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Новости Помощь Украине
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Польша готова передавать Украине электроэнергию, производимую на угольных ТЭС, - Туск

прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Польша готова передавать Украине электроэнергию, полученную за счет сжигания польского угля.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Туск отметил, что в Польше сейчас работают над тем, каким образом можно помочь Украине непосредственно в поставках электроэнергии перед зимой, ведь все осознают, какова цель Путина.

"Мы работаем над тем, чтобы сжигать польский уголь, которого у нас много, и чтобы не платить за сжигание этого угля - за эмиссию, за выбросы, - а передавать энергию из польского угля за европейские деньги в Украину энергетическим учреждениям", - пояснил Туск. Он считает, что это не решит все проблемы, но в определенной степени сможет помочь украинцам пережить сложную зиму.

К тому же Польша, по словам премьера, будет побуждать партнеров искать "креативные решения", любые возможности помочь Украине.

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Польша также ожидает спецификацию того, что именно Украина нуждается больше всего в условиях повторения атак, добавил глава правительства. Туск отметил, что будут приниматься решения, в частности, по увеличению количества генераторов.

Автор: 

Польша (8515) Туск Дональд (763) энергетика (2568)


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Топ комментарии
+3
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08.07.2024 17:15 Ответить
+2
Це добре , бо це для нас підтримка 🙁
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08.07.2024 17:20 Ответить
+2
Будемо дуже вдячні, бо з енергетикою дупа
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08.07.2024 17:20 Ответить
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08.07.2024 17:15 Ответить
+++

зелена енергетика із рашкою під боком Європі буде НЕ потрібна
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08.07.2024 17:27 Ответить
тільки аби єврочиновники вчасно роздуплились та ЗЄлоьні шмиркалі поворушились.

до речі, ми можемо продати наші квоти на СО-2 від розбомблених вугільних електростанцій в обмін на електрику.

полякам теж буде профіт - загрузка вугільних розрізів
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08.07.2024 17:37 Ответить
Це добре , бо це для нас підтримка 🙁
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08.07.2024 17:20 Ответить
Будемо дуже вдячні, бо з енергетикою дупа
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08.07.2024 17:20 Ответить
І що цікаво, це ініціатива Польщі...
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08.07.2024 17:21 Ответить
Треба згадати пшекам як вони зерно висипали та фури зупиняли... правильно??????
Хоч то і вже не наше зерно було а за безцінь скуплене у нас зарубіжними зернотрейдерами ... від яких держава не має майже нічого так як все по схемах виводиться в офшори.....
Але баранам сказали шо треба казати і барани набирали в рот гівна і плювали в поляків
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08.07.2024 17:26 Ответить
згадай ! обов'язково !

на Хрещенські морози напочатку січня.

за жереш казьонний доширак?
за отаку збздурь ?
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08.07.2024 17:30 Ответить
Вася...лікуйся...бггггг
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08.07.2024 17:41 Ответить
алень тундряний у тебе дружбан, вася-кацапед
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08.07.2024 18:02 Ответить
Вася..чого в тебе так жопа підгорає?
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08.07.2024 19:26 Ответить
Передавати чи продавати? Якщо навіть передавати,то Польща чекає компенсації від ЄС судячи з усього. Та в принципі нам пох#й.
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08.07.2024 17:30 Ответить
"Бесплатно только котята родятся"
О. Бендер
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08.07.2024 17:31 Ответить
Але по 20 грн/КВт. Війна війною, а заробляти треба.
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08.07.2024 17:35 Ответить
При Пороху був газ дорогий!
Ну дуже дорогий !
А при ЗЄлі життя дешеве !
Навіть цапової душі не варте - прилетить ракета і ага...

А при Пороху був газ дорогий...
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08.07.2024 18:01 Ответить
" Польща готова передавати Україні електроенергію ... " - тобто даром.

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08.07.2024 17:36 Ответить
безкоштовної НЕ буде.
споживачам звісно рівнобєдрєнно кому платити Ахметову чи полякам.

але вот тільки у Ахметова працюють і одержують зарплату українські робітники...

коротше, при ЗЄлі поляки знову будуть в профіті, а українськи шахтарі та енергетики - без зарплати
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08.07.2024 17:55 Ответить
Вася..ти підсмокчуєш у ахметова🤣🤣🤣
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08.07.2024 17:59 Ответить
на вугіллі?
фу, вона ж брудна. вугіллям воня, як в сов'єтських вагонах залізниці.
ні, не треба брати електрику з вугілля.
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08.07.2024 17:55 Ответить
тоді крути педалі ЗЄліного лісапєта - у нього хфара є !
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08.07.2024 17:57 Ответить
ну, тут профіт для всіх.
за європейськими зеленими правилами, енергія з вугілля має займати мінімальну частку ринку. отже закривати шахти, тец.. а так - і своїм допоможуть, і формально - на евро ринок ця енергія не йде
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08.07.2024 18:19 Ответить
" і щоби не платити за спалювання цього вугілля - за емісію, за викиди"

ЄС цього не дозволять. Викиди вуглекислого газу - це священна корова ідіотів, ідеологія під яку збираються величезні податки
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08.07.2024 19:22 Ответить
 
 