьонний доширак?
за отаку збздурь ?
О. Бендер
Ну дуже дорогий !
А при ЗЄлі життя дешеве !
Навіть цапової душі не варте - прилетить ракета і ага...
А при Пороху був газ дорогий...
споживачам звісно рівнобєдрєнно кому платити Ахметову чи полякам.
але вот тільки у Ахметова працюють і одержують зарплату українські робітники...
коротше, при ЗЄлі поляки знову будуть в профіті, а українськи шахтарі та енергетики - без зарплати
фу, вона ж брудна. вугіллям воня, як в сов'єтських вагонах залізниці.
ні, не треба брати електрику з вугілля.
за європейськими зеленими правилами, енергія з вугілля має займати мінімальну частку ринку. отже закривати шахти, тец.. а так - і своїм допоможуть, і формально - на евро ринок ця енергія не йде
ЄС цього не дозволять. Викиди вуглекислого газу - це священна корова ідіотів, ідеологія під яку збираються величезні податки