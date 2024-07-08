Польша готова передавать Украине электроэнергию, производимую на угольных ТЭС, - Туск
Польша готова передавать Украине электроэнергию, полученную за счет сжигания польского угля.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Туск отметил, что в Польше сейчас работают над тем, каким образом можно помочь Украине непосредственно в поставках электроэнергии перед зимой, ведь все осознают, какова цель Путина.
"Мы работаем над тем, чтобы сжигать польский уголь, которого у нас много, и чтобы не платить за сжигание этого угля - за эмиссию, за выбросы, - а передавать энергию из польского угля за европейские деньги в Украину энергетическим учреждениям", - пояснил Туск. Он считает, что это не решит все проблемы, но в определенной степени сможет помочь украинцам пережить сложную зиму.
К тому же Польша, по словам премьера, будет побуждать партнеров искать "креативные решения", любые возможности помочь Украине.
Польша также ожидает спецификацию того, что именно Украина нуждается больше всего в условиях повторения атак, добавил глава правительства. Туск отметил, что будут приниматься решения, в частности, по увеличению количества генераторов.
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зелена енергетика із рашкою під боком Європі буде НЕ потрібна
до речі, ми можемо продати наші квоти на СО-2 від розбомблених вугільних електростанцій в обмін на електрику.
полякам теж буде профіт - загрузка вугільних розрізів
Хоч то і вже не наше зерно було а за безцінь скуплене у нас зарубіжними зернотрейдерами ... від яких держава не має майже нічого так як все по схемах виводиться в офшори.....
Але баранам сказали шо треба казати і барани набирали в рот гівна і плювали в поляків
на Хрещенські морози напочатку січня.
за жереш казьонний доширак?
за отаку збздурь ?
О. Бендер
Ну дуже дорогий !
А при ЗЄлі життя дешеве !
Навіть цапової душі не варте - прилетить ракета і ага...
А при Пороху був газ дорогий...
споживачам звісно рівнобєдрєнно кому платити Ахметову чи полякам.
але вот тільки у Ахметова працюють і одержують зарплату українські робітники...
коротше, при ЗЄлі поляки знову будуть в профіті, а українськи шахтарі та енергетики - без зарплати
фу, вона ж брудна. вугіллям воня, як в сов'єтських вагонах залізниці.
ні, не треба брати електрику з вугілля.
за європейськими зеленими правилами, енергія з вугілля має займати мінімальну частку ринку. отже закривати шахти, тец.. а так - і своїм допоможуть, і формально - на евро ринок ця енергія не йде
ЄС цього не дозволять. Викиди вуглекислого газу - це священна корова ідіотів, ідеологія під яку збираються величезні податки