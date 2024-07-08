Польща готова передавати Україні електроенергію, вироблену на вугільних ТЕС, - Туск

Польща готова передавати Україні електроенергію, отриману за рахунок спалювання польського вугілля.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Туск зазначив, що в Польщі наразі працюють над тим, яким чином можна допомогти Україні безпосередньо в постачанні електроенергії перед зимою, адже всі усвідомлюють, якою є мета Путіна.

"Ми працюємо над тим, щоби спалювати польське вугілля, якого маємо багато, і щоби не платити за спалювання цього вугілля - за емісію, за викиди, - а передавати енергію з польського вугілля за європейські гроші в Україну енергетичним установам", - пояснив Туск. Він вважає, що це не вирішить усі проблеми, але певною мірою зможе допомогти українцям пережити складну зиму.

До того ж Польща, за словами прем’єра, спонукатиме партнерів шукати "креативні рішення", будь-які можливості допомогти Україні.

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Польща також очікує специфікацію того, що саме Україна потребує найбільше в умовах повторення атак, додав глава уряду. Туск зазначив, що будуть прийматися рішення, зокрема, щодо збільшення кількості генераторів.