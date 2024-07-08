Польша готова передавать Украине электроэнергию, производимую на угольных ТЭС, - Туск

Польша готова передавать Украине электроэнергию, полученную за счет сжигания польского угля.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Туск отметил, что в Польше сейчас работают над тем, каким образом можно помочь Украине непосредственно в поставках электроэнергии перед зимой, ведь все осознают, какова цель Путина.

"Мы работаем над тем, чтобы сжигать польский уголь, которого у нас много, и чтобы не платить за сжигание этого угля - за эмиссию, за выбросы, - а передавать энергию из польского угля за европейские деньги в Украину энергетическим учреждениям", - пояснил Туск. Он считает, что это не решит все проблемы, но в определенной степени сможет помочь украинцам пережить сложную зиму.

К тому же Польша, по словам премьера, будет побуждать партнеров искать "креативные решения", любые возможности помочь Украине.

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Польша также ожидает спецификацию того, что именно Украина нуждается больше всего в условиях повторения атак, добавил глава правительства. Туск отметил, что будут приниматься решения, в частности, по увеличению количества генераторов.